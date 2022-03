Clase de ‘matemágicas’ en Ibiza

Un cuadrado mágico. Teniendo, como base, un número en la treintena. Es el reto que plantea Dominique Souder, matemago, a un grupo de alumnos de Secundaria del Liceo Francés de Ibiza. Los alumnos escuchan a Souder, que luce reyes de picas y reinas de corazones en la corbata, mientras, mentalmente, comienzan a hacer números en su cabeza.

Un nuevo desafío en la Semana de las Matemáticas, una actividad que el centro celebra por tercer año consecutivo y que se conmemora en colegios e institutos de todo el mundo coincidiendo con una fecha muy peculiar: «En inglés se pone primero el mes y luego el día, así que el 14 de marzo sería el 3 del 14, que es como empieza el número pi», explica Jean Philippe Bort, director del liceo. Antes de plantearles el cuadrado mágico a los estudiantes de Secundaria, el matemago ha pasado por las aulas de los más pequeños, donde ha transformado los números en juegos de cartas.

«Las matemáticas pueden ser divertidas», afirma Emmanuelle Pernot, profesora de matemáticas, que detalla que el objetivo de esta semana llena de actividades y visitas es, además de mostrarles esto a los alumnos, a todos, desde Infantil a Bachillerato, desterrar la mala fama que, en general, tiene esta asignatura. «Y que son útiles», apunta en mitad de la exposición que preside uno de los edificios del liceo. En ella han participado todos los estudiantes. «Me gusta tu cinturón», le dice un cero a un ocho en uno de los dibujos de los más pequeños. «Para ser como yo tienes que ser sincero», le comenta un tres a un 30 en otra de las ilustraciones de ‘Me río con las mates’, con la que comienza la exposición, una idea que al liceo le gustaría exportar a otros centros de la isla.

«Cuando algo te emociona, te divierte, aprendes más», continúa Pernot mientras un grupo de alumnos de Primaria pasea entre los paneles, dibujos y tabletas interactivas. Les acompaña uno de sus profesores, Robert García, que lleva en las manos algunos de los retos diarios que, durante toda la semana, plantean a los alumnos. Precisamente, el desafío de ayer para algunos de los alumnos más pequeños era descubrir, en una serie de figuras, cuál de ellas era imposible crear de un único trazo y sin pasar dos veces por el mismo punto. Otros a los que se han tenido que enfrentar ha sido pintar todas las provincias de un mapa de España usando únicamente cuatro colores sin que se toquen dos coloreadas en el mismo tono. «Emmanuelle asegura que es posible hacerlo, incluso, con un mapa mundi», comenta García mostrando una tercera hoja, un ejercicio basado en uno de los mosaicos de pájaros voladores de La Alhambra, que esconden muchas matemáticas.

«A veces parecen imposibles, pero no lo son», asegura Pernot, riendo. De hecho, otro de los objetivos de las actividades de esta semana es también trabajar la tolerancia a la frustración, así cómo la constancia y la perseverancia de los escolares. «El otro día un alumno se marchó diciendo que no podía, que no se podía resolver. Al día siguiente volvió contento. Al final, había encontrado la solución», relata García.