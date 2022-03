La hemodinámica es la rama de la medicina que se encarga del aparato circulatorio y de la mecánica del corazón, y trata las enfermedades coronarias, una de las principales causas de muerte. Por este motivo, fue tan significativo para la Policlínica del Rosario y también para la isla de Ibiza la implantación en octubre del año 2001 de la primera sala destinada a hemodinámica.

Durante los primeros años del servicio, la hemodinámica de la Policlínica atendió una media de 50 pacientes anuales. Una cifra que se multiplicó a partir del año 2006, tras el acuerdo con el Ib-Salut, hasta situarse en torno a los 300-400 casos anuales. En total, se ha atendido a 6.272 pacientes con y sin seguro privado, y en los últimos cinco años se han tratado 277 casos de infartos agudos de miocardio.

Cuando abrió sus puertas en el año 2001, fue el primer -y único- servicio de hemodinámica en las Pitiusas. Asumir posteriormente los casos derivados desde el Ib-Salut supuso una gran mejora en la atención ya que, por fin, los pitiusos no necesitaban tener que desplazarse a Palma para hacerse un cateterismo y se ahorraron listas de espera, así como el estrés y el problema de los traslados.

Los primeros pasos

La apertura de la primera sala de hemodinámica fue fruto de un empeño personal del doctor Julián Vilás Ferrer -fundador de la Policlínica-, que contactó con el cardiólogo Antoni Serra, director de esta misma área en la clínica Teknon y el Hospital de Sant Pau de Barcelona, para montar un servicio en Ibiza que fuera homologable en calidad asistencial y profesional con el que se ofrecía en la península.

«En el año 2000 me llamó el doctor Vilás y me dijo que quería montar una sala de hemodinámica en una clínica privada en Ibiza y le dije ¿en serio?», recordó el doctor Serra en una entrevista en la que describía sus primeros años al frente del proyecto. «Entonces Ibiza tenía 90.000 habitantes, montar una equipación así no era viable, económicamente era una ruina. El doctor Vilás me miró y me dijo que a Ibiza le faltaba esa parte asistencial y que haría lo que fuera para que fuera una realidad, así que nos pusimos a trabajar».

El doctor Serra señalaba también las enormes dificultades que suponía levantar una infraestructura de este tipo: «Había un reto logístico. ¿Qué hacer? ¿Traer a un hemodinamista para que haga solo 100 cateterismos al año? Eso es inviable. La única solución era tener la mejor sala posible, con una calidad en el aparataje excelente, y que los hemodinamistas fueran como trapecistas sin red, ya que no había cirugía cardíaca y una complicación era difícil de manejar. Eso implicaba que los hemodinamistas debían ser de primera fila. Me traje a los mejores de Barcelona e hicimos realidad lo que nos habíamos propuesto: que los pacientes de la isla tuvieran una atención de primerísimo nivel».

Código infarto

Tras el acuerdo con el Ib-Salut, el otro gran salto adelante lo marcó la implantación del código infarto en septiembre de 2016. Este protocolo consiste en activar una serie de mecanismos que permitan atender de la manera más veloz y efectiva posible a una persona que acaba de sufrir un infarto. En estos casos, es indispensable que el traslado al centro hospitalario sea inmediato y que, cuando éste llegue a la Policlínica, ya esté todo dispuesto para la intervención.

«El código infarto tiene una elevadísima complejidad y hay que tener una infraestructura en la que están incluidos servicios de emergencia, centros de atención primaria, profesionales de Can Misses y de Policlínica. Se trata de coordinarlo todo para ganar tiempo», explicaba el doctor Serra. El protocolo tardó dos años en redactarse y tuvo que consensuarse con las autoridades sanitarias de la isla. Un trabajo duro que tuvo su recompensa: «Funciona perfectamente, atendemos en torno a 60-70 infartos al año y los resultados son buenísimos. La mortalidad está por debajo del 6% , que es el porcentaje que tiene cualquier comunidad como Cataluña o Madrid».

El doctor Serra recomienda que cuando el paciente sienta un dolor en el pecho llame al 112, ya que desde ese primer contacto hasta llegar a la Policlínica hay menos de 20 minutos de media, y el tiempo en que se tarda en abrir la arteria está entre 20 y 24 minutos: «Actuar y abrir la arteria dentro de la primera hora salva muchas vidas».