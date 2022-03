Marí Bosó: «Nos encargaremos de que en Ibiza no pase como en Castilla y León con Vox»

El Partido Popular de Ibiza no entiende el «revuelo» que está generando en la oposición el pacto entre su partido y Vox en Castilla y León. El presidente de la formación, José Vicente Marí Bosó, recuerda que, en las últimas elecciones, la izquierda «ya nos dijo, cuando Vox pegó una gran subida nacional, que a ver qué pasaba, pero en mayo aquí solo salió un concejal en Sant Josep. Y se nos decía que íbamos a gobernar con ellos».

En este sentido, insiste en que, «lo que haremos, como siempre, es concitar mayorías amplias para gobernar, como hicimos en 2019 y lo vamos a volver a demostrar en 2023». De hecho, aunque hoy el escenario sea diferente, «en Ibiza no se va a dar el mismo caso que en CyL, y de eso ya nos vamos a encargar nosotros», subraya.

Marí Bosó culpa del pacto de Castilla y León al PSOE, a quien acusa de no abstenerse, por lo que «la única opción que daba era convocar elecciones». «El PSOE ha decidido siempre pactar con los grupos más variopintos solo para que el PP no gobernara», indica. Responde así a las críticas vertidas por la Federación Socialista de Ibiza, que asegura que el pacto de CyL «es un modelo que quieren exportar al resto de España».

Lamenta, además, que pongan el foco en este pacto cuando «deberían hablar de la inflación o de dar soluciones a los ciudadanos en temas como la vivienda o la factura de la luz...», añade.

Declaraciones en las que coincide el PP de Formentera. Su presidente José Manuel Alcaraz asegura que Vox no les preocupa porque no tiene representación en la isla. «El voto de centro derecha está unificado en la coalición [PP y Sa Unió]. Vox no ha hecho ni oposición durante esta legislatura», explica.

Alcaraz tampoco entiende por qué la izquierda «se pone las manos en la cabeza» con el pacto de Castilla y León cuando «no deroga ninguna normativa». Y lanza un dardo a GxF, al que recomienda que deje las críticas y se centre en «solucionar sus problemas judiciales, los temas relacionados con las excedencias de maternidad del Consell, el precio de la vivienda, la reducción de plazas turísticas… son cortinas de humo para atacarnos. Nos hubiera gustado que criticaran de la misma manera el pacto del PSOE con los comunistas que quieren cargarse el Estado», espeta.

Precisamente, su partido se reunió ayer para valorar el congreso nacional del PP y preparar acciones de cara a las próximas elecciones.

Gent per Formentera

Gent per Formentera remitió el viernes a última hora una nota de prensa en la que señaló que, con el acuerdo de gobierno cerrado en Castilla y León, «el PP ha atravesado una línea roja que no había sido cruzada hasta ahora por ninguna fuerza democrática ni en España ni en la Unión Europea».

Desde el partido insularista consideraron que «representa un aviso muy serio para los ciudadanos, y sobre todo, los de Balears, ante las elecciones autonómicas del próximo año». Asimismo, apuntaron que «esta línea política radicalizada del PP, legitimando el fascismo y gobernando en él, es una grave amenaza para cuarenta años de conquistas democráticas y avances en materia social, cultural, territorial y de autogobierno, a los que como ciudadanos de estas islas no estamos dispuestos a renunciar».

Por ello, pidieron al Partido Popular de Formentera, también al de Balears, y a sus integrantes, «especialmente a las mujeres de Sa Unió, posicionarse en contra de este pacto conjunto con los fascistas».