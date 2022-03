Las entidades contra el cáncer celebran el refuerzo de oncólogos en Ibiza y piden estabilizar la plantilla

El Área de Salud de Ibiza y Formentera empieza a recibir, desde esta semana, el apoyo de oncólogos de Mallorca. Según informó ayer, en un primer momento serán los oncólogos del Hospital Universitario de Son Espases quienes se desplacen a Can Misses.

Esta primera semana viene uno de Son Espases, que hará doble jornada, de mañana y tarde. Será ya a partir de la siguiente cuando se concreten nuevos desplazamientos, informaron las mismas fuentes. También se ha cerrado un acuerdo con Son Llàtzer para que, en los próximos días, se incorporen oncólogos del centro a este refuerzo.

Desde el Área de Salud matizaron que este soporte, que en principio tiene una frecuencia semanal, pero podrá ir creciendo, «se extenderá hasta que las necesidades asistenciales lo requieran».

Asociaciones

Las asociaciones contra el cáncer de Ibiza recibieron el anuncio con los brazos abiertos, después de semanas de reivindicaciones ante la falta de especialistas en el servicio. «Nunca es tarde si la dicha es buena», expresó Susana Ribas, de la Asociación de Cáncer Metastásico. «Lo que pasa es que si viene uno y se va a marchar otro, seguiremos en las mismas, con tres oncólogos y medio», añadió.

Ribas se refirió a que de los cuatro facultativos que hay actualmente en plantilla, uno está al 50% de la jornada y otro «deja el servicio en los próximos días». Precisamente ayer, el jefe de Oncología de Can Misses anunciaba, a través de una red social en la que publicó una fotografía del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que ese sería su nuevo destino. «Os presento a mi nuevo hospital. Feliz», se podía leer en la imagen. De momento, el Área de Salud no ha recibido una comunicación oficial sobre la marcha del especialista.

Por otra parte, Ribas recordó que lleva un mes esperando el resultado de un TAC que se realizó a principios de febrero. «Intenté pedir cita, pero me dijeron que ya me llamarían y no lo han hecho», lamentó. Por lo que confía en que los desplazamientos de oncólogos de Mallorca solventen estos retrasos.

También la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en las Pitiusas (AECC), Carmen Villena, mostró su satisfacción, a pesar de considerarlo «insuficiente».

Desde la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados del Cáncer (Apaac) calificaron la medida de «importante» ante la necesidad de oncólogos en Ibiza y recordaron que en el servicio ha llegado a haber «seis profesionales durante varios meses». En esta línea, explicaron que las consultas atendidas han aumentado en el último año, lo que confirma la necesidad de cubrir ,«al menos, las cinco jornada completas para dar estabilidad al personal y que no tengan que doblar los turnos a diario, como ha ocurrido en enero para conseguir atender el mismo volumen de trabajo», recalcaron. Un trabajo titánico por parte de los sanitarios, insistieron desde Apaac, que «a pesar del esfuerzo del servicio al completo, no ha podido dar cobertura a todas las demandas».

Por su parte, el Área de Salud insistió en que la pandemia ha dificultado que especialistas de otras islas hayan podido desplazarse antes. El objetivo con estos desplazamientos es «corregir la demora que se ha generado» en el servicio, «por incidencias puntuales», en las consultas de revisión. Y es que, según reiteraron, los retrasos no han afectado a las primeras citas, inicios de tratamientos, intervenciones quirúrgicas o a la celebración del Comité de Tumores.

Mejoras para los pacientes

En los últimos años, la ampliación de la cartera de servicios del Área de Salud de Ibiza y Formentera ha permitido mejorar la calidad de vida del paciente oncológico, subrayaron fuentes médicas. Se incorporó la prueba de ganglio centinela con hierro paramagnético en 2016; se sumó el Servicio de Cirugía Plástica para mujeres después de una intervención quirúrgica por cáncer de mama en 2019 y se inauguró en 2020 la consulta de micropigmentación de areola y pezón después de una mastectomía.

Asimismo, desde el Área de Salud indican, una vez más, que la plantilla aumentará hasta los cinco oncólogos durante este año.

Según datos aportados por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, en 2021 aumentó un 10% la actividad del servicio de Oncología Médica y se atendieron un 15% más de primeras consultas. En cifras globales, se registraron 8.241 consultas frente a las 7.491 del año 2020.

En cuanto a las primeras citas, el aumento alcanzó el 15,32%, ya que los oncólogos atendieron un total de 414 citas en comparación a las 359 de un año antes.

También crecieron las consultas de seguimiento en casi un 10%: se pasó de las 7.132 consultas atendidas en 2020 a las 7.827 el ejercicio pasado.

En el primer mes de este año, el número de primeras consultas atendidas ha sido de 32, frente a las 23 que se registraron durante el mismo mes de 2021. Esto supone un incremento del 39%.

En números generales, se han atendido, en la comparativa de los meses de enero de 2021 y 2022, cifras muy similares: 503 en el primer mes de 2022 y 510 en los primeros treinta días de 2021.

En enero subió el porcentaje de incomparecencias en las primeras consultas, hasta situarse en el 5,88%, frente al 0% que se registró hace un año.

Aumenta un 10% la actividad del servicio en 2021

Según datos aportados por el Área de Salud de Eivissa y Formentera, en 2021 aumentó un 10% la actividad del servicio de Oncología Médica y se atendieron un 15% más de primeras consultas. En cifras globales, se registraron 8.241 consultas frente a las 7.491 del año 2020.

En cuanto a las primeras citas, el aumento alcanzó el 15,32%, ya que los oncólogos atendieron un total de 414 citas en comparación a las 359 de un año antes.

También crecieron las consultas de seguimiento en casi un 10%: se pasó de las 7.132 consultas atendidas en 2020 a las 7.827 el ejercicio pasado.

En el primer mes de este año, el número de primeras consultas atendidas ha sido de 32, frente a las 23 que se registraron durante el mismo mes de 2021. Esto supone un incremento del 39%.

En números generales, se han atendido, en la comparativa de los meses de enero de 2021 y 2022, cifras muy similares: 503 en el primer mes de 2022 y 510 en los primeros treinta días de 2021.

En enero subió el porcentaje de incomparecencias en las primeras consultas, hasta situarse en el 5,88%, frente al 0% que se registró hace un año.