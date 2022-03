La banda ibicenca Sequoia Tree dice adiós con un disco de despedida

‘Sequoia Tree’, simplemente, es el nombre del disco que la banda ibicenca Sequoia Tree acaba de lanzar con el anuncio de su separación definitiva tras la minigira de presentación. «Con la pandemia nos hemos venido un poco abajo. Han sido dos años muy duros, sin conciertos o haciendo dúos que no suenan igual, no es tu producto, y hemos decidido dejarlo aquí. Estamos muy contentos con lo que hemos hecho y no queríamos verlo decaer. La idea fue de Christian y todos la respetamos», afirma con total franqueza la bajista Nathalie Roig, que forma la banda junto a su hermano Christian, guitarra y voz, el teclista Miquel Roig y el batería Lluís Priu. «Pero nosotros no nos vamos a separar nunca, somos familia, amigos... y eso está por encima del grupo», señala Roig.

El disco, el tercero en sus catorce años de historia, ya está en las plataformas digitales y lo venderán en sus últimos conciertos. Fue grabado en la primavera de 2021 en el Antiestudiopro de Sant Rafel por Toni Bonet e Ismael Martínez, y mezclado y remasterizado por Óscar Fernández en Estudios Mafia de Galicia. «Suena muy Sequoia -dice Roig-. Son temas muy maduros, muy trabajados. Algunos llevábamos ya tres años tocándolos en directo, aunque en el disco hemos añadido algunos giros. Grabamos los instrumentos en directo, en solo tres o cuatro tomas, porque queríamos que sonara lo más fresco posible, y después añadimos las voces». Todos los temas son composiciones de Christian Roig con aportaciones del resto del grupo y con su estilo de pop-rock alternativo con toques de rock progresivo muy reconocible, que han consolidado a lo largo de los años. Un grupo familiar Para presentar el disco quieren hacer una minigira de despedida que, de momento, tiene una fecha, el 13 de marzo en Sant Josep -su localidad natal- en el marco de las fiestas patronales, las últimas citas de la banda con el público están por definir: «El caso es que vengan los amigos, los familiares, nuestros seguidores... y tener la oportunidad de darles las gracias por el apoyo que nos han dado en estos años», dice Roig. "Si me tengo que quedar con algo te diré que siempre lo he pasado muy bien tocando. Siempre hemos ensayado los domingos por la tarde y ha sido mi alegría de cada domingo" La bajista afirma que el hecho de ser un grupo tan familiar ha podido hacer a veces las cosas más difíciles por el «exceso de confianza». «Tenemos una relación muy cercana y hemos tenido que ir separando lo personal de lo profesional. Christian es mi hermano, Miquel es amigo de toda la vida y a Lluís le conozco desde los cuatro años. Nuestros padres tocaban juntos en un grupo. Si lo pones en una balanza han sido muchas más las cosas buenas que las malas». De sus casi catorce años de trayectoria destaca las oportunidades que han tenido de tocar fuera de la isla -en la Fira B de Palma y también de la mano del circuito TalentIb del Govern balear-, los tres discos publicados y, sobre todo, sus momentos más íntimos: «En realidad aprendí a tocar con el grupo. Yo tocaba la guitarra y había trasteado con el bajo de mi padre, pero aprendí a tocarlo en los ensayos y los conciertos. Si me tengo que quedar con algo te diré que siempre lo he pasado muy bien tocando. Siempre hemos ensayado los domingos por la tarde y ha sido mi alegría de cada domingo. Nunca me ha costado hacerlo. Nunca he tenido pereza. Me quedo con todos esos momentos juntos», termina.