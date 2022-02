Dmytro Kyiashko, sacerdote de la iglesia ucraniana grecocatólica en la isla, concelebrará esta tarde, junto al obispo de Ibiza, Vicente Ribas, una misa en la Capilla de Lourdes de Santa Eulària para orar por la paz en su país, Ucrania. El clérigo ha dedicado la mayor parte de la mañana a hablar tanto con miembros de la comunidad ucraniana que residen en la isla, sumamente preocupados por los miembros de su familia que viven allí, como con su propia familia, cuya vivienda está a un kilómetro del aeropuerto de Ivano-Frankivsk, una de las zonas atacadas por misiles rusos. Kyiashko explica que la mayoría de los cerca de 200 ucranianos que viven en la isla, buena parte de ellos en Santa Eulària, proviene de esta zona, al oeste del país.

Cuando esta mañana el sacerdote amaneció con la noticia de la invasión de Rusia a su país, no se lo podía creer. "Nunca me hubiera imaginado que el conflicto terminara en guerra y menos que Putin atacara esta zona de Ucrania ( Ivano-Frankivsk)", afirma. Inmediatamente llamó a su familia por teléfono. "No contestaban, por lo que me preocupé muchísimo. Finalmente conseguí contactar con ellos y, de momento están bien, escondidos en el sótano de su casa porque tienen muchísimo miedo", añade.

Kyiashko opina que esta guerra se ha iniciado por una razón: "Putin quiere recuperar la antigua Unión Soviética, volver a ser un imperio, pero la experiencia de pertenecer a la URSS no fue buena para Ucrania. De hecho, la Iglesia grecocatólica a la que pertenezco estuvo prohibida durante unos 40 años, vivíamos en catacumbas hasta los 90". El sacerdote cree que este conflicto "no es una guerra contra Ucrania, sino contra el mundo democrático" y su preocupación es que "nadie sabe qué tiene Putin en la cabeza. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero mañana puede ser cualquier otra parte del mundo".

El sacerdote lleva poco tiempo en Ibiza, algo más de dos meses, y anteriormente vivió poco más de cinco años en Valencia. Hoy, tras la misa que va a concelebrar, los ucranianos han convocado, a las 20 horas, una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Santa Eulària para condenar la invasión rusa y para organizar ayuda para sus familias y amigos en Ucrania.