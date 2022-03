Llega a Ibiza ‘Kelly’, «una comedia épica» que saca de la invisibilidad a las camareras de piso

La lucha de las camareras de piso por salir de la invisibilidad y mejorar sus condiciones laborales se trasladará mañana al escenario del auditorio de Can Ventosa, en Ibiza, con la representación de la obra ‘Kelly’, dirigida por Sergi Belbel y escrita por Rafel Gallego.

Esta pieza teatral es la historia de todas aquellas mujeres que se desloman limpiando habitaciones de hotel en jornadas maratonianas y por un salario que dista de ser digno. También es la historia de Julia Gallego, la madre del autor. «Esta obra me conecta con mi vida porque mi madre fue camarera de piso y eso me marcó en cierta medida», explica el periodista y dramaturgo.

Para construir el relato, Gallego no solo recurrió a sus vivencias personales sobre el oficio sino que «las actualizó» recopilando los testimonios de las componentes de la junta directiva de la asociación Kellys Unión Balears. Le acompañó en este trabajo «Lola Marte, una artista visual muy rompedora y feminista, que fue una pieza clave en este proceso». Las protagonistas de la obra teatral llevan el nombre de estas mujeres, Rosa, Nina, Sara y Silvia, que relataron su día a día a Gallego y Marte. Fueron sesiones muy largas en las que estas camareras de piso explicaron con detalle «sus reivindicaciones, sus luchas, el dolor físico que conlleva este oficio y también sus historias personales», que inspiraron las de los personajes de ‘Kelly’.

En 2019 Marte y Gallego consiguieron una residencia artística del Teatre Principal de Palma para desarrollar el proyecto, que inicialmente llevaba por nombre ‘La brigada invisible’. Fue durante los nueve meses que duró la experiencia donde toda la información reunida tomó forma de obra teatral.

Después entró en escena Sergi Belbel, «que prácticamente no tocó ni una coma del texto». Entre las múltiples aportaciones del reconocido dramaturgo, Gallego destaca «la increíble dirección de intérpretes y la magistral manera en la que se engarzan todas las historias que contiene ‘Kelly’». Belbel es el responsable también de que se incorporara al equipo el escenógrafo Max Glaenzel, que empleando un recurso tan sencillo como montañas de toallas apiladas ha sabido crear una atmósfera «muy opresora» que, en palabras de Gallego, «es una perfecta metáfora de lo que las kellys viven en su día a día». También el final de la obra es cosa de Belbel.

«Un manifiesto»

Rafel Gallego se moja y mucho en esta pieza teatral: «Es la obra donde más he opinado. Es un manifiesto en el que tomo partido por las kellys y no me escondo, enfrento lo que tienen delante, un sistema patriarcal y un sistema empresarial y un marco político muy determinado». Como él mismo apunta, «los hombres no salen muy bien parados» en este texto al que dan vida las actrices Eva Barceló, Alicia Garau, Pat Aguiló, Lluqui Herrero, Núria Fiol, y el actor Xavier Núñez, que interpreta varios papeles.

En la trama se mezclan el relato de la huelga que las kellys emprenden en verano con las historias personales de sus protagonistas. Gallego retrata esta lucha de David contra Goliat con humor e ironía. De hecho, aunque haya drama, define la obra como «una comedia épica».

Con esta obra al autor, afirma, no le interesaba tanto tocar la fibra de empresarios y políticos como «remover las conciencias de la gente de la calle». Considera que lo ha conseguido: «Creo que este texto ha hecho pensar y ha revelado al público un oficio que para muchos era invisible».

Este mes se cumple un año desde el estreno de ‘Kelly’ en el Teatre Principal de Palma. Esta pieza, asegura Gallego, «es la que más repercusión ha tenido» de todas las que ha firmado. Que en los créditos aparezca el nombre de Belbel es, en su opinión, «lo que más proyección» ha dado a esta obra, eso y que al estreno acudiera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Aquel día Belbel y Gallego se sentaron muy cerca de la treintena de kellys que asistieron al estreno, para ser testigos de su reacción. Sus comentarios por lo bajini confirmaron al autor que había dado en el clavo, se sentían identificadas con lo que estaba ocurriendo en el escenario. Más que los halagos de la ministra, lo que más le conmovió a Gallego fue la reacción de aquellas mujeres y ver a su madre emocionada.