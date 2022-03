Una sentencia obliga a Salud a justificar la contratación del director de Gestión de Ibiza y Formentera

El Servei balear de Salut tiene dos meses de plazo para justificar los motivos por los que se decantó por Héctor Martín Bergua a la hora de nombrar, en 2018, un nuevo director de Gestión y Servicios Generales para el Área de Salud de Ibiza y Formentera. Así lo establece una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma a una denuncia presentada por el sindicato CSIF.

El fallo obliga al Ib-Salut a volver a hacer el nombramiento del cargo, de libre designación, al que se presentaron cuatro candidatos. El texto señala al Servei que debe dar marcha atrás y situarse en el «momento inmediatamente anterior» al nombramiento de Martín Bergua para «emitir una nueva resolución» que debe estar sujeta «al ordenamiento jurídico».

Desde el Área de Salud pitiusa se mostraron ayer muy tranquilos con la resolución, que consideran que les obliga a resolver «defectos de forma» y que no anula el nombramiento del actual director de Gestión y Servicios Generales. En el área sanitaria aseguran que el fallo del juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Palma no invalida el nombramiento. Si fuera así, insisten, la sentencia les obligaría a convocar de nuevo la plaza, desde el principio, «no sólo a volver a hacer el nombramiento y justificarlo». De momento, sin embargo, no detallan ni el procedimiento que seguirán ni en qué momento volverán a efectuar el nombramiento justificándolo, como exige la sentencia.

Desde Salud recuerdan que a la plaza de director de Gestión del Área de Salud pitiusa , tras la marcha a Mallorca del anterior responsable, se presentaron cuatro personas, entre las que se escogió a Héctor Martín Bergua. La gerencia anunció su nombramiento el 1 de diciembre de 2018. El economista, con una doble licenciatura en Economía y en Administración y dirección de empresas por la Universidad de Cantabria, llegaba a la isla tras ocuparse, durante trece años, del departamento financiero del Grupo Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. Además en aquel momento era profesor asociado de Contabilidad Pública en la Universidad de Cantabria, detalló el Área de Salud.