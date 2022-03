El Consultiu insta al Ayuntamiento de Ibiza a indemnizar a un bar por el precinto «ilegal» de su equipo de música

El Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, concluye que el Ayuntamiento de Ibiza tiene la obligación de indemnizar a la propiedad del antiguo café concierto Es Soto, reconvertido después en un restaurante, por el precinto «ilegal» de su equipo de música desde abril de 2011 hasta septiembre de 2015, cuando un Juzgado de lo Contencioso Administrativo ordenó el levantamiento de la medida cautelar por ser «contrario a derecho y generar indefensión».

A raíz de esta sentencia, el afectado presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial por «cuantiosos daños de tipo emergente, lucro cesante y daño a la imagen corporativa» que valoró en algo más de 440.000 euros. Ahora bien, el Consell Consultiu, cuyo dictamen es preceptivo pero no vinculante, rebaja las pretensiones del afectado y cifra la indemnización que el Ayuntamiento, según su criterio, debería abonar en 38.159 euros. Dicha cuantía se basa en el informe pericial de la aseguradora del Consistorio.

La instructora del expediente municipal emitió el pasado mes de octubre una propuesta de resolución previa en la que desestimaba el pago de una indemnización con los argumentos de que «el precinto cautelar de equipos no implicaba el cierre del local» y que éste estuvo abierto, al menos con interrupciones, desde 2013 a 2015. También rechazaba el cálculo de la indemnización del reclamante porque no aportó el libro diario de contabilidad y negaba el derecho moral al afectado porque este fue condenado, en junio de 2017, tras una sentencia de conformidad, a dos años de prisión por un delito contra el medio ambiente por el exceso de ruido del local de ocio.

Contradictorio e incomprensible

Sin embargo, el Consell Consultiu entiende que la anulación por la vía judicial del precinto musical, cuatro años después de que el Ayuntamiento lo hubiera decretado, «pone de manifiesto en sí misma la ilegalidad de la actuación administrativa», y agrega que la sentencia no sólo se basa en «aspectos formales, sino en elementos sustantivos esenciales», como «el contradictorio e incomprensible, incluso para el sentido común, archivo del expediente sancionador y el mantenimiento de una medida cautelar de importancia, cual es el precinto del equipo de música que impide el normal desarrollo de la actividad empresarial para la cual tiene licencia».

El dictamen del Consultiu concluye que se debe indemnizar al afectado porque la Administración actuó de «forma ilegal y, más todavía, sin la mínima razonabilidad y diligencia debidas».

Los hechos se remontan a abril de 2011, cuando, en una inspección al local de ocio, se constató, según el acta, que «el limitador de ruido no funcionaba y no permitiría recoger datos». La Policía Local precintó el limitador de sonido. El Ayuntamiento decretó como medida cautelar el precinto del equipo de música hasta que se acreditara que el limitador de sonido cumplía las condiciones que marca la ordenanza municipal. Se inició también un expediente de sanción por la supuesta manipulación del limitador.

Posteriormente, en abril, mayo y agosto la empresa pidió reiteradamente que se levantase el precinto con informes de la empresa fabricante del equipo limitador que avalaba su petición. Calificaba entonces la actuación del Ayuntamiento de «ilegítima» y le advertía del «perjuicio» que le causaba porque, sin el equipo de música, era «imposible explotar» su local.

No se levantó el precinto

Pese a ello, en septiembre de ese año (2011), el Consistorio levantó el expediente sancionador pero desestimó retirar el precinto del equipo de música, que es lo que, cuatro años después, el juzgado de lo contencioso consideró contrario a Derecho. Esta sentencia decía que a partir de la entrega, en agosto de 2017, de los informes de la empresa fabricante del limitador de sonido, resultaba «obvio que no existía base fáctica ni jurídica para mantener la medida cautelar de precinto, de tal manera que el Ayuntamiento no sólo debió limitarse a archivar el expediente sancionador», argumentaba.

El fallo judicial también afirmaba que «si la Administración entendía, como así entendió, que concurrían otros motivos para acordar una nueva medida cautelar de precinto, lo debería haber hecho con un decreto específico y no sirviéndose del anterior, cuya fundamentación fáctica había decaído».

Descartado el daño moral

El Consell Consultiu reduce sustancialmente las pretensiones económicas de la empresa que explotaba el café concierto Es Soto cuando su equipo de música fue precintado. Estima en 21.800 euros el daño emergente, que se corresponde con los gastos que el afectado tuvo que soportar durante el período que el local estuvo cerrado (costes de suministro de luz, electricidad y tributos como el de basura, vado e IBI, así como los relacionados con el proceso judicial) y en 16.259 euros el lucro cesante, la cuantía que el negocio dejó de ingresar.

El máximo órgano de consulta jurídica de Balears da por bueno el peritaje efectuado por la aseguradora del Ayuntamiento, «tanto por su procedencia como por la capacidad técnica de los peritos, que nadie discute». Considera justificados los daños emergentes y, en cuanto al lucro cesante, coincide con los peritos en que «la empresa no puede computar hasta la fecha de la sentencia [la que anuló el precinto del equipo de música] ni tampoco se puede obviar que el local no fue clausurado, sólo el equipo de música, lo que sin duda afecta a la actividad, máxime la de ocio y en verano, pero no la suprime».

Así, considera que se debe contabilizar la pérdida de negocio desde el 19 de septiembre de 2011, cuando se levantó el expediente de sanción pero se mantuvo el precinto, hasta un año después porque la imposibilidad de usar el equipo musical «no impedía explotar el local de otro modo acorde a la legalidad, como cafetería o su arrendamiento». Precisamente, dos policías locales declararon durante la instrucción del expediente que entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2015, cuando se dictó la sentencia, el local estuvo abierto esporádicamente algunos fines de semana realizando la actividad de restauración, sirviendo sushi, y con la celebración de fiestas.

En cuanto al daño moral que alega el afectado, el Consell Consultiu lo descarta por el hecho de que el afectado fue condenado por la vía penal, en junio de 2017, a dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente al superar los niveles máximos de ruido permitidos, causando graves molestias a una pareja y su bebé de 20 meses, vecinos del establecimiento. Los perjudicados sufrieron insomnio y ansiedad y precisaron atención psiquiátrica.