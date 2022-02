Sant Antoni cierra el plazo sin cubrir por primera vez todas las licencias de taxi de verano

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha cerrado el plazo para la presentación de solicitudes de licencias estacionales de taxi, que operan sólo cuatro meses a partir del 15 de mayo para cubrir el incremento de la demanda de verano, y por primera vez no se han cubierto todas. De las 94 autorizaciones temporales, los taxistas, tanto propietarios de licencias fijas como asalariados, han solicitado 85. Ahora se debe revisar toda la documentación presentada y publicar la lista definitiva.

El primer teniente de alcalde y responsable del departamento de Movilidad de Sant Antoni, Joan Torres, asegura estar «muy preocupado» por lo sucedido, que atribuye a que el Consell exija ahora la aplicación de una nueva normativa sobre el control metrológico de los taxímetros, que está en vigor desde 2020, que «complica a los talleres» la instalación del taxímetro.

Esta situación afecta sólo a los vehículos que operarán licencias estacionales, que cada año tienen la obligación de instalar el taxímetro. Quedan exentos los taxis con licencias fijas. Todos ellos deben pasar, eso sí, un control metrológico (para verificar que se mide bien la tarifa en función del recorrido), aunque el Consell da un margen de un año para hacerlo.

Los presidentes de las dos asociaciones de propietarios de taxi de Sant Antoni apuntan que «el problema» está en los talleres. «Se creará un cuello de botella», indica José Prats, de la Asociación de Sant Antoni de Portmany. Prats asegura que, aparte de que sólo hay tres talleres autorizados para instalar el taxímetro, con la aplicación del cambio normativo ahora sólo pueden instalar «un taxímetro por día, cuando antes eran siete u ocho». Según ha podido saber este diario, hay al menos dos talleres más que tramitan la autorización administrativa para instalar taxímetros.

Antoni Palerm, de la Asociación de Taxistas Bahía de Portmany, que es la mayoritaria, admite que el exceso de carga para los talleres puede incidir en que no se hayan cubierto todas las licencias estacionales, pero considera que «el motivo más realista» es la falta de coches porque ahora los concesionarios tardan entre «cinco y seis meses» en suministrarlos.

Falta de conductores

Por su parte, un portavoz de la asociación de taxistas asalariados de Sant Antoni añade otra causa: «la falta de conductores», aunque también considera que «el principal problema» es el que tienen los talleres para instalar el taxímetro. «Cada año nos obligan a montar el taxímetro. Nos ha pillado desprevenidos. No hay instaladores suficientes en Ibiza para montarlos en tan poco tiempo», indica.

Este taxista agrega que es «imposible» que los titulares de una licencia estacional que cubran el primer turno presenten antes del 20 de abril, que es la fecha máxima, toda la documentación. «No encuentro a ningún instalador que me garantice que montará el taxímetro en ese plazo». Además, Sant Antoni obliga a pagar la tasa, que son 4.000 euros (1.000 euros por mes), por adelantado.

El portavoz de los asalariados explica que sólo el concesionario de una marca de coches hace la preinstalación del cableado y el resto tiene que pedir un certificado al fabricante. Con este, el instalador del taller de Ibiza debe contactar con un laboratorio de la Península para que un ingeniero le marque los pasos que debe seguir. «Tiene que pasarle una fotografía de cada paso. Por eso es normal que sólo se haga un coche por día», indica el representante de los asalariados. Luego hay que pasar la Inspección Técnica de Vehículos.

Precisamente, el primer teniente de alcalde destaca el caso de un taxista con licencia fija que hace un mes compró un vehículo nuevo y, sin conocer el cambio normativo, fue al taller para instalar el taxímetro como siempre. Luego se llevó la sorpresa de que los técnicos de la ITV le dijeron que no podía pasar la inspección. Tiene licencia y no puede trabajar, lamenta Torres.

Torres teme «una desbandada»

«Los talleres aún no están preparados», indica Torres, que reclama al Consell que busque «una solución inmediata y no ponga trabas». El primer teniente de alcalde resalta que algunos taxistas ya le han dicho que si no se facilita esta cuestión, también renunciarán a la licencia estacional. «Puede haber una desbandada de estacionales por esta incertidumbre y generar un grave problema en verano», subraya.

Torres cuestiona «si el Consell quiere que este verano haya taxis estacionales». Cree que «lo normal» sería dejar que ahora se instalen los taxímetros como antes y se dé también un plazo de un año para adaptarse a la nueva normativa.

El Consell pretende aumentar el número de talleres autorizados

El director insular de Movilidad, Roberto Algaba, asegura que se está trabajando para que haya «más talleres autorizados» para la instalación de los taxímetros y apunta que el problema de la presión sobre los talleres ya existía antes de que se anunciara la aplicación de la norma que, desde 2020, obliga a pasar anualmente un control metrológico. «Antes, los talleres ya no daban cita hasta unos meses después», dice.

Algaba destaca que no puede decir que no se cumpla la normativa por «la escasez de talleres o porque sea más complicado instalar el taxímetro». Recuerda que el Consell da un plazo «considerable» de un año para pasar el control metrológico. «Todo cuesta pero se tiene que cumplir la ley. Me comprometí [con los taxistas] a que hablaría con los ayuntamientos para que den las licencias estacionales con más antelación y para reducir el procedimiento», asegura. Por ahora sólo han salido los nuevos planes de licencias estacionales de Sant Antoni y Sant Josep.