La presidenta de Formentera apuesta por cambiar plazas turísticas por viviendas para residentes

La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, ha aprovechado este martes su discurso oficial por el Día de Baleares para insistir en la «oportunidad» que considera que ofrece la recién aprobada Ley Turística para «repensar el futuro» de las islas e incluso para «cambiar plazas turísticas por viviendas para nuestros residentes, tenemos que aprovechar» esta normativa, ha apuntado.

Juan recuerda los esfuerzos de Formentera para luchar contra la saturación en los meses de verano y, en referencia a la congelación de las plazas turísticas que contempla el texto del Govern, ha apuntado: «Entiendo que en una isla en la que el gran debate de los últimos años es la saturación, que trabaja en poner límites a la entrada de vehículos, regulando los fondeos en s’Estany, ordenando el puerto [de la Savina] o pidiendo un control de los fondeos en nuestro litoral; entiendo que debemos de plantearnos esta congelación como una oportunidad para pensar si queremos continuar creciendo».

La presidenta advierte de que si los problemas de saturación «rompen el equilibrio social entre los turistas y los residentes y provocan problemas, como por ejemplo para el acceso a una vivienda o amenaza nuestro ecosistema (...) debemos parar, analizar y actuar para intentar revertir» estas consecuencias. «Buscar soluciones a estos problemas es nuestro mandato como representantes políticos y si, por ejemplo, tenemos la oportunidad de cambiar plazas turísticas por viviendas para nuestros residentes, tenemos que aprovecharla», ha asegurado Juan.

También ha reivindicado la presidenta la "identidad formenterense" en el día en que se celebra la identidad balear, y aunque matiza que puede parecer "un contrasentido" reivindicar este sentimiento, asegura que "no es así". "En Baleares tenemos un sentimiento muy marcado de pertenencia a nuestra isla y no tanto a nuestra Comunidad. Esto no se debe plantear como un problema o una división con el resto de las islas; al contrario. Nuestra defensa inviolable de la isla como formenterenses nos debe ayudar a construir una comunidad balear más justa e igualitaria".

Ana Juan considera que este "sentimiento" de pertenencia a una isla, en este caso Formentera, "debe ser totalmente compatible con el del resto de los ciudadanos y las ciudadanas de las islas. Siempre será mejor potenciar las cuestiones que nos unen y no agravar las que nos separan, dialogar y no imponer y trabajar desde los consensos y la lealtad institucional y no desde el rechazo", ha declarado. "Así creo que se debería hacer comunidad, desde nuestra diferencia y desde nuestra identidad, para poder convivir en este espacio común que son las Baleares", ha añadido.