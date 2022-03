El TSJB confirma la ilegalidad de una valla de publicidad en Platja d’en Bossa

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dictado una sentencia en la que confirma la ilegalidad de una valla publicitaria situada en el terreno de un bloque de apartamentos en Platja d’en Bossa y da la razón al Ayuntamiento de Sant Josep, que, en septiembre de 2016, denegó la licencia. Anteriormente, en mayo de 2015, el promotor presentó en el Consistorio una comunicación previa de obras para la instalación de dicha valla publicitaria.

El Ayuntamiento denegó la solicitud de licencia porque la altura del soporte publicitario, de cinco metros, supera el máximo que permite la ordenanza municipal (4,5 metros). Además, también incumple, al estar dentro de un solar, y no en el cerramiento del mismo, la distancia de 10 metros de retranqueo. En la comunicación previa de obras, el promotor informaba de que la pancarta se hallaba en el cerramiento de la parcela, aunque con las fotografías aportadas por el perito, en el proceso judicial, se comprobó que no era así. «La valla no aparece colocada en el elemento que sirve de delimitación exterior de la finca, sino próximo a éste, pero independiente», apunta la sentencia, sobre la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

El promotor también invocó ante el tribunal balear que las condiciones que exige el Ayuntamiento en la ordenanza municipal que regula la publicidad exterior y que esta valla incumple, es «incompatible» con la directiva europea sobre la libertad de acceso y ejercicio de servicios.

«No es una prohibición»

Sin embargo, la sentencia sostiene que dichos requisitos (altura máxima y retranqueo) no suponen «ningún tipo de prohibición», sino que «el Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias urbanísticas, ejecuta una potestad pública para obtener unas mejores condiciones del municipio».

El fallo judicial destaca que «no afecta a la libertad de establecimiento y ejercicio de la actividad mercantil» sino que «modulan su desarrollo para compatibilizarlo con el medio ambiente urbano, en cuanto repercute en el paisaje y en el diseño del municipio, condiciones de evidente interés para la colectividad».

En cambio, la empresa promotora alegó ante el tribunal que la denegación de la licencia se produjo «vulnerando los principios de legalidad, seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad» porque se aplicó «de forma inadecuada» la ordenanza.

El TSJB abunda en que la resolución municipal, que se sustentó en informes técnicos, se adecuó al «orden jurídico», en concreto la altura máxima permitida y la distancia mínima al cerramiento. También indica la necesidad de que haya «un control previo» (requerimiento de licencia) para «preservar el paisaje urbano».