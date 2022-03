Las reservas turísticas para Ibiza y Formentera cayeron un 15% el mismo día de la invasión de Ucrania

Aunque estemos lejos de Kiev, a 2.600 kilómetros en línea recta, la guerra de Ucrania empieza a pasar factura en Ibiza. Justo el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa, «las reservas turísticas bajaron un 15%», de golpe, un descenso que se prolongó un par de días más. Luego «empezó a recuperarse», explica José María Ramón, CEO de Neobookings, el motor se reservas que maneja más del 60% de las camas de las Pitiusas. Pese a algún altibajo, coincidente con las fases más crudas de este conflicto bélico, las ventas han recuperado algo de terreno: «Se mantiene el ritmo de reservas, aunque no es un nivel como el de antes de que empezara la guerra,», afirma Ramón, que subraya que, pese a todo, «el panorama no es tan fatídico como el de las noticias que se están publicando» en algunos medios y que se centran, sobre todo, en cómo afecta a Mallorca el bajón del mercado alemán.

"Es asombroso lo que aguantan las reservas. Quizás se deba a que los hoteles siguen con políticas bastante flexibles y la gente ya se las ha visto de todos los colores y decide esperar a ver qué pasa, dado que se puede cancelar con mayor facilidad»

Respecto a las tasas de cancelación, Ramón asegura que «en estas dos últimas semanas no ha habido un cambio significativo». Se mantienen en torno al 26% (entre abril y junio), si bien llama la atención que, en los últimos siete días, muchas cancelaciones se han centrado en abril (el inicio de la temporada). «Ha bajado el volumen de ventas, pero la gente -detalla Ramón- no se ha vuelto loca cancelando. Es bastante asombroso lo que están aguantando las reservas. Quizás se deba a que los hoteles siguen con políticas bastante flexibles y la gente ya se las ha visto de todos los colores y decide esperar a ver qué pasa, dado que se puede cancelar con mayor facilidad».

De momento, el turista español acapara el 22% de las noches confirmadas de los últimos 30 días, seguido del británico (21%) y el italiano (17%), que ha recuperado fuelle respecto a 2021: «Me ha sorprendido que el porcentaje que Italia y Países Bajos se incrementa en relación a 2021, y eso que los italianos solían comprar con poca antelación». Holanda tiene el 8% de las reservas, seguida de Francia (7%) y Alemania (6%). El 24% de las noches son para junio; el 22%, para julio, y el 17%, para agosto. Para abril sólo hay el 7%, y para mayo, el 16%.

Para la presidenta balear de la Asociación Española de Directores de Hoteles (AEDH), Alicia Reina, la guerra en Ucrania es «una nueva vuelta de tuerca en la crisis» que padece el sector. Reina asegura que los hoteleros ya han notado su incidencia: «Se van a retrasar las reservas. La gente esperará un poco más para comprar sus vacaciones. Abril y mayo serán flojos. Y luego ya veremos». Juan Miguel Costa, director ibicenco de Turismo, coincide con ella en que si se prolonga el conflicto «se ralentizarán las ventas» y afectará a todos los mercados emisores: «En esta situación, la gente será cauta a la hora de reservar», según Costa.

Se puede dar el caso de hoteles con plantillas al 100% en abril o mayo que tengan unas ocupaciones ridículas

Y ese retraso genera en los hoteles «un problema con las plantillas», advierte Alicia Reina. «Tenemos que llamar -explica- al personal muy pronto para poder conseguir que se quede. Si no, nos lo roban. Pero llamar pronto y no tener ocupaciones buenas porque la gente está esperando a hacer la reserva en vista de lo que pueda pasar con la guerra, es una nueva incertidumbre, otra dificultad añadida». Se puede dar el caso de hoteles con plantillas al 100% en abril o mayo que tengan unas ocupaciones ridículas. Pero Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef, ya avisó el lunes de lo que le puede suceder a quien posponga la contratación: «Tendrá problemas para completar su personal».

El sector turístico, en general, «está desesperado» porque no encuentra trabajadores, un problema que ya padeció en 2021, apunta un experto en turismo ibicenco. «Hay carencia de personal -confirma Reina-. Tenemos que recurrir a la Península y ofrecer algo digno, unos meses como mínimo de trabajo y contratar cuanto antes para que el hotel de al lado no nos quite esa mano de obra».

Esta temporada «será un poco descafeinada». «A ver -dice Reina- si en el Govern son un poco piadosos y retrasan las reformas que tienen previstas en la Ley Turística. No creo que este sea el año de la recuperación»

Según Reina, de momento «los más valientes, los que más reservan, son los británicos y los franceses, que el año pasado estuvieron a gusto en la isla y vuelven». Y la mayoría son «para junio, julio y agosto». Cree que esta temporada «será un poco descafeinada». «A ver -añade- si en el Govern son un poco piadosos y retrasan las reformas que tienen previstas en la Ley Turística. No creo que este sea el año de la recuperación».