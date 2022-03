En opinión de la Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE), la conselleria balear de Educación no tiene en cuenta a los profesionales del sector. No contó con ellos «para la elaboración de la Llei d’Educació de Balears», que el Parlament aprobó en febrero, ni tampoco ahora, «para redactar los nuevos currículums de Educación Infantil y Primaria, trámite que sigue a la aprobación de la nueva ley educativa estatal, la Lomloe». Estas muestras de «menosprecio» por parte de Educación llevaron ayer a la APDE ha emitir un comunicado en el que deja patente su malestar. Según explicó su presidente, Joan Amorós, la conselleria de Educación «está redactando los currículums, que son las enseñanzas mínimas que deben tener los niños de Balears en cada una de las etapas educativas, contando solo «con un grupo reducido de docentes que no han sido elegidos a través de un proceso público y transparente». Para diseñar este conjunto de criterios, metodologías y planes de estudio que marcan los objetivos de la educación escolar, el Govern «no ha pedido la opinión a los claustros de profesores de los colegios ni a sus equipos directivos», criticó Amorós.

La sorpresa y la indignación de la asociación ante la actitud de Educación creció cuando el pasado viernes recibió una copia del documento redactado y se le concedió un plazo de cinco días para presentar enmiendas y alegaciones. «Cinco días es un plazo ridículo para poder reflexionar y hacer nuestras aportaciones», valoró la APDE después de criticar que el Govern quiera poner en marcha los nuevos currículums el próximo curso. «En otros países del mundo este proceso crucial, que debe ir acompañado de una formación de los claustros en los mismo centros, se prolonga durante muchos meses e incluso años», señaló Amorós. «Hay un desconocimiento por parte de los docentes porque no hemos sido protagonistas de este cambio curricular que tendremos que aplicar en las aulas en septiembre», señaló. El presidente de la APDE insistió en que «no se pueden hacer cambios tan significativos como los que introduce la Lomloe con tan poco tiempo cuando no se parte desde la base». «La conselleria debe saber que la cultura del centro no se cambia por decreto, sino que hace falta un tiempo de reflexión y trabajo colectivo para llegar a la mejora y la transformación que se pretende», subrayó.