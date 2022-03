Los taxistas de Ibiza avisan de que sería «vergonzoso» viajar a la Península para instalar el taxímetro

El presidente de la Federación Insular del Taxi , Antoni Riera, advierte de que sería «vergonzoso» que los taxistas que obtengan una licencia estacional tengan que viajar a la Península para instalar los taxímetros. Riera admite estar «preocupado» ante los problemas que tienen ya algunos taxistas para montar el taxímetro después de que en uno de los tres talleres autorizados de la isla les haya informado de que van a tener que ponerse a la cola y esperar meses porque si antes podían instalar siete u ocho al día, ahora sólo uno.

Este cambio se debe a que el Consell ha decidido aplicar este año la normativa, en vigor desde 2020, que, para hacer controles sobre la calibración del taxímetro (si la tarifa se corresponde con el recorrido), obliga a hacer cambios en la instalación que suponen un exceso de carga para los talleres, según los taxistas.

Riera afirma que ayer habló con los tres talleres y confirmó que uno de ellos «lo ve muy negro y no podrá hacer casi nada», otro «no lo tiene claro» y el tercero «todo lo contrario» y afirma que se trata de una cuestión de «papeleo» y que «si hace falta» podrá cubrir el trabajo que no puedan afrontar los otros dos. «Ahora no puedo afirmar que esté garantizado. No buscamos culpables, sino soluciones. Espero que entre todos se solucione y que nadie se vea obligado a viajar a la Península para instalar el taxímetro. El riesgo aún está, pero espero que en dos semanas lo sepamos definitivamente», dijo Riera, que advirtió de que, de producirse, supondría «un agravio económico» para estos taxistas.

El presidente de la Federación Insular del Taxi también contactó ayer con el Consell de Ibiza, que le reiteró que la nueva normativa debe «cumplirse» y que «intentará ayudar en todo lo que pueda». De hecho, el director insular de Movilidad, Roberto Algaba, dijo hace unos días que se está trabajando para que haya «más talleres autorizados». Según ha podido saber este diario, hay al menos dos talleres más que tramitan la autorización administrativa para instalar taxímetros.

Preocupación por Sant Antoni

Riera también expresa su «preocupación» por el hecho de que, tal y como adelantó este diario, Sant Antoni no ha cubierto por primera vez todas las licencias estacionales de taxi (ha recibido 85 solicitudes para un total de 94) y, además, «se pueden producir renuncias». El representante de los taxistas lo atribuye a la falta de coches, que ahora los concesionarios tardan entre cinco y seis meses en suministrar, y al problema en la instalación de los taxímetros. «Ambas cosas pueden disuadir a la gente. Hay que tener paciencia y esperar a que se pueda solucionar», remarcó Riera. Otros taxistas han apuntado también el problema de la falta de conductores para rehusar optar a una licencia estacional.

Por ahora sólo Sant Antoni y Sant Josep están tramitando el nuevo plan de licencias estacionales (2022-23), aunque Riera recuerda que «siempre se retrasan» y nunca se aprueban antes de abril. «Se deberían sacar antes».

Sant Josep cubre el cupo

A diferencia del caso de Sant Antoni, el Ayuntamiento de Sant Josep no tendrá problema alguno en cubrir las 150 licencias de taxi de verano previstas en los próximos dos años, 20 más que en el plan anterior. El Consistorio ha recibido 230 solicitudes para cubrir las 150 licencias.

El coste es el mismo en los dos municipios (mil euros mensuales), aunque en Sant Josep la temporada de las estacionales dura cinco meses, uno más que en Sant Antoni. Además, las fuentes consultadas apuntan que las licencias de Sant Josep son más atractivas al tener prioridad en el servicio del aeropuerto que genera muchos ingresos.