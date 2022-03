El cruce de los programas del Dia de les Illes de Balears y el Día de la Mujer, el inicio de las fiestas de Sant Josep y el final del carnaval alumbran un fin de semana tan repleto de actividades de ocio y culturales en Ibiza y Formentera que es imposible abarcarlas todas.

Del Día de la Mujer se pueden destacar los dos festivales musicales del sábado, con las reinas del flamenco fusión en Formentera: Marinah de Ojos de Brujo, LaMari de Chambao y Anita Kuruba de Canteca de Macao, y en Vila, con Pvssydònia, Rocking Sisters & Brothers y fiesta final con Ladilla Rusa.

No serán los únicos conciertos del sábado. Omar Alcaide presenta su nuevo disco en Can Ventosa y Joaquín Garli sigue con las presentaciones del suyo en el Teatro España de Santa Eulària. Y además comienza el ciclo 'Dies Musicals' con conciertos el jueves y el viernes.

Del Dia de les Illes Balears vuelve la tradicional jornada de ocio al hipódromo de Sant Rafel el domingo, con food trucks, juegos, talleres, castillos hinchables... y un fin de fiesta con más música por la tarde en Santa Eulària, con tres bandas ibicencas: La Calle, Quin Delibat y Morning Drivers.

Los últimos coletazos del carnaval se traducirán el sábado en las rúas de Sant Josep, que se celebra por la mañana en Sant Jordi, y de Sant Antoni, por la tarde, en el Passeig de ses Fonts.

Y las fiestas de Sant Josep inician su recorrido el sábado desde las 20 horas con pregón, torrada y concierto de Swingin Tonic.

Pero también hay teatro, cine, conferencias, exposiciones, presentaciones de libros... Para todos los gustos:

JUEVES 3 DE MARZO

Dia de les Illes Balears:

20 horas: IV Mostra de Curtmetratges de les Illes Balears en Can Jeroni, Sant Josep.

Música:

Jazz Friends Trio. Ciclo ‘Dijous Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el auditorio de Cas Serres. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en 680104856.

Cine:

‘La crónica francesa’, de Wes Anderson (EEUU, 2021). Ciclo ‘Anem al cine’. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

‘La nuit des rois’, de Phillippe Lacôte (Costa de Marfil, 2020). Ciclo ‘Zinètic’ VOSE. 20.30 horas en Cine Regio de Sant Antoni. 5 €.

VIERNES 4 DE MARZO

Cine:

Preestreno de la película El secreto de Ibosim’ y coloquio con su director, Miguel Ángel Tobías. Entrada 10 € (incluye el regalo de una pulsera artesanal de Sapa Vietnam). Recaudación a beneficio de la Asociación Elena Torres. 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària. Entradas en reservaentradas.com y en taquilla.

‘La innocència’. De Lucía Alemany (España, 2019) Ciclo Divendres de Cine de Sant Josep por el Dia de la Dona. 20.30 horas en el centro cultural Can Jeroni de Sant Josep. Entrada libre hasta completar el aforo.

Música:

Pere Navarro Trio. Ciclo ‘Dijous Musicals’ del Consell de Eivissa. 20.30 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entradas 2 € anticipada en conselleivissa.escenaonline.es o 3.50€ en taquilla desde una hora antes. Abonos para el ciclo en 680104856.

Libros:

‘Pepe Roselló. La Ibiza vivida’. De Xescu Prats. Presentación con Pepe Roselló, Xescu Prats y Neus escandell a las 19 horas en el Club Nàutic Sant Antoni. Entrada libre hasta completar aforo.

Cultura:

Presentación de la revista ‘Ojoxojo. Literatura y otros conflictos’, a cargo de Luis Miguel Hermoza, Reinhard Huamán Mori y Elena Roig Torres. 20.15 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Conferencias:

‘Cicle dones Refugiades de Palestina’. A cargo de Unrwa. Actos por el Día de la Mujer en Sant Antoni. 17 horas en el Centro Cultural Cervantes. Inscripción previa en el 657323490 o baleares@urnwa.es.

‘Una alternativa a la falta de transmissió oral’. A cargo de Ignasi Carrero. XXI Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses. 20 horas en la sala de actos del edificio antiguo del Consell de Eivissa, c/ Bes, 9 de Vila. Entrada libre hasta completar aforo.

‘De los basureros a los museos. Una historia de la papirología’. A cargo de Raquel Marín Hernández, profesora de Filosofía Griega de la Universidad Complutense de Madrid. XXVI Curs de Pensament i Cultura Clàssica. 19 horas en la Sala Petita de Can Ventosa. Entrada libre. Reservas en www.eivissa.es.

SÁBADO 5 DE MARZO

Carnaval:

Rúa de Sant Josep: Salida a las 11.30 horas de la calle Cas Sac de Sant Jordi y recorrido por las calles del pueblo.

Rúa de Sant Antoni: Salida a las 17 horas de la Avda del Doctor Fleming y recorrido por el paseo.

Festes de Sant Josep:

20 horas: Torrada de sobrasada, pregón de fiestas y concierto con el grupo Swingin Tonic.

Música:

Festival ‘Día de la Mujer’. Concierto con Pvssydònia, Rocking Sister & Brothers y Ladilla Rusa. De 19 a 23 horas en la carpa de la plaza Antoni Albert i Nieto de Vila. Mesas informativas del Ayuntamiento de Eivissa y asociaciones.

‘8M. Elles sonen’. Concierto con Marinah de Ojos de Brujo, LaMari de Chambao y Anita Kuruba de Canteca de Macao. 20.30 horas en el cine municipal de Formentera. Entradas a 7€ en entradesformentera.cat.

Omar Alcaide. Presentación de su disco ‘Equxtorial’ con su banda. 21 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 5 € en www.eivissa.es.

Joaquín Garli. Presentación del disco ‘La cabaña’. 21 horas en el Teatro España de Santa Eulària. 10 € online en www.santaeulariadesriu.com y 12 € en taquilla.

The Rosemary Family. Rumba y funky. ‘Sant Josep és música’. 16 horas en Can Tommy, Sant Jordi.

Dia de les Illes Balears:

10 a 15 horas: Campeonato balear de motocrós base en santa Gertrudis.

10 a 13 horas: Fútbol por la Igualdad en las instalaciones deportivas de Sant Joan.

Teatro:

‘Invisibles’. A cargo de la compañía Maracaibo Teatro. Actos del 8M en Sant Josep. 20 horas en el auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou. Reserva de invitaciones en cultura.santjosep.org.

Patrimonio:

Itinerarios patrimoniales de Vila: ‘Els escuts de Dalt Vila’. Del Portal de ses Taules al Portal Nou. 2h 30’. Horario de mañana. Inscripción previa en centro Madina Yabisa, teléfono 971392390, correo madinayabisa@eivissa.es. Información de martes a domingo de 10 a 14 horas.

Conferencias:

‘Cants de tradición oral a les Pitiüses’. A cargo de Jaume Escandell Guasch y Cati Marí Serra. XXI Jornades de Cultura Popular de les Pitiüses. 19.30 horas en la sala de actos del edificio antiguo del Consell de Eivissa, c/ Bes, 9 de Vila. Entrada libre hasta completar aforo.

DOMINGO 6 DE MARZO

Dia de les Illes Balears:

9 a 14 horas: Campeonato balear de motocrós absoluto en Santa Gertrudis.

10-30 a 17 horas: Jornada lúdidodeportiva para todas las edades: Fun&Trucks, música, animación infantil, juegos tradicionales, castillos inflables… Trofeos de ajedrez y trote. A las 12.30 espectáculo de magia con Andreu Lluch y 14 horas concierto de Bluesmàfia. Hipódromo de Sant Rafel.

Conciertos ‘Eivissa viu la música’ en la plaza del Ayuntamiento de Santa Eulària: 18 horas La Calle, 19.15 horas Quin Delibat! Y 20.30 horas Morning Drivers.

Festes de Sant Josep:

11.30 horas: Pujada popular a sa Capelleta d’en Serra. Misa a las 12.30 horas y dinar de señaló. Encuentro a las 11.30 horas en sa Creu d’en Mestre de Benimussa para subir a pie.

Teatro:

‘Èpoques’. Canciones, recital poético y estreno de tres sainetes por el décimo aniversario del Grp de Teatre AAVV Es Molí. 11.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni. Entrada libre hasta completar el aforo de la sala.

Cine:

Preestreno de la película ‘El secreto de Ibosim’ y coloquio con su director, Miguel Ángel Tobías. Entrada 10 € (incluye el regalo de una pulsera artesanal de Sapa Vietnam). Recaudación a beneficio de la Asociación Elena Torres. 19 horas en el Teatro España de Santa Eulària. Entradas en reservaentradas.com y en taquilla.

8M:

X cursa y VI Caminata de la Dona: Desde las 11 horas del Paseo de ses Pîtiüses de ses Figueretes hasta la pista deportiva de can Raspalls. Inscripción: 3 € destinada a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Eivissa y Formentera.

18 horas: Concierto conferencia ‘Pioneras feministas en la lucha contra la esclavitud. Conductoras del tren de la libertad: Canciones y símbolos’. Auditorio des Caló de s’Oli de Cala de Bou.

EXPOSICIONES

‘Dones 2021’. Muestra de las imágenes del concurso de fotografía sobre mujeres de Sant Josep. Del 10 al 13 de marzo de 11 a 13.30 y de 18 a 20 horas. Sala de exposiciones de Can Jeroni. Sant Josep.

Bonet Vallribera. Exposición de obras del artista ibicenco. Estudi Tur Costa, c/ Canari, 65 de Jesús. Inauguración sábado 5 de marzo a las 19 horas. Hasta el 25 de abril.

Marco Ferraris. ‘La isla. Vuelta a los orígenes'. Muestra de fotografía y videoarte. Centro Cultural de Jesús. Hasta el 25 de marzo.

Rebeka Elizegi. Collage. Actos del Dia de la Dona de Formentera. Del 1 al 12 de marzo, de lunes a sábado de 11 a 14 y de 18 a 20 horas. Domingos y lunes por la mañana cerrado.

Frank R. Tassi. Escultura futura. Inauguración: sábado 5 de marzo a las 18.30 horas en el auditorio des Caló de s’Oli. Jueves de 18.30 a 20.30, viernes y sábados de 11 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 y domingos de 11 a 13.30 horas. Hasta el 29 de mayo.

Wendy Williams. Acrílicos fluidos, pinturas. Centro Cultural Can Jeroni de Sant Josep. Inauguración el 18 de marzo a las 19 horas. Hasta el 3 de abril. Martes a domingo de 10.30 a 13.30 horas y viernes y sábados de 18.30 a 21 horas.

'Beyond the METAverse'. Arte NFT de una quincena de artistas ibicencos. Organizan Consell de Eivissa e Ibiza Token. Del 26 de febrero al 3 de marzo en Sa Nostra Sala, c/ Aragó, 17 de Eivissa. 10 a 13.30 y 17 a 20.30 h.

Exposición del concurso Puig de Missa de pintura. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Del 22 de febrero al 4 de marzo. Martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

‘Carnaval’. Muestra colectiva de artistas de la Associació MultiArt Eivissa (AMAE). Inauguración sábado 19 a las 19 horas. Del 20 de febrero al 3 de marzo. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel.

‘Els vaixells de s’Eivissa d’abans’. Muestra de maquetas de barcos hechos con material reciclado de Bernat Tur Llorens en la sala de exposiciones de Can Jeroni. Inauguración viernes 11 de febrero a las 19 horas. Martes a domingo de 11 a 13 horas y jueves a sábado de 18 a 20 horas. Hasta el 6 de marzo.

Exposición del concurso de fotografía de Santa Eulària. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Del 10 de febrero al 4 de marzo. Martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas.

‘Mediterranis’. Muestra colectiva de artistas inspirados en el Mediterráneo. Inauguración, 13 de enero a las 19.20 horas en el Club Náutico Ibiza. Hasta el 7 de marzo.

'Art d'Eivissa'. Ampliación de los fondos de arte del Consell de Eivissa. Inauguración: miércoles 29 de diciembre a las 19.30 horas. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Martes a sábados de 17 a 20 horas. Hasta el 5 de marzo.

‘Principio vital. Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza’. Muestra temporal sobre cáscaras de avestruz halladas en yacimientos arqueológicos. Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera.

Ceramistas de Ibiza. Muestra colectiva en el Espacio Micus con ceramistas y los artistas de la galería. Horario: los domingos de 11 a 14 horas. Las personas que deseen acudir otro día pueden llamar al teléfono 971 19 19 23 y pedir cita. Hasta abril de 2022.

Stella Rahola Matutes. ‘Fig Juice’, instalación. Faro de la Mola de Formentera. Hasta final de año. Martes a sábado de 10 a 14 horas.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. Martes a viernes de 10.30 a 14 y de 17 a 20 horas. Sábados de 10.30 a 14 horas. Del 29 de octubre al 30 de marzo de 2022.

MERCADILLOS

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Explanada junto a Can Tixedó.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 h y domingos de 11 a 17 h.