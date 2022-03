Sant Josep da marcha atrás al convenio para construir 12 villas en la costa de Cala Vedella

Sant Josep da marcha atrás al convenio urbanístico con la entidad Bastiodon SL, aprobado inicialmente, para cambiar la calificación de uso hotelero a residencial de los terrenos de es Port des Nebot, en primera línea de costa, y la proyección de 12 villas en lugar de las 62 viviendas inicialmente previstas en este sector del Plan Parcial de Cala Vedella.

El equipo de gobierno desiste de este convenio a pesar de defender insistentemente desde mediados de 2020 que es beneficioso para el interés público porque se reducía la edificabilidad con un proyecto «menos agresivo». El motivo es que el Consell de Ibiza no admite cambios de clasificaciones de terrenos en las nuevas normas urbanísticas provisionales que han consensuado las dos instituciones para resolver diversos problemas urbanísticos. «No tiene sentido seguir con este convenio», defiende el alcalde, Ángel Luis Guerrero.

Así, este espacio sin desarrollar de Cala Vedella recuperará su situación urbanística anterior, que permite edificar hasta 62 viviendas. «Qué le vamos a hacer si nadie nos creyó», asegura Guerrero, en referencia a las críticas recibidas por el convenio con Bastiodon que, finalmente, quedará en nada, cuando «se reducía la edificabilidad». «Por eso lo intentamos. No vamos a condenar la aprobación de las normas provisionales [por parte del Consell] para cambiar la calificación de una parcela o dos», afirma.

La licencia de 2005

El Ayuntamiento concedió, en 2005, una licencia para el desarrollo de este espacio virgen de la costa de Cala Vedella. Guerrero recuerda que posteriormente el Consistorio, bajo un gobierno progresista, inició el proceso para declarar la caducidad del permiso de obra pero «no prosperó y se tuvo que archivar».

Pese a que el Consistorio podría iniciar de nuevo un expediente de caducidad de la licencia, el alcalde da a entender que no serviría de nada porque la propiedad (Bastiodon) podría solicitar otro permiso para construir porque sus derechos edificatorios sobre este espacio siguen intactos. De hecho, el alcalde indica que el decreto 9/2020 de medidas urgentes de protección del territorio aprobado por el Govern balear para desclasificar los llamados falsos urbanos no se puede aplicar para blindar es Port den Nebot porque, al formar parte del Plan Parcial de Cala Vedella, implicaría que toda la urbanización pasara a tener la condición de suelo rústico. «Y no creo que entre en la cabeza de nadie», resaltó el alcalde, que reitera que «no se puede desclasificar sólo un trozo del sector».

Guerrero advierte acto seguido del coste económico que supondría para las arcas públicas en indemnizaciones a los propietarios la protección de esta zona. «¿Cuánto costaría desclasificarlo todo [la urbanización de Cala Vedella]? ¿Y quién lo pagaría? La protección de Punta Pedrera tuvo un coste de más de 80 millones de euros para el Govern. Hay que ser responsables cuando hacemos urbanismo», justifica.