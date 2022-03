El Consell de Ibiza aclara que no bloquea el proyecto de 12 villas en Cala Vedella

El Consell de Ibiza aclara que en ningún caso la condición de que las nuevas normas subsidiarias provisionales de Sant Josep no modifiquen las calificaciones urbanísticas del plan parcial de Cala Vedella, justifica la decisión del Ayuntamiento de renunciar al convenio urbanístico con Bastiodon SL para sustituir el antiguo proyecto de construcción de 62 viviendas, con una licencia sin ejecutar otorgada en 2005 , por 12 villas en Port es Nebot, en primera línea de costa.

El alcalde, Ángel Luis Guerrero, aseguró el lunes que no tenía sentido seguir adelante con el convenio tras la negativa del Consell a incorporar en las nuevas normas provisionales cambios de calificación de terrenos. En este caso, el convenio con Bastiodon prevé cambiar el uso hotelero de la parcela por el de residencial y la reducción de la edificabilidad así como cesiones de terrenos. «No vamos a condenar la aprobación de las normas provisionales para cambiar la calificación de una o dos parcelas», justificó Guerrero.

Sin embargo, el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, matiza que, en este caso, no se puede utilizar el acuerdo para aprobar un nuevo planeamiento urbanístico temporal como excusa para dar marcha atrás al convenio con Bastiodon SL, porque no le afecta en nada. En concreto, Juan explica que las normas provisionales que sustituirán próximamente al obsoleto planeamiento actual, que está en vigor desde 1986, «no modifica ninguno de los cuatro planes parciales del municipio» y, haciendo uso de «sus competencias en urbanismo», el Ayuntamiento «puede aprobar la modificación de cualquiera de ellos». Con ello, añade el vicepresidente del Consell, el equipo de gobierno podría seguir adelante con el convenio con Bastiodon SL, que hace cerca de dos años se aprobó de forma inicial, al margen de la aprobación de las normas provisionales.

En todo este tiempo, el Ayuntamiento no ha contestado a las alegaciones que recibió en contra de este convenio, entre ellas las del grupo político Ciudadanos y del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN). Ni se contestarán, según reconoció ayer el alcalde («no tiene sentido», dijo) tras la decisión de desistir del acuerdo urbanístico con Bastiodon, la nueva propietaria de los terrenos.

Pese a que el Ayuntamiento tiene competencias para modificar el plan parcial, la decisión no tiene marcha atrás. «Como no se ha entendido [el convenio urbanístico con Bastiodon] prefiero no hacerlo a pesar de que sigo pensando que era bueno porque se reducía la edificabilidad y se obtenían cesiones de terrenos que no se podían lograr de otra manera. Ya lo dije cuando aprobamos el convenio, pero no lo supimos vender. Se dijo que teníamos intereses ocultos... Por mucho que no nos guste, no se puede desclasificar ese terreno», subrayó.