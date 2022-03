Más de 1.800 ingresados por covid en Ibiza desde que comenzó la pandemia

Más de 1.800 personas han estado ingresadas en el Hospital Can Misses y la Policlínica Nuestra Señora del Rosario por coronavirus en estos dos años de pandemia. El Hospital Can Misses ha acogido, entre marzo de 2020 y este fin de semana, un total de 1.721 pacientes covid, 257 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a los que hay que sumar los 152 del centro privado: 135 en planta y 17 en la unidad de críticos. Así, desde que comenzó la pandemia han tenido que ingresar por covid 1.873 personas, 274 en unidades de críticos.

Entre los ingresados por coronavirus en Can Misses hay más hombres, un total de 970, el 56,36%, que mujeres. Esa mayoría de hombres se da en 2020 (286 de 475 ingresados) y en 2021 (545 de 947), pero no en lo que va de año. En este 2022 han estado ingresadas en Can Misses por covid 160 mujeres y 139 hombres.

Que el coronavirus no es una broma lo deja claro un dato: uno de los enfermos ha estado hospitalizado diez meses. Entró en el hospital y no salió de él hasta 303 días más tarde. Tres estaciones encerrado en un hospital. Algunos de los ingresados apenas han pasado unas horas en el hospital, detallan desde el Área de Salud.

Los nonagenarios son la franja de edad que concentra más ingresos por coronavirus en estos dos años: un total de 267. Esto no ha sido así durante toda la pandemia. En 2020 y en 2021 el bloque más numeroso de ingresados fue el de los que estaban en la sesentena, con 94 y 150 pacientes covid. Los datos varían mucho en función del sexo. Entre las mujeres, en todo este tiempo, las que más han necesitado atención hospitalaria son las nonagenarias (144), mientras que en el caso de los hombres son los sesentañeros (182), seguidos de los que tienen entre 50 y 59 años (159).

Casi cien centenarios

Entre principios de marzo de 2020 y esta semana, Can Misses ha acogido a 50 niños menores de diez años ingresados por coronavirus. También casi un centenar de, valga la redundancia, centenarios: 43 hombres y 53 mujeres. Un dato, este último, que ha llamado la atención a los profesionales del Área de Salud, muchos de los cuales se han sorprendido por el elevado número de personas que hay en la isla con más de un siglo en sus carnets de identidad.

La diferencia entre ingresos de hombres y mujeres se acrecienta en el caso de la UCI. Siete de cada diez enfermos críticos por covid han sido hombres: 180. El año pasado la UCI acogió al doble de hombres que mujeres con covid y en 2020, el año en el que surgió el virus, el triple.

Cinco meses y medio. Es el tiempo que ha llegado a pasar ingresado en la UCI de Can Misses un paciente covid, señalan desde el Área de Salud pitiusa. A diferencia de lo que ha ocurrido en planta, donde algunos pacientes han estado apenas unas horas, la estancia mínima de los enfermos de coronavirus en la unidad de críticos es de un día. Esto significa que han pasado, al menos, 24 horas en la unidad antes de abandonarla, bien con un alta a planta o porque han fallecido.

Los sesentañeros, tanto en mujeres como en hombres, son los que más han tenido que ingresar en la UCI tras contagiarse de covid desde el 5 de marzo de 2020. Suponen, prácticamente, uno de cada tres. Los enfermos de esta franja de edad son los más numerosos en la UCI ibicenca tanto en 2020 como en 2021 y 2022. Los pacientes más jóvenes que han pasado por la unidad de críticos de Can Misses tenían entre 20 y 29 años. En total, hasta el momento, han pasado ocho de esta edad. Por la UCI no han pasado centenarios, pero sí pacientes que estaban a punto de alcanzar el siglo de vida: un total de doce. Otros 45 tenían entre 80 y 89 años. Datos, estos últimos, que desmienten la creencia popular de que los mayores no ingresan en las unidades de críticos. Una curiosidad: en la UCI de Can Misses no ha habido, durante toda la pandemia, ningún enfermo crítico septuagenario.