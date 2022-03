Hostelería en Ibiza: Chefs y jefes de sala en el instituto Balàfia

Esferificaciones de mojito, tartar de salmón con manzana verde, aguas aromatizadas, rollitos de butifarra, cocarrois, flaó con caviar de hierbabuena, buñuelos de bacalao con lactonesa de ajo negro, albóndigas con dátiles y salsa teriyaki, croquetas de sobrasada, buñuelos de crema y chips. Son algunas de las deliciosas tapas que prepararon y sirvieron los alumnos de Formación Profesional del instituto Balàfia, de Sant Llorenç, durante el encuentro con empresarios y autoridades, celebrado el pasado viernes.

«Lo organizamos para agradecer la buena acogida que tenemos para el alumnado en prácticas y para dar a conocer nuestros estudios de FP Básica de cocina y restauración y el grado medio de Servicios de Restauración», explica Beatriz López, profesora del centro, que continúa: «Nos encontramos con que muchos empresarios desconocen que se ofrece esta formación pública en la isla».

El encuentro, casi una tradición en Balàfia, no se pudo realizar el año pasado por la pandemia. El viernes, sin embargo, asistieron representantes de diferentes hoteles, restaurantes y cadenas de hostelería de la isla que, según explica López, «estaban muy interesados porque necesitan mucho personal para esta temporada». Tampoco se perdieron el encuentro la delegada de la conselleria balear de Educación en las Pitiüses, Margalida Ferrer; el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca, y el concejal de Educación del municipio y director insular de Bienestar Social, Santi Marí. A la jornada para poner en contacto a empresarios y estudiantes estaban también invitados representantes de Pimeef, la Federación Hotelera y el Consell de Eivissa. No todos, sin embargo, acudieron a la cita, señalan desde el centro, que aprovechó el evento para pedir a los empresarios de la isla «que difundan esta formación entre sus empleados, ya que con ella pueden mejorar sus conocimientos». En este sentido, los responsables de Balàfia hacen hincapié en que estos trabajadores pueden acudir a las clases durante el invierno, cuando buena parte de los establecimientos en los que trabajan están cerrados. Además, recalcaron que no hay límite de edad para matricularse en FP.

Los estudiantes, que sorprendieron a los asistentes por su profesionalidad y por las delicias que sirvieron, participarán el viernes en la feria Horeca, explicó la profesora.