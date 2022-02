En busca de víctimas del franquismo en el Cementerio Viejo de Ibiza

El Govern balear ha presentado este miércoles la tercera fase la exhumación en una de de las fosas comunes del Cementeri Vell de ses Figueretes, con el objetivo de encontrar los restos de los muertos durante la represión del bando franquista en Ibiza en 1936 y 1937. Los trabajos, que lleva a cabo la sociedad de ciencias Aranzadi, durarán dos semanas y se incluyen dentro del Plan de actuaciones en fosas de la Guerra Civil impulsado por el Ejecutivo autonómico.

En las dos campañas anteriores, llevadas a cabo en 2018 y 2020, los trabajos concluyeron con el hallazgo de los restos de diez cadáveres, todos ellos con "signos de trauma perimortem" por impactos de bala. La directora de la excavación, la antropóloga forense y especialista en arqueología funeraria Almudena García Rubio, ha detallado que en el primer año se encontró una fosa con dos personas, mientras que en la segunda exhumación se encontró una concentración de huesos y restos de cráneo "que corresponderían a un mínimo de ocho individuos", también con marcas producidas por disparos de armas de fuego.

En ambos casos, se está a la espera si el análisis de ADN de los cadáveres permiten su identificación a partir de las muestras tomadas a los familiares de las víctimas republicanas en Ibiza. La información de los restos precisa que todos ellos son varones, adultos y maduros mayores de 30 años y que su altura media supera el metro setenta, "bastante altos para esa época en España".

Munición enterrada

En las dos excavaciones anteriores también se encontraron 14 restos de munición, sobre todo casquillos, así como algunas marcas de disparos en una de las capillas del cementerio, un indicio de que los cadáveres exhumados habrían sido fusilados en el mismo cementerio. Las balas corresponden tanto a armas cortas como a fusiles Mauser, el arma oficial del bando nacional.

García Rubio acomete desde esta mañana la tercera fase de los trabajos, con un equipo de cinco arqueólogos, en la última área con indicios de ocultar a republicanos fusilados. Con las campañas anteriores y los sondeos previos llevados a cabo para identificar las fosas, la antropóloga precisa que ya se han completado todos las zonas indicadas por los testimonios orales y las investigaciones del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera.

Según estas últimas fuentes, en el Cementeri Vell se habrían enterrado a 70 represaliados por el bando franquista. No obstante, además de los diez cadáveres de 2018 y 2020, García Rubio calcula que, por la extensión de la fosa donde ahora se centrarán sus trabajos, allí podría haber enterrados "un máximo de una decena de personas".

"Hablar de una cifra es difícil", explica la antropóloga, "porque, como se ha perdido la información del cementerio, solo podemos contar con los testimonios orales. Estos testimonios indicaban otras dos localizaciones, en el cementerio no católico y en la entrada del camposanto, pero los sondeos que llevamos a cabo en 2018 dieron negativo. No significa que no fueran allí enterrados, sino que, como ha habido un uso masivo del cementerio en años anteriores, nosotros ya no hemos sido capaces de encontrarlos", concluye.

Comitiva de políticos

La presentación de esta tercera fase del Plan de actuaciones de fosas de la Guerra Civil, encabezada por el vicepresidente del Govern y conseller de Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha contado con la presencia de una docena de cargos políticos, entre ellos los consellers y concejales en Vila de Unidas Podemos, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, o el presidente del Fòrum per la Memòria, Luis Ruiz. "Este es un trabajo que deberíamos haber llevado a cabo hace ya muchos años, así que, como siempre, pido perdón a las víctimas por haber llegado demasiado tarde", ha lamentado Yllanes, que ha recordado que estas exhumaciones cumplen con las actuaciones que obliga la Ley de Memoria histórica y la Ley de Fosas.

"Estamos hablando de derechos humanos, de recuperar la dignidad y la memoria de los que fueron represaliados por el franquismo por la sencilla razón de pensar de manera diferente. Esta restitución de la dignidad, de la memoria, es el objetivo de estos trabajos", ha concluido el vicepresidente.