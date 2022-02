El documento político de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE) aprobado en el congreso de la semana pasada también se refiere a su relación con la Iglesia Católica. «Ser socialista es defender la separación Iglesia-Estado, con una relación de trabajo normalizada con la Iglesia Católica y el resto de confesiones pero entendiendo que son organizaciones que defienden intereses propios y legítimos que no siempre coinciden con la defensa del interés general». «Tenemos que ser libres para tomar decisiones, para decidir si asistimos o no a actos de culto. No hacerlo no se debe entender como una falta de respeto hacia la religión», justifica la FSE.