Cuatro meses para la reforma del vial superior del túnel de Can Sifre en Ibiza

El Consell de Ibiza prevé que en cuatro meses, si no surgen más imprevistos, esté lista la reforma del vial que transcurre por encima del túnel de Can Sifre y que tiene una longitud de poco más de medio kilómetro. El coste de las obras supera el medio millón de euros. El objetivo es que los trabajos estén terminados al principio del verano, según ha explicado este miércoles Mariano Juan, vicepresidente primero del Consell, la administración que ejecuta la obra.

Los trabajos, que empezaron hace unos días, consisten en el reasfaltado del pavimento, la instalación de un paso de cebra con semáforo para facilitar la conexión del camino de Pou den Basques, que quedó dividido con las obras de la autovía, y la eliminación de plazas de aparcamiento para mejorar la visibilidad de los vehículos que se incorporan a la vía. En estos tramos se ensancha la acera para evitar obstáculos que resten visibilidad.

Además, se aprovecha esta actuación para mejorar el drenaje de la vía; sobre todo se renueva la red que recoge las aguas pluviales del camino de Pou den Basques. «No se entiende que una vía relativamente nueva se inunde [cuando llueve]», ha advertido el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, que ha acompañado a Mariano Juan en la visita a las obras. También se ha invitado a un grupo de vecinos que, desde hace años, reclaman esta reforma, fundamentalmente la conexión del camino de Pou den Basques.

Otra parte importante del proyecto es la construcción de un carril para bicicletas, que transcurrirá por el lado oeste de la vía y que no tendrá continuidad. Será un tramo de vial para bicicletas de medio kilómetro aislado. El alcalde ha inicado que, en un futuro, dicho carril debería tener continuidad por la calle Jondal, para evitar el segundo cinturón de ronda, y conectar con el primer cinturón, donde sí está en cartera la construcción de un vial para ciclistas. Además, Ruiz plantea que Sant Josep también dé continuidad a esta vía exclusiva para bicicletas por una parte de la ancha acera de la carretera de Sant Josep.

Miedo al uso de la bicicleta

En todo caso, Ruiz ha reconocido que entiende que se «critique» que este carril no tenga continuidad, pero destacó que lo importante es ir extendiendo la red de viales para ciclistas. «Mucha gente no utiliza la bicicleta por miedo [al tráfico]. No todo el mundo se atreve. El objetivo es que a largo plazo se pueda ir en bici por toda la ciudad», ha dicho.

En este sentido, Mariano Juan ha recordado que «por norma» en todos los proyectos de carreteras se incorpora ahora un carril para bicis pese a reconocer también que es «comprensible la crítica fácil de que no van a ninguna parte».

El vicepresidente también ha destacado que, con la reforma de esta vía, no sólo se mejoran las infraestructuras, sino también «la seguridad» de los peatones y los conductores. Además, ha explicado los problemas que han retrasado esta actuación, fundamentalmente el hecho de que el primer concurso quedara desierto por falta de ofertas, lo que obligó a incrementar el presupuesto con 150.000 euros más.

El alcalde ha recordado que en el pasado mandato ya presionó al equipo de gobierno del Consell para que acometiera la reforma. De todos modos, matizó que hay que tener «máxima comprensión» porque «a veces las cosas se enrocan». «Lo importante no es lo que ha pasado sino lo que ocurre ahora», ha afirmado Ruiz.