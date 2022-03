El TSJB avisa de que el valor paisajístico de un terreno desclasificado en Ibiza no evita indemnizaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) advierte al Govern balear de que la protección de terrenos basada en su valor paisajístico no exime del pago de indemnizaciones. Así lo afirma en una nueva sentencia que condena a la Comunitat Autònoma, al amparo de la ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible de Balears, a abonar algo más de 1,1 millones de euros por la desclasificación, en 2008, de cuatro parcelas de suelo urbanizable (casi 9.000 metros cuadrados de superficie), situadas en el conjunto Vall del Mar en el ámbito de la urbanización de Roca Llisa.

Se trata de la misma ley que utilizó el Govern progresista presidido por el socialista Francesc Antich para proteger Benirràs, Punta Pedrera y parte de Roca Llisa. De hecho, sólo por el blindaje de Punta Pedrera, el Govern balear se vio obligado a pagar a finales de 2018 un total de 87 millones al promotor, a lo que se añaden 17,5 millones por otras tres sentencias que afectan a la zona de Roca Llisa.

La defensa de la Comunitat Autònoma, que todavía estudia si interpone un recurso de casación, trató de eludir la reclamación de responsabilidad patrimonial solicitada por la propiedad de las cuatro parcelas de Valle del Mar (Uve y Prisa SL) alegando que, al tratarse de un terreno de «alto valor paisajístico y ambiental», se podía aplicar el Texto Refundido de la Ley del Suelo (TRLS) de 1992 para que sea «inedificable y no genere derecho a indemnización».

Romper la armonía del paisaje

En concreto, se refería al artículo 138b del TRLS de 1992 que prevé la obligación de que las construcciones «no limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del paisaje o desfiguren la perspectiva propia del mismo». Sin embargo, en este caso, puntualiza la sentencia, «no se puede verificar si los edificios, muros y cierres, porque no los hay, limitan o no el campo visual o rompen la armonía del paisaje».

Dicho esto, el tribunal señala que el criterio argumental de la Comunitat Autònoma «conduciría a que cualquier desclasificación de terrenos con el objeto de dotarles de una mayor protección medioambiental o paisajística, por coincidir así con la preservación pretendida por el artículo 138 de la TRLS de 1992, no daría lugar a responsabilidad patrimonial alguna, lo que sin duda no es lo que previsto por la Ley del Suelo ni el respeto a la doctrina jurisprudencial».

Así, el TSJB recuerda diversas sentencias que reconocen el pago de indemnizaciones por la desclasificación de terrenos por la Ley de Espacios Naturales (LEN) y por la Ley 4/2008, que viene a ser una ampliación de la anterior. En concreto, la ley 4/2008 amplió los límites de diversas Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI), en el caso de Roca Llisa, la de Cap Llibrell-Cap Martinet, para evitar el desarrollo de diversas urbanizaciones.

También descarta el tribunal balear el argumento del Govern de que la urbanización de los terrenos no estaba completada. La defensa del Govern considera que sólo se deberían pagar los gastos producidos en el cumplimiento de los deberes urbanísticos que han devenido «inútiles». Sin embargo, la sentencia apunta que la ley del Suelo de 2007 modificó «el modo de indemnizar» y pasó a «un sistema de reparación gradual en función del grado de ejecución».

Los peritos judiciales dictaminaron que, en su momento, se ejecutó el 50,8% de la urbanización de los terrenos: el 15% de la pavimentación, el 8,6% de la red de agua potable y la de saneamiento, el 8,3% del tendido eléctrico, el 2% del alumbrado público, el 6,2% de la telefonía y el 2,2% del ajardinamiento de las zonas verdes. El proyecto de urbanización fue aprobado en 1984, mientras que el Plan Parcial se remonta a 1975.

Santa Eulària, responsable de que no se cumplieran los plazos

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) apunta al Ayuntamiento de Santa Eulària como «responsable» del «incumplimiento» de los plazos para la urbanización de los terrenos. La urbanización Roca Llisa empezó a desarrollarse a mediados de los años 60 y de forma previa a la aprobación del Plan General de Roca Llisa (noviembre de 1972). El Plan Parcial se aprobó definitivamente en septiembre de 1975 y, en su memoria, se establecía que debía estar finalizado 15 años después, en 1990. El proyecto de urbanización se aprobó en 1984.

El fallo judicial apunta que el sistema de gestión del desarrollo de esta urbanización siempre ha sido el de cooperación y, por ello, le correspondía al Ayuntamiento «impulsarlo». «La causa de su no finalización antes de la aprobación del nuevo planeamiento es imputable a la Administración, salvo que se pruebe lo contrario, lo cual no se ha hecho».

Para el tribunal, este hecho resulta «fundamental» porque la procedencia de la indemnización por alteración de las condiciones urbanísticas exige que ésta se produzca «antes de que transcurran los plazos para su desarrollo o, transcurridos éstos, que la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Administración».

Si el Ayuntamiento no quería aceptar la iniciativa o el impulso que asumió a través del sistema de cooperación, «debió cambiarlo», resalta la sentencia, que agrega: «Pero lo cierto es que no lo hizo». «La dejación efectuada de su posición como impulsora del proceso de urbanización se traduce en que el incumplimiento de la ejecución de las obras en los plazos establecidos es imputable a la Administración y no ha de perjudicar a los propietarios», apunta el TSJB.

Incumplimiento del proyecto

Los peritos judiciales también advirtieron de que el trazado de los viales y la red de suministro de agua (la parte construida) no se ajusta a lo previsto en el proyecto de urbanización. Sobre esta cuestión, la sentencia apunta que el Ayuntamiento «no se opuso» a la desviación de las obras con respecto al proyecto, por lo que concluye que hubo «un consenso tácito entre las partes» y, por ello, «no supone un obstáculo en la valoración» del coste de la indemnización.