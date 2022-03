Refugiados en Ibiza: «Estaba aterrorizada por el futuro de mi hijo y decidí huir de Ucrania»

Apenas pasaban unos minutos de las siete y media de la mañana cuando un estruendo despertó a Maria Kachmarska. Se asomó al balcón y observó a lo lejos la columna de humo del misil lanzado por el ejército ruso contra el aeropuerto de Ivano-Frankivsk. Entró en pánico. Sus padres viven en un pequeño pueblo a a tan solo un kilómetro del aeródromo.

«Cogimos una bolsa, los documentos y fuimos a ver si estaban bien», recuerda aún conmovida. «Estaba aterrorizada por mi hijo y solo pensaba en salvarlo, así que al día siguiente decidí escapar. Es la mejor decisión que podía tomar, porque aquí estamos seguros en casa de mi hermana», añade mientras el pequeño Matvii, de dos años y ocho meses, corretea feliz entre las fuentes del Passeig de s’Alamera de Santa Eulària.

El periplo de su huida también resultó angustiante. De hecho, no recuerda con certeza si llegó a invertir «cinco o seis días» hasta llegar a Ibiza. El bombardeo ruso en su ciudad se produjo el jueves y el viernes su padre cogió el coche para llevarla con su hijo hasta la cercana frontera con Polonia.

Colas kilométricas

«Había 20 kilómetros de cola en coche y luego pasó 20 horas en el control de pasajeros con su hijo en brazos, con la mochila y nada más», precisa el cuñado de Kachmarska, Dmytro Kyiashko. La madre y el pequeño tuvieron que pasar otros tres días en Cracovia hasta conseguir un avión a Barcelona. Finalmente, el martes se reunían con sus familiares en Ibiza.

«Ahora me siento muy feliz por haber protegido a mi hijo, porque solo pensaba en que nos podrían matar. Rusia está bombardeando nuestro país y ha ocupado nuestro territorio. Desde la Guerra del Dombás hace ocho años, sospechaba que iban a preparar algún ataque contra Ucrania, pero jamás imaginé que alcanzaría esta magnitud», se estremece.

"Han dejado a nuestros niños sin futuro y eso no lo perdonaré jamás"

«Estamos en el siglo XXI, en una sociedad supuestamente civilizada. Están destrozando familias, han dejado a nuestros niños sin futuro y eso no lo perdonaré jamás», sentencia la joven de 24 años.

«Mi hijo ahora puede andar libremente y llevar una vida normal. Nos quedaremos hasta que se normalice la situación en Ucrania». Deja atrás su trabajo de periodista en la televisión local de Ivano-Frankivsk. Tampoco sabe cuándo volverá a ver a su marido, sacerdote, al igual que su cuñado en Ibiza. «La iglesia greco-católica ucraniana es de rito oriental y los curas podemos casarnos», apunta Dmytro Kyashko, que justo cumple tres meses desde su llegada a Ibiza.

Este joven religioso, de 32 años, ofició durante cinco años en Valencia antes de que le encomendaran la asistencia religiosa de la comunidad ucraniana en Ibiza, formada por unas 260 personas, que llevaba dos años sin párroco. «Todos los domingos asisten unas 60 a la misa en la capilla de Lourdes», precisa.

Jornada solidaria

Kyiashko calcula que, además de su cuñada, puede llegar otra decena de compatriotas para cobijarse con sus familiares. «Esta semana me he reunido con el presidente del Consell [Vicent Marí] para estudiar cómo ayudar con Cruz Roja y la Diócesis a otros refugiados de Ucrania que no tengan casa ni familia en la isla», anuncia.

Además de su papel religioso, Kyiashko ejerce una importante labor con la asociación Nuestra Ucrania para movilizar y organizar la campaña de recogida de ayuda humanitaria. En el Passeig de s’Alamera de Santa Eulària no dejan de llegar vecinos para entregar paquetes con todo tipo de productos de primera necesidad, tanto en los puestos montados por la asociación como en la carpa de Protección Civil.

"Ropa es lo que menos necesitamos, porque en la frontera de Polonia están los almacenes ya repletos"

«Ropa es lo que menos necesitamos, porque en la frontera de Polonia están los almacenes ya repletos», apunta el párroco. También llegan furgonetas de empresas, como la de la Cooperativa de Santa Eulària. «Los trabajadores hemos reunido los productos de la tienda de la cooperativa que se pedían en la campaña, como papel higiénico, pasta de dientes, agua y muchas conservas», detalla el gerente de esta entidad, Xavi Conesa.

A los vehículos tan cargados se les envía al almacén de la casa parroquial de Santa Eulària, donde una docena de personas hormiguea descargando, seleccionando y empaquetando el alud de material que no para de llegar.

Respuesta masiva

«La gente se ha volcado para ayudarnos y seguro que tendremos que necesitar al menos dos camiones para llevarlo a la frontera», destaca Olegh Voronny, vive con su mujer y sus dos hijos en Santa Eulària, como la mayoría de sus compatriotas, donde ya nació la más joven.

La vicepresidenta de la Asociación Nuestra Ucrania, Maryana Lukynyuk, destaca que esta respuesta ciudadana les anima a hacer frente a la tragedia en su país. «Nos fortalece. Viendo toda esta ayuda, sabemos que no tenemos permiso para rendirnos y tenemos que seguir. El mundo está con nosotros y entre todos debemos parar el desastre y enfrentarnos a Putin», sentencia.