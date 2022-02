«El plus por residencia es el inicio para resolver los problemas de la sanidad en Ibiza»

«Una de las personas que comenzó aquí con la plataforma Useiri se ha ido y, efectivamente, dice que está ganando más dinero haciendo el mismo trabajo y en el mismo tipo de hospital. Está más contenta», comenta Verónica Furniet, enfermera y portavoz de la plataforma Unión de Sanitarios por la Equiparación de la Indemnización por Residencia (Useiri), antes de que la manifestación dé sus primeros pasos por el Paseo Juan Carlos I. «¡Stop! A la fuga de personal de Ibiza!», se lee en una de las pancartas que enarbola la veintena de asistentes a la protesta, que recorren el paseo hasta llegar a Vara de Rey al grito de «¡Indemnización ya!».

«Queremos el plus por residencia», señala la portavoz, que recuerda que en Canarias una enfermera cobra «unos 400 euros más al mes y un médico unos 580». «Es dinero, pero no estamos aquí sólo porque queramos cobrar. Ese plus es el inicio de resolver nuestros problemas como sanitarios. Nosotros jugamos con vuestras vidas, no sabemos cómo decirlo», indica mirando a las cámaras. «No queremos una subida porque sí. En 2018 nos recortaron los sueldos un 3%», continúa la portavoz de la plataforma, que denuncia también que el plus covid «no se está cobrando o se está cobrando mal, unos sí y otros no».

«Los políticos tienen que empezar a hacer su trabajo y, si dicen que pagarán algo, cumplir con su palabra», añade Furniet, que asegura que contar con este plus en los sueldos de los sanitarios «ayudará a que los profesionales se queden en la isla». La portavoz destaca las consecuencias que esto tiene para los usuarios: «Hay mucha gente esperando. Acaba de pasar un señor por aquí que nos ha dicho que lleva cuatro meses esperando una cita con el oncólogo. Nos va la vida a todos en esto».

«Es que deberíamos estar cobrando la indemnización ya, desde antes de la pandemia», continúa Verónica Furniet, que asegura que el colectivo seguirá con las movilizaciones hasta que consigan equipararse a los profesionales sanitarios de Canarias, Ceuta y Melilla. «Poco a poco», afirma.

De momento no se plantean hacer huelga. «No podemos hacerlo. La gente que hay ahora trabajando está por debajo de los servicios mínimos», justifica la portavoz de Useiri, que justifica la escasa asistencia a la manifestación por el elevado número de profesionales contagiados y a que buena parte de los compañeros, al ser un día entre semana por la mañana, están en sus puestos de trabajo. «No han podido venir, pero seguiremos organizando nuestras reivindicaciones», afirma Furniet antes de que, tras hablar con la Policía, la manifestación emprenda rumbo a Vara de Rey. «¡Indemnización ya! ¡Indemnización ya!».