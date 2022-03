Los autónomos de Ibiza elevan tarifas ante la subida del combustible y de las materias primas

Ha llegado la hora de subir precios. No se hace por gusto, y probablemente suponga echar más leña al fuego de la espiral inflacionista, pero a los autónomos pitiusos las cuentas no les salen. Al aumento sostenido del precio de las materias primas que se registra desde mediados de 2021, ahora se añade el incremento del coste del combustible, los transportes y las piezas de recambio. Mantener los precios de las tarifas supone una utopía.

«He subido las tarifas un 25%», explica Javier Moreno, electricista de Sant Antoni, que señala que sus proveedores apenas pueden garantizar el precio cada dos semanas. La inflación galopante hace que sea imposible establecer presupuestos cerrados: «Entre que te piden un presupuesto y se ejecuta la obra suelen pasar unos seis meses, y me veo obligado a decirle al cliente ‘lo siento, firmamos un trabajo a este precio, pero no puedo mantenerlo por esta cantidad’».

Es la misma situación en la que se encuentra José Antonio Cardona, carpintero de Sant Agustí, que coincide en que ha tenido que subir sus tarifas un 25%: «El coste de la mano de obra, que es lo más caro, lo he mantenido, pero he tenido que repercutir el aumento del precio de todo lo demás». Explica que él también ha tenido que pasar por el mal trago de modificarle el presupuesto a sus clientes: «A la que pasa un mes, debemos cambiar el precio. Los clientes saben que no lo hacemos por gusto y que no hay más remedio».

Alza de materias primas

Son sólo dos casos entre muchos otros, como señala Maria Àngels Marí, secretaria general de la Pimeef: «Suben los suministros, la gasolina, la luz, a lo que hay que sumar la escasez de materias primas a causa de la guerra». Y pone otros ejemplos: «Los panaderos ya han notado un incremento del precio de la harina, y solo hay que pensar en lo que le cuesta a una pastelería la luz de las cámaras donde guardan los productos».

Entrando en detalles, José Antonio Cardona señala que en el sector de la madera, las subidas de precios más significativas se han producido en el pino flandes -nombre comercial del pino silvestre- cuyo precio se ha duplicado y ya alcanza los 1.000 euros el metro cúbico, o la madera de iroco -parecida a la teca- que se ha encarecido un 50%.

«Un interruptor cuesta ahora un 25% más», comenta Javier Moreno. Incrementos parecidos se han producido en el material eléctrico, los estuches o los cuadros de luz, «a eso súmale la gasolina de los desplazamientos». Comenta que pese a que el precio del cobre fluctúa por la bolsa, siempre hay bastante en almacén, lo que amortigua una posible subida. No sucede lo mismo con el resto de productos, de los cuales siempre hay poca disponibilidad, lo que favorece la inflación.

Reforma de las cuotas

En paralelo, los autónomos tienen otra preocupación, que es la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de modificar el sistema de cotización por tramos. El Ministerio está negociando el borrador inicial y su idea es aprobar el texto definitivo durante el primer semestre de este año, aunque no entraría en vigor hasta 2023. Las primeras propuestas no han satisfecho a la Asociación de Trabajadores Autónomos, en la cual se incluye Pimeef.

«El Ministerio asimilaba ingresos con rendimientos y pusimos el grito en el cielo porque no tiene nada que ver lo que ingresas con lo que ganas», señala Maria Àngels Marí. «Tú puedes facturar 10.000 euros al mes, pero te pones a restar los gastos y el beneficio neto es mucho menos». El ministro Escrivá retiró el primer borrador y las negociaciones prosiguen, aunque desde las asociaciones de autónomos se insiste en la necesidad de que la cuota sea en base al rendimiento y no al ingreso.

¿Cuál sería el marco ideal para la Pimeef? «La base de cotización deberían ser los rendimientos», explica su secretaria general, y pone el ejemplo de países europeos en los que cuando hay un mal año «y los rendimientos son bajos o negativos, los autónomos están exentos de pagar la cuota». «El Gobierno quiere equiparar las cuotas de autónomos con lo que paga un trabajador por cuenta ajena, pero hay que tener en cuenta que un trabajador por cuenta ajena tiene unos derechos, como las vacaciones pagadas, que un autónomo no tiene», razona Marí. La representante de Pimeef se muestra partidaria de mantener las bonificaciones actuales para el primer año de autónomo, y pide que la nueva normativa no suponga un dolor de cabeza añadido «dado el contexto actual tan complicado».

Unas negociaciones cuyos ecos todavía no han llegado a pie de obra: «De estas cosas te enteras cuando te lo dice la gestoría», comenta José Antonio Cardona. «Yo bastante tengo ya con lo mío».