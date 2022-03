El Consell de Ibiza sólo valida “de momento” 40 de las 485 plazas hoteleras pedidas el día de la moratoria

El Consell de Eivissa sólo ha validado, “de momento”, dos de las siete peticiones de plazas turísticas presentadas el 11 de febrero, el día en que se aprobó por el Consell de Govern, primero, y cuatro horas después se publicó en el BOIB el Decreto ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Illes Balears, que incluye una moratoria de cuatro años bien para adquirir estancias a la institución insular, bien para su intercambio entre particulares. Esas dos peticiones, que corresponden a un total de unas 40 plazas, fueron presentadas “en plazo y forma” ante el Consell antes de las 14 horas y 20 segundos, que fue cuando apareció publicado el decreto ley en el boletín oficial balear.

Aquella alocada jornada, la empresa más madrugadora presentó su solicitud a las 12.15 horas. La segunda, a las 12.30 horas. Estas dos “se han salvado”, en palabras de Mariano Juan, conseller ibicenco de Gestión del Territorio. El resto fueron presentadas más tarde: uno, que pedía 405 plazas para la ampliación de uno de sus establecimientos en Santa Eulària, llegó tarde “por sólo 30 segundos”, según detalla Juan. El resto de peticiones de plazas turísticas llegaron a las 18 horas, a las 19 horas, a las 20.45 horas y a las 22 horas.

Excepciones

Pero no todo está perdido para estos cinco casos que, en principio, llegaron tarde, uno de ellos por cuestión de segundos. En ese sentido, Mariano Juan recuerda que en la disposición adicional primera del decreto (sobre “suspensión de la adquisición de plazas turísticas”) se detalla qué casos no están afectados por la moratoria: “Básicamente, lo que dicen es que si se ha presentado una instancia comprando o reservando estancias turísticas antes de que saliera la moratoria, no se estaría afectado por ella”. Se refiere Juan al punto 4 de esa disposición adicional primera, concretamente a las letras b (“Se esté tramitando una solicitud de licencia urbanística de edificación o se haya presentado una declaración responsable, ante la administración urbanística competente, destinada a la apertura o ampliación del establecimiento”) y c (“Se haya obtenido la licencia urbanística de edificación antes de la entrada en vigor de este Decreto ley y ésta no haya caducado”).

“Aún no está claro”, advierte Juan, que las cinco solicitudes que no entraron en hora estén afectadas por la moratoria: “Se podría dar el caso de que cumplieran alguna otra de esas condiciones, que el Consell no puede comprobar porque hacen referencia al urbanismo de los ayuntamientos. También están salvadas de la moratoria, por ejemplo, ampliaciones de hoteles que hayan pedido la licencia urbanística antes de la moratoria. A priori, nosotros, desde el Consell, sólo podemos comprobar las que pidieron las plazas en la institución antes de que se publicara la moratoria en el BOIB, pero no podemos hacerlo, pues no tenemos los datos, en los casos en que hayan pedido esa licencia antes de la moratoria”.

De ahí que el Consell vaya a hacer ahora un requerimiento a quienes efectuaron esas cinco peticiones “en el que se les preguntará si cumplen (lo cual deberán acreditar) alguna de las otras excepciones que en la moratoria hacen referencia a las licencias urbanísticas”. Además de las 40 que ya tienen el visto bueno y de las 405 rechazadas, de momento, por haber hecho la instancia 30 segundos después de la publicación en el BOIB, hay una solicitud de una docena de plazas como ampliación de unos apartamentos que ya tienen un total de 102 estancias; otra es para la ampliación de otra empresa hotelera que requiere 30 plazas; una solicita más estancias para sendas viviendas (para una, 12; para la otra, ocho), y la última quiere seis plazas para un alojamiento nuevo y una docena para una casa.

Quizás tenga posibilidades la cadena que pidió las 405 plazas. El pasado 22 de febrero, uno de sus responsables explicó a este diario que tenían, «desde hacía más de un año, dos unidades de actuación ya presentadas en el Ayuntamiento» de Santa Eulària: «Todavía no habíamos pasado el papeleo en el Consell de Ibiza», pero el hecho de contar con la documentación remitida al Consistorio les permitió registrar la solicitud ante la institución insular, aunque medio minuto tarde: «Llevamos -dijo entonces- con él desde hace dos años. Supone la ampliación de uno de nuestros hoteles, que tiene capacidad y suelo turístico al lado muy grande. Tiene capacidad para aumentar».