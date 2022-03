Homenaje al socialista Vicent Tur: «La risa de Vicent nos dejó muy pronto»

«Aquí se pasó», comenta Josep Marí Marge, señalando una fotografía en la que se ve a Vicent Tur Fluixà dándole la mano al rey emérito. «No hables, que en la tuya parece que le estás haciendo una reverencia», le comenta una de sus acompañantes. El grupo, incluido el propio Marge, estalla en carcajadas. Unas risas que, están convencidos, compartiría también, Fluixà, al que sus compañeros de partido brindan un sentido homenaje en Sant Llorenç, su pueblo.

Falta aún casi media hora para que comience y en el centro social apenas cabe ya nadie. Sus antiguos compañeros del PSOE se agolpan frente a los paneles de la pequeña exposición que recuerda a Vicent Tur, fallecido en enero de 2021, a pocos días de cumplir los 62 años, en su vida personal, como maestro, en el partido, en la política y en el mundo rural. «Mira, cuando aún se podía fumar», comenta uno de los asistentes señalando una fotografía en blanco y negro, de la prensa de los años 80. «¡Qué jovencito!», exclama Montse García, concejala de Vila, fijándose en otra imagen desde la que Vicent sonríe ampliamente.

Los abrazos y los reencuentros se suceden en el atestado espacio. Algunos llevan años sin verse. Y no sólo por la pandemia. Rostros habituales de los diarios hace no tanto tiempo que ya dejaron la política: Lurdes Costa, Marc Costa, Alfonso Molina, Juanito Navarro, Emilio Pérez Echagüe, Toni Costa... Visto que parece que la lluvia no hará, finalmente, acto de presencia, y dado que el centro cultural empieza a parecer una lata de sardinas, el homenaje se traslada al exterior, donde decenas de personas ocupan ya la pequeña grada. En el interior, en otro buen puñado de sillas, aguardan decenas de personas, entre ellas, Don Pep, «confesor de Vicent en el confesionario y fuera de él», señala Toni Costa, exsecretario general de la FSE. «Le recordamos con cariño», le dice Josep Marí Ribas Agustinet, secretario general de la Federación Socialista de Ibiza (FSE), a Catalina Torres, madre del homenajeado, cogida del brazo de Pep, el segundo de sus hijos, de gran parecido físico con su hermano. A pocos minutos de empezar el acto llega, en animada charla con el que en los últimos tiempos muchos consideran su delfín, el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Carraca. Un popular al que algunos socialistas reciben con como si fuera uno de los suyos.

«Voy a hacer una llamada con manos libres», afirma, micro en mano, Pep Torres Peret, secretario general de la agrupación socialista de Sant Joan, a quien, tras un imaginario ring ring, Vicent Tur descuelga y le pregunta «Com ho tenim?». Peret recuerda las «largas conversaciones alrededor de una mesa» y lo «arraigado» que estaba a su tierra Tur, del que, aseguró, «no sabía decir que no a un favor».

«Implantó ideas progresistas en el campo, donde nos veían casi como enemigos», continúa Toni Costa, que fue quien introdujo al llorencer en la política. «Nunca tenía prisa para escuchar a alguien, pero nos dejó demasiado deprisa», continúa. «Con Vicent nunca me pasó aquello que decía Pío Cabanillas de ‘cuerpo a tierra que vienen los nuestros’», relata. Un comentario que hace reír a los asistentes. Agustinet tira de notas. «Estoy acostumbrado a hablar, pero no con este nivel de emoción», justifica. «Tenía pocos meses menos que yo», señala en su discurso, en el que define a Vicent Tur como «un buen amigo, un buen padre, un buen abuelo y, algo que no se suele decir, un buen político». El máximo responsable de los socialistas de Ibiza destaca la «sonrisa franca», la «capacidad innata para pactar» y su sentido del humor: «Cuando teníamos poco tiempo para dormir decía que había dormido deprisa».

«Le queríamos y le queremos», comienza Francina Armengol, presidenta de Balears y secretaria general del PSIB, que confiesa que supo que Sant Llorenç existía gracias a Vicent (Vicenç, le llama hasta en cuatro ocasiones), con quien, afirma, no podía estar enfadada. «Se ponía rojo, empezaba a reír, te tocaba la mano y te enamoraba», recuerda. «Pablo Iglesias decía que los socialistas no mueren, se siembran. Vicent sembró mucho», concluye Armengol. En primera fila, su familia, emocionada, no puede contener las lágrimas. Su hija, Neus, sonríe cuando Costa y Marí Ribas descubren el retrato, pintado por Patricio Hidalgo, que el partido regala a su familia antes de continuar el homenaje como mejor le hubiera gustado a Vicent: «Amb un tros de pa amb sobrassada, coca de pebrera i un got de vi a les mans».