Jesús Sainz: «El ocio nocturno y los otros sectores nos necesitamos, no somos competencia»

Jesús Sainz (La Rioja, 1958) llegó a Ibiza en 1981 para trabajar en el departamento de personal del Club Punta Arabí. Cuatro décadas más tarde, y después de desempeñar su carrera profesional en empresas como Hipercentro y Bora Bora, se acaba de prejubilar. Al no estar ya vinculado directamente con ninguna empresa del sector, los socios de la Asociación Ocio de Ibiza han considerado que tiene un perfil independiente adecuado para asumir la presidencia de la entidad.

Este mes de abril regresarán las discotecas tras dos años de parón. ¿Serán muy distintas de las que conocíamos en 2019?

La base será la misma, la duda es cómo afrontarán nuestros clientes el hecho de volver a juntarse. Si no hay restricciones, que es lo que parece, habrá pocos cambios. Sin duda, se controlará mucho más el tema de la limpieza y la seguridad de los trabajadores y clientes.

¿Perciben que tras este parón los clientes tienen ganas de volver al ocio nocturno? ¿Lo han notado en la puesta en venta de entradas?

La gente tiene ganas de divertirse. Algunos de nuestros socios han agotado en horas los cupos de entradas que habían puesto a precios especiales. Como ya vimos en Fitur, la gente está deseando volver a bailar.

¿Sus expectativas han cambiado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia?

Sin duda, afectará por la crisis económica que va a representar a nivel mundial y también por cómo afecta al mercado ruso. Es una lástima, pero sin duda lo peor es el drama que vemos cada día en las noticias.

¿Qué otros problemas se están encontrando en esta previa del arranque de la temporada?

Los normales de cualquier año, pero acentuados por la falta de trabajadores y porque la inflación que está provocando la guerra dispara todavía más el precio de la vida en Ibiza. El temor es que esto hará que dejemos de ser competitivos para turistas y trabajadores cualificados. A eso hay que añadir la falta de vivienda para los trabajadores, que es ya un mal endémico de nuestra isla desde hace muchos años. Es fundamental buscar entre todos una solución a este problema.

¿Le preocupa que el problema del verano pasado de las fiestas clandestinas se consolide?

Cuando la gente habla de que no hubo ocio estos años, está muy equivocada. Sí lo hubo, pero no legal, con un peligro muy grande para la gente que iba a este tipo de fiestas. No había control de ningún tipo, ni sanitario ni de seguridad. Han pasado cosas muy graves pero sólo algunas han llegado a los medios.

¿Cree en que este año el fenómeno irá a menos?

Esperemos que vaya a menos, pero si las autoridades no dan leyes y herramientas jurídicas a los policías para que puedan actuar en el momento, las fiestas ilegales seguirán existiendo y creando una inseguridad a esos clientes.

¿La perspectiva es de una temporada larga?

Si estamos abiertos es bueno para todos, ya que eso quiere decir que las cosas han vuelto a la normalidad. Nuestra idea es aguantar hasta bien entrado el mes de octubre y sería increíble ya llegar a noviembre, pero dependemos de las aerolíneas.

El sector del ocio turístico ha sido criticado en ocasiones por arrogarse una gran importancia en Ibiza. El año pasado, pese a que el ocio nocturno estuvo cerrado, otros sectores como la restauración tuvieron un buen verano, y se escuchó la frase de que ‘Ibiza sin discotecas también puede vivir’. ¿Cuál cree que es el peso real del sector en el conjunto de la industria turística ibicenca?

La restauración tuvo un buenísimo verano y estamos contentos por ello, pero la gente luego se iba a las fiestas privadas porque quería continuar y la oferta reglada estaba cerrada. Creo que los dos nos necesitamos, no nos hacemos competencia. La frase que usted me cita me gustaría que se la dijera a los miles de trabajadores del sector del ocio, y a toda la oferta que trabaja con nosotros, a ver qué les parece. Mucha gente dice cosas por su propio interés. En nuestro caso, nuestro gerente ha repetido mil veces que somos uno más de los atractivos de la isla. No obligamos a nadie a venir a nuestros locales. Sin comer no puedes estar, pero sin bailar sí. Entonces, ¿por qué vienen? Si lo siguen haciendo es porque les gusta, así que el debate está vacío para mí.

¿Cuál es el papel que el ocio nocturno debería tener en Ibiza? ¿Debe ser un sector protagonista o uno más entre las distintas ofertas de la isla?

Nosotros nunca hemos querido ser protagonistas. No nos pusimos la etiqueta de importantes en Ibiza, en todo caso nos la puso la gente que nos visitaba y las cifras están para aclararlo.Somos uno más de los atractivos de la isla. Ibiza es mucho más que discotecas, pero las tiene y son las mejores del mundo. El protagonismo es de la marca Ibiza, y dentro de ella tenemos algunas de las mejores playas del mundo y un tiempo increíble casi todo el año. La gente viene a Ibiza a pasarlo bien, pero no van solo a las discotecas, sino que esa misma gente alquila un coche, o coge un taxi, van a los hoteles, van a bares y restaurantes, visitan comercios, se suelen llevar recuerdos para sus familias o amigos. La economía se diversifica, que es lo importante. Como hemos dicho muchas veces, Ibiza no es solo ocio. La isla tiene ofertas muy atractivas y todas nos debemos complementar.

¿Pueden coexistir todos los sectores que conforman la industria turística de manera armónica o el conflicto -sea en forma de masificaciones, ruidos, problemas de convivencia- es inevitable?

La masificación se está intentando controlar y los ruidos han dejado de ser problema exclusivo del ocio. En ayuntamientos como el de Sant Josep, en los últimos años, los informes de su policía hablan de que ya reciben más llamadas y quejas por ruido que proceden de las viviendas alquiladas a turistas que del ocio. Esto nos debería hacer reflexionar sobre dónde está realmente el problema.

Las plazas hoteleras han decrecido en los últimos años y, sin embargo, cada año viene más gente ¿Dónde están?

En nuestro caso, claro que durante unos años quizás no lo hicimos tan bien como deberíamos, pero desde que estamos unidos en Ocio de Ibiza los locales asociados hemos cambiado mucho. Hemos demostrado que nos importa dónde trabajamos porque es también donde vivimos. Hay gente que habla de inclumplimientos de horarios que sucedían hace diez años, y de los ruidos que generaban otros hace ocho o nueve años. Sin embargo, en estos últimos seis años son muy pocos los establecimientos que se saltan las normas.

Los empresarios del ocio nocturno han tenido divergencias importantes, lo cual es lógico ya que, en el fondo, son competencia. ¿Esta crisis les ha servido para unirse? ¿En qué están de acuerdo y en qué no?

Estamos unidos desde que empezó la Asociación Ocio de Ibiza. Hay establecimientos que no están asociados con nosotros porque no hemos querido que estén, o porque no cumplen las normas o por enemistades personales entre propietarios, o simplemente porque no lo han solicitado. Tampoco nos valen las críticas de gente que hizo lo que le dio la real gana cuando estaba en el sector y que ahora critica porque ya no está. Eso no es ético. También hay quienes siguen haciendo lo que les da la gana, pero ellos sí pueden y el vecino no. Nuestro gerente tiene un diálogo fluido con las autoridades y ellas mismas pueden decir cómo nos estamos comportando.

¿Ibiza seguirá siendo líder en el sector del ocio nocturno? ¿Nos han comido mucho terreno tras estos dos años de cierre?

Puede gustar o no, pero Ibiza es reconocida mundialmente por su oferta de ocio. Creo que el sector se ha ido transformando y mejorando con los años, y hablamos de grandes empresas. Todo eso es reconocido y respetado por todo el mundo. No deberían habernos comido terreno, porque prácticamente todo el mundo ha estado cerrado obligatoriamente. Es importante que a nadie se le olvide que, durante la crisis sanitaria, fuimos los primeros en parar viendo que era inviable trabajar en esas condiciones y para salvaguardar la salud de clientes y trabajadores.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de la isla como destino de ocio nocturno?

La principal fortaleza sin duda es la marca Ibiza. Esa es la clave. También la profesionalidad del sector, así como la cercanía a las principales ciudades europeas. Las debilidades son la temporalidad y el coste de la vida, que nos complica mucho la llegada de profesionales.

Cuando volvamos a hablar a finales de octubre y hagamos un balance de la temporada, ¿qué cree que me va a decir?

Espero que podamos decir todos que ha sido una gran temporada, que todos los sectores han trabajado como debían. Llevamos dos años muy duros y necesitamos todos, trabajadores y empresarios, trabajar.

Tenemos que celebrar todos los días que estamos vivos, que somos felices y que nos olvidemos de la pesadilla del covid.