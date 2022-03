Las agresiones a sanitarios en las Pitiusas crecieron un 27% el año pasado

Las agresiones notificadas por el personal sanitario en 2021 en el Área de Salud de Ibiza y Formentera han aumentado un 27% respecto a 2020, concretamente en diez casos. Según los técnicos, las condiciones derivadas de la pandemia del coronavirus en 2020 -principalmente la restricción de visitas a pacientes y la reducción de consultas- fueron un factor a tener en cuenta en la estadística de entonces.

Así, en 2021 se notificaron 37 agresiones, diez más que las 27 registradas en 2020. Hace dos años, la notificación de agresiones cayó un 56% respecto a los datos de 2019, ejercicio en el que se notificaron un total de 62.

En cuanto a categorías, el personal médico es el que más agresiones ha sufrido en ambos años (14 en 2021 y 2020), seguido del de Enfermería (13 en 2021 y seis en 2020). Tras ellos, auxiliares administrativos (cinco cada año), técnicos sanitarios (dos en 2021 y uno en 2020) y celadores (dos y uno, respectivamente) también han sufrido agresiones.

Por centros, en la atención hospitalaria es donde más agresiones se notificaron en 2021 (23), con 19 en Can Misses y cuatro en el Hospital de Formentera, seguida de la Atención Primaria, con 14. En 2020, sin embargo, se notificaron más agresiones en los centros de salud, 14 , mientras que en el ámbito hospitalario se produjeron 12: once en el Hospital Can Misses y una en el de Formentera.

Por tipología, la mayoría de las agresiones son verbales (33 en 2021 y 24 en 2020), frente a las cuatro físicas de 2021 y a las tres notificadas el año anterior.

Son datos que dio a conocer ayer el Área de Salud de Ibiza y Formentera coincidiendo con la conmemoración del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios que se celebró ayer, 12 de marzo.

El Área de Salud detalla que se han llevado a cabo distintas campañas informativas que inciden en la importancia de notificar las agresiones, así como de adoptar medidas para disminuir los atentados contra la integridad física del personal que, en ocasiones, ponen en riesgo también la seguridad de los equipos o del material.

Campaña 2021

En 2021 se impulsó una campaña de comunicación contra las agresiones al personal del ámbito sanitario. Bajo el lema ‘Tiene delito…’, recuerda que la legislación -artículo 550 del Código penal-contempla penas de prisión de uno a cuatro años y una multa de tres a seis meses para los agresores. Esta campaña está implantada actualmente en los dos hospitales de las Pitiusas y en los ocho centros de salud.

La campaña de comunicación, detalla el Área de Salud, consistente en carteles y salvapantallas que se reproducen en todos los ordenadores y que emite el mensaje de boca de distintos profesionales: ‘Tiene delito que me agredas’, ‘Tiene delito que me insultes’ o ‘Tiene delito que me amenaces’. A continuación, recuerda que este tipo de agresiones al personal sanitario, ya sean verbales o físicas, están penadas por ley.

Además, el servicio de seguridad de los profesionales del Servicio de Salud de Balears puso en funcionamiento, también el año pasado, el sistema de Notificación y Registro de Agresiones (NIRA), que facilita y agiliza la notificación y registro de las agresiones de usuarios a los profesionales del sistema sanitario público.

Asimismo, el Área de Salud colocó más de medio centenar de códigos QR para facilitar que se notifiquen las agresiones a los trabajadores. Los puntos donde se han situado son los servicios de urgencias de ambos hospitales, los servicios de admisión de centros de salud, servicios de urgencias de atención primaria y la Unidad de Salud Mental.

Comisión de prevención

Otro mecanismo puesto en marcha para reducir las agresiones ha sido impulsar una comisión para prevenirlas, que se ha constituido en el seno del comité de salud laboral. Esta comisión se configura como un grupo de trabajo operativo para desarrollar aspectos como el de conocer y analizar los daños sufridos por los trabajadores o el de promover iniciativas sobre métodos.

Igualmente, contempla procedimientos para paliar los riesgos de agresiones en los centros de trabajo y propone medidas de mejora.

Además, informa al comité de seguridad y Salud del Área Sanitaria de Ibiza y Formentera de todas las iniciativas llevadas a cabo relativas a las agresiones e impulsa implementar el plan integral para la prevención de agresiones del Servicio de Salud.

Formación

Paralelamente, el Área de Salud explica que tiene como prioridad formar al personal en materia de prevención de las agresiones. En este sentido, se impartieron un total de siete sesiones formativas durante el año pasado dirigidas al personal del Área de Salud y en las que se ha formado a 115 trabajadores, añade.

Actualmente se está llevando a cabo el primero de una serie de cursos de formación que se celebrarán en 2022, al que se han inscrito 88 personas, detallan desde la sanidad pitiusa.