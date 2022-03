El alza de precios incrementa hasta un 40% el coste de la producción ganadera en Ibiza

Los ganaderos ibicencos sienten en sus bolsillos la onda expansiva de cada misil que Vladimir Putin lanza contra Jarkov o Mariupol. Sus costes de producción han crecido hasta un 40% desde que comenzó la invasión de Ucrania, aunque ya llevaban varios meses notando las repercusiones de la crisis sanitaria y del incremento imparable de la energía.

Desde que estalló la guerra en el Este de Europa, Ucrania, el granero del continente, dejó de suministrar cereales, lo que ha encarecido un producto que se emplea para alimentar al ganado. Juan Antonio Prats, gerente de la Cooperativa Agraria de Sant Antoni, pagó cada tonelada del último pedido, que hizo en febrero, un 24,7% más cara que en el mismo mes de 2021. Prats cuenta que el grano ya «experimentó a finales del pasado año un subidón de precio»: registró nada menos que un 29,6% de incremento interanual, si bien luego «se amortiguó». Volvió a ascender en cuanto los tanques rusos violaron la frontera ucrania.

El alza también afecta a la cebada, que cuesta un 40% más que hace 12 meses, y al maíz (+20%). Incluso al pienso compuesto para gallinas (+9%)

El alza también afecta a la cebada, que cuesta un 40% más que hace 12 meses, y al maíz (+20%). Incluso al pienso compuesto para gallinas (+9%). Como también el diésel está por las nubes, no tendrán «más remedio que repercutir» en sus socios el coste de los servicios agrarios (tractores, vareadores...).

Hace una semana, el proveedor de Prats le avisó de que la tonelada de trigo le costaría un 20% más. De nuevo contactó con él el pasado jueves: la subida ya era del 30%. Cada año, la cooperativa de Sant Antoni distribuye en torno a las 255 toneladas de trigo.

«La gente se ha dado cuenta de que está subiendo mucho. Ve en los medios lo que está sucediendo y eso crea una pequeña psicosis».

«Pequeña psicosis»

En las últimas semanas, conforme lo imposible (una guerra en Europa) se hacía realidad, Prats ha notado «una mayor demanda» de cereales. La razón: «La gente se ha dado cuenta de que está subiendo mucho. Ve en los medios lo que está sucediendo y eso crea una pequeña psicosis». Asegura que, de momento, la cooperativa está «bien surtida» de grano. Otra cosa es el precio al que hay que pagarlo: «A este paso vamos a vender más algarroba, que está más barata, que pienso para los cerdos», bromea. Para colmo, teme que este año se haya sembrado menos cereal que otras temporadas. Se sabrá en junio.

«No sabemos cómo va a terminar esto. No para de subir y al final tendremos que repercutirlo en el precio. En la Península ya hay explotaciones que están empezando a sacrificar animales porque no les sale a cuenta mantener la actividad en marcha»

No es broma cómo afecta el encarecimiento del pienso a la cabaña pitiusa. A Vicent Juan Marí, presidente de la cooperativa ganadera Carn and Coop y que se dedica a criar porcs negres (de los que tiene 60), no le hace ninguna gracia: «No sabemos cómo va a terminar esto. No para de subir y al final tendremos que repercutirlo en el precio. En la Península ya hay explotaciones que están empezando a sacrificar animales porque no les sale a cuenta mantener la actividad en marcha». De ahí que advierta de que «llegará un momento en el que habrá que barajar qué hacer con el animal, que no entiende si el precio es cinco o 10. Sólo quiere comer cada día». Eso sí, recalca que, «hasta ahora», no se han planteado el sacrificio: «Tendremos que seguir sufriendo hasta ver cómo podemos sacar adelante la producción». Dar de comer a su cerdos les supone un gasto «entre un 30% y un 40%» superior al de hace un año, a lo que hay que añadir el gasoil del tractor, con el que prepara el campo donde los cría y donde cultiva forraje.

El coste total de producción ha aumentado en su caso «un 40% por el alza de los precios. Eso es inasumible»

El coste total de producción ha aumentado en su caso «un 40% por el alza de los precios. Eso es inasumible», afirma. Al porc negre le cuesta mucho crecer: «No es como otros híbridos que hay en el mercado, que con poca comida que les des, enseguida están hinchados al estar genéticamente predispuestos. Al ser una raza pura, al porc negre le cuesta más. Es más lento en el crecimiento. Necesitas alimentarlo mas tiempo, lo cual repercute en el coste», explica Juan.

El ganadero ya notó a finales del pasado año cómo el precio del pienso se elevaba por encima de lo normal, consecuencia, dice, de la subida de la energía: «Las industrias que producen piensos necesitan mucha electricidad, bien para generar calor o para secar. Y la luz está por las nubes desde mayo de 2021. A eso se ha sumado la falta de materia prima, el cereal, como consecuencia de que Ucrania ha dejado de suministrarlo debido a la guerra».

«Hace una semana, el pienso compuesto que les damos lo pagamos a 14 euros el saco de 25 kilos. Unos días después ya valía dos euros más cada saco. Nos estamos pensando repercutir ese sobrecoste en el precio de cada docena de huevos"

El huevo, por las nubes

A Neus Costa Ferrer, veterinaria y socia de la cooperativa ganadera, le cuesta ahora una fortuna alimentar a sus 800 gallinas ponedoras camperas: «Hace una semana, el pienso compuesto que les damos lo pagamos a 14 euros el saco de 25 kilos. Unos días después ya valía dos euros más cada saco. Nos estamos pensando repercutir ese sobrecoste en el precio de cada docena de huevos. Si no, no nos saldrá a cuenta». Calcula que el alza de precios también repercute en torno a un 40% en sus costes de producción. Hasta paga más caros los envases: «El contenedor de 146 docenas de cajitas ha subido más de un euro. Todo sube».

Como la luz, aunque eso lo nota menos. Aplica «programas lumínicos» a su gallinas, pero su explotación dispone de placas solares, de manera que el precio de la electricidad no le repercute directamente: «Sin embargo, para los días nublados como los de esta semana tenemos que emplear un generador auxiliar que funciona con diésel, cuyo precio también ha subido mucho», señala.