Aperitivo a 45 revoluciones en Ibiza

Los djs de las macrosalas llevan toda su música (ya programada) metida en un solo pen drive. Javi Box mete en un maletín, bien apretados, 150 sencillos, que son discos de vinilo a 45 RPM (revoluciones por minuto). Antes, la palabra vinilo, con solo pronunciarla, ya sonaba a música. Ahora, a nostalgia y a viejuno. Y, como en las líneas anteriores, ya es preciso explicar qué es a las generaciones más jóvenes. Box forma parte de un colectivo de nueve discjockeys a la vieja usanza, de los que pinchan vinilos negros como el tizón y repletos de surcos. Este domingo actuaron cuatro de ellos en el Vermut a 45 RPM, actividad incluida en el ‘Viu Sant Josep’, que forma parte de las fiestas patronales del pueblo. Quien se acercó pudo tomar el aperitivo mientras escuchaba temas de los 50 a los 80 (del soul al rock pasando por el reggae) elegidos por el propio Box, Marcos Torres, Steve Spencer y Ric Jazzbo.

En su maletín se esconden, apretujadas, joyas musicales en vinilo, pero Box no se atreve a escoger una. Todas son importantes para él, que es lo que suele decir alguien que ama la música y que se pasa el día escuchándola. Hay temas para cada momento. Y elaborar una lista es harto complicado, como avisa Rob Fleming en ‘Alta fidelidad’ (Nick Hornby). De ahí que a Box le cueste decantarse por alguno de sus sencillos. ¿Con cuál abrirá la sesión? Forzado, dice que con ‘Son of a preacher man’, un single de la marca Phillips que es ‘mono’, es decir, que no es estéreo. Pero al final, la primera canción que pincha a las 12 horas es una versión exquisita de ‘Wild world’ (el original es de Cat Stevens) por un irreconocible Jimmy Cliff, seguida de ‘Dancing in the moonlight’, esta vez por los propios King Harvest, y ‘It must be love’, por Labi Siffre.

Pasaron por allí con sus scooters siete de los 40 miembros del Ibiza Vespúnics: «Para ver a nuestros compañeros Steve Spencer y Javi Box», según su portavoz, Juanjo Torrent. De ese casi medio centenar de moteros que añoran a los mods y para los que la banda sonora de ‘Quadrophenia’ es la biblia, tres son mujeres. Entre ellas, Paloma Cabezas, que tiene una Vespa de 1965 ‘bocolo’, es decir, que su motor es de los originales, de los primigenios. De las siete aparcadas, Cabezas destaca una de 1956, de color verde y de 125 cc, la más antigua. Con ellas parten cada domingo a las 10 de la mañana desde la Cafetería Rudis, en la bahía de Sant Antoni (donde tienen su sede), para dar vueltas sin prisas por el asfalto insular.

Sobre las seis de la tarde hubo un concierto que supo a despedida, el que ofreció la banda Sequoia Tree, que acaba de publicar un álbum homónimo. El de de este domingo podría ser el último directo (quizás haya alguno más) del grupo formado por los hermanos Christian y Natha Lie Roig, Miquel Roig y Lluís Priu. Tocaron todos los temas de su último trabajo (que además vendieron allí; se puede escuchar, además, en Spotify y YouTube) en estudio, así como versiones de Queens of the Stone Age y Arcade Fire.

«La vida son etapas», cuenta Christian Roig sobre esta separación. Todos tienen otros proyectos musicales al margen de Sequoia Tree. Natha Lie dice que tiene uno. Luis, un par: «Todos seguimos, pero con otras historias. Como nos gusta tanto la música...». Vivir de la música en esta isla es complicado. De ahí que Natha Lie Roig tenga una agencia inmobiliaria, Christian se dedique a la jardinería,Luis sea taxista y celador, y Miquel tenga una escuela de repaso y un estudio de grabación e incluso conduzca excavadoras.