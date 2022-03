El Consell Consultiu reduce sustancialmente las pretensiones económicas de la empresa que explotaba el café concierto Es Soto cuando su equipo de música fue precintado. Estima en 21.800 euros el daño emergente, que se corresponde con los gastos que el afectado tuvo que soportar durante el período que el local estuvo cerrado (costes de suministro de luz, electricidad y tributos como el de basura, vado e IBI, así como los relacionados con el proceso judicial) y en 16.259 euros el lucro cesante, la cuantía que el negocio dejó de ingresar.

El máximo órgano de consulta jurídica de Balears da por bueno el peritaje efectuado por la aseguradora del Ayuntamiento, «tanto por su procedencia como por la capacidad técnica de los peritos, que nadie discute». Considera justificados los daños emergentes y, en cuanto al lucro cesante, coincide con los peritos en que «la empresa no puede computar hasta la fecha de la sentencia [la que anuló el precinto del equipo de música] ni tampoco se puede obviar que el local no fue clausurado, sólo el equipo de música, lo que sin duda afecta a la actividad, máxime la de ocio y en verano, pero no la suprime».

Así, considera que se debe contabilizar la pérdida de negocio desde el 19 de septiembre de 2011, cuando se levantó el expediente de sanción pero se mantuvo el precinto, hasta un año después porque la imposibilidad de usar el equipo musical «no impedía explotar el local de otro modo acorde a la legalidad, como cafetería o su arrendamiento». Precisamente, dos policías locales declararon durante la instrucción del expediente que entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2015, cuando se dictó la sentencia, el local estuvo abierto esporádicamente algunos fines de semana realizando la actividad de restauración, sirviendo sushi, y con la celebración de fiestas.

En cuanto al daño moral que alega el afectado, el Consell Consultiu lo descarta por el hecho de que el afectado fue condenado por la vía penal, en junio de 2017, a dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente al superar los niveles máximos de ruido permitidos, causando graves molestias a una pareja y su bebé de 20 meses, vecinos del establecimiento. Los perjudicados sufrieron insomnio y ansiedad y precisaron atención psiquiátrica.