El Consell de Ibiza acogió ayer la presentación en la isla del cupón de la ONCE del 8 de marzo, que conmemora el Día de la Mujer. En el marco de este acto, la consellera de Bienestar Social y Recursos Humanos, Carolina Escandell, dio las gracias a la ONCE «por su implicación en múltiples causas sociales de muchos ámbitos y concretamente el 8M, día en el que reivindicamos la igualdad entre hombres y mujeres». Además, animó a participar «en este sorteo que no solo da visibilidad en este día, sino que también permite a la ONCE a continuar ayudando los colectivos más vulnerables».

Por su parte la directora de la ONCE en Ibiza, Iris Alemán, explicó que «el motivo del cupón del 8 de marzo, dedicado al Día Internacional de la Mujer, representa dos mujeres dándose la mano como símbolo de unión de todas, y uno de los valores de la ONCE, la equidad». En este sentido, Alemán destacó que en la ONCE «todos los trabajadores del Grupo Social merecen el mismo respeto y oportunidades, y esto es el que queríamos simbolizar con este cupón». Desde la ONCE informaron de que el cupón ya está en la calle, que su coste es de 1,5 euros y desearon mucha suerte a todos los participantes, en especial a quienes lo compren en Ibiza.