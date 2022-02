El conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha defendido este lunes que con la reforma turística aprobada por la vía del decreto ley «se ha evitado una reclamación masiva de plazas [20.000] en las islas». Por ello, Negueruela ha insistido en que no sólo «no hubo efecto llamada», sino que ha quedado «clarísimamente justificado» el uso de la figura del decreto ley. «Las moratorias se deben hacer de esta forma. Si hubiésemos trabajado como pedía la oposición habríamos crecido de golpe en 20.000 plazas», ha agregado.

No obstante, el Consell de Ibiza recibió siete solicitudes que afectan a cerca de medio millar de plazas (485) el mismo día que se aprobó el decreto ley, tres de ellas entre las 12.15 y las 14 horas, cuando la nueva norma se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) y entró en vigor la moratoria que bloquea la bolsa de plazas turísticas. La solicitud que entró sobre la bocina afecta a la ampliación de un establecimiento hotelero con 405 plazas.

El también portavoz del Govern ha recordado que el Consell de Ibiza es el que tiene «la competencia» para «examinar» las peticiones y «decir cuáles se ajustan a los requisitos». En este sentido, Negueruela ha destacado que una solicitud de este tipo «no es tan sencillo conseguirla como presentarla». «Hay que tener un proyecto y según qué trámites municipales... No es como obtener una entrada para ir al cine o un concierto de los Rolling Stones, que se agotan en minutos. Si hubiésemos dejado un plazo se habrían agotado todas [las plazas de la bolsa]. En dos horas no se hace, si no habría habido miles de peticiones», ha dicho Negueruela, al tiempo que ha recalcado que este decreto ley es el que se ha publicado «más rápido» en el BOIB que «cualquier otro» anterior. «Se trabajó toda la noche para que estuviera cerrado y se publicó extraordinariamente rápido gracias al trabajo de los funcionarios de la Comunitat Autònoma», ha agregado el portavoz y conseller de Turismo.

Con estos argumentos Negueruela ha negado que hubiera habido «un efecto llamada» y ha puntualizado que en el caso de Ibiza una sola solicitud afectaba a 405 plazas. Dicho esto, el conseller ha indicado que las solicitudes que se presentaron en Mallorca antes de la publicación del decreto ley en el BOIB «no se acercaron, ni de lejos, a las de Ibiza». «La cifra es muy inferior. Y no quiere decir que se concedan. Vamos a ir paso a paso y es una mínima parte de lo que se ha bloqueado», ha añadido el conseller.

Asimismo, Negueruela ha recordado que, tras la aprobación del decreto ley en el Consell de Govern del pasado día 11 y tras informar de ello a la Mesa de Diálogo, los medios de comunicación ya lo publicaron, «antes de que la presidenta, Francina Armengol lo anunciara» públicamente.