La moratoria bloquea unas 250 plazas de viviendas turísticas vacacionales de Ibiza y Formentera

El sector de las viviendas turísticas vacacionales de Ibiza es otro de los sectores damnificados por el decreto ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, que el Govern sacó esta semana adelante con los votos a favor de los partidos del Pacto (PSIB, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera), mientras toda la oposición votó en contra (PP, Cs, El Pi y Vox). Al menos lo es respecto a la moratoria de las plazas turísticas, cuyo bolsín no podrá ser tocado en los próximos cuatro años. El bloqueo afecta a cerca de 250 plazas en la isla de Ibiza, según los cálculos de Roberto San Esteban, que ayer volvió a ser elegido presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de las Pitiusas (AVAT), perteneciente a la Pimeef, después de que durante los últimos cuatro años estuviera presidida por José Antonio Llano.

«El decreto ley nos ha afectado porque han cortado de cuajo toda la cesión de plazas turísticas», señala San Esteban, que exclama: «Nos ha dejado tiesos»

«El decreto ley nos ha afectado porque han cortado de cuajo toda la cesión de plazas turísticas», señala San Esteban, que exclama: «Nos ha dejado tiesos». «Había casas que estaban solucionando legalmente problemas técnicos por los que se les había denegado la licencia y ahora, de repente, no les han dado opción de presentar la petición de plazas al bolsín y sacarse la licencia». Les aguarda «cuatro años sin poder tener actividad legal». Ese es, precisamente, uno de los problemas que, a su juicio, acarreará la decisión adoptada por el Govern: «Hasta ahora se tenía la opción de adquirir plazas turísticas para que una vivienda se convirtiera en oferta legal. Ahora no podrá hacerlo durante los próximos cuatro años. Seguro que habrá más de uno que opera ilegalmente por no poder obtener esas plazas», avisa.

Plazas bloqueadas

Según sus cálculos, varios propietarios «estaban a punto de solicitar (en un plazo máximo de dos meses) 150 plazas, tras obtener la cédula de habitabilidad y haber solucionado sus problemas técnicos». A esa cantidad habría que añadir, apunta San Esteban, «unas cuantas viviendas nuevas que, transcurridos cinco años , ya podían solicitar la licencia». Estima en «más de un centenar» las plazas que en breve iban a ser solicitadas por este último motivo. En total, la publicación del decreto ley ha bloqueado, pues, alrededor de 250 plazas que iban a ser solicitadas en breve al bolsín (que gestiona el Consell de Ibiza) por parte de propietarios de viviendas turísticas vacacionales.

En la votación para la presidencia de AVAT, Roberto San Esteban incorporó finalmente al expresidente, José Antonio Llano, a su lista, que será el nuevo vicepresidente durante los próximos cuatro años.

San Esteban quiere volver a dirigir AVAT porque considera que «hay muchas cosas por hacer que no se han solucionado durante los últimos cuatro años». Por ejemplo, cree que la asociación debe «crear un club de productos y organizar cursos para propietarios y comercializadores relacionados con la informática e Internet, así como promover el asociacionismo con las aseguradoras».

También considera esencial tener más socios. «Ahora hay unos 115. Hubo momentos durante los últimos cuatro años en que se llegó a 140, pero también que se cayó a 80. Se han producido varios bajones y subidas». Y eso es poca cosa si se tiene en cuenta que «hay 2.400 viviendas legalizadas actualmente y unos cuantos comercializadores más». De ahí que se proponga «duplicar, como mínimo, la cantidad actual de socios en los próximos cuatro años».

Creador de la asociación

San Esteban ya fue presidente (durante siete años) de AVAT. De hecho, fue el creador de esta asociación. Pero hace cuatro años se echó a un lado: «Hubo un momento en el que me retiré porque necesitaba dedicar más tiempo a mi empresa (EcoIbiza). Y porque estaba solo. No había nadie más que me echase un cable. Ahora que ya he consolidado mi empresa y que he visto que ya hay gente que está dispuesta a colaborar y a participar, me ha resultado más atractivo volver».

«Cuando me retiré no había nadie más que me echase un cable. Ahora que ya he consolidado mi empresa y que he visto que ya hay gente que está dispuesta a colaborar y a participar, me ha resultado más atractivo volver»

Otro de los objetivos que se plantea durante su presidencia es combatir la oferta ilegal: «Aún hay bastante oferta ilegal. Hay mucha menos que antes, pero hay muchos plurifamiliares que se siguen alquilando por semanas. Su número es muy difícil de cuantificar».

Cree que la próxima temporada será «buena» si acaba la guerra de Ucrania. Si no, «habrá dificultades». Dadas las circunstancias, cree que «es prematuro hacer previsiones». No prevé que afecte a las reservas del inicio de la temporada, en abril: «Quien ya lo tiene planificado, vendrá». Otra cosa es «saber qué pasará en julio o agosto».