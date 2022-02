Colegios de Ibiza detectan adicciones a las pantallas en niños de cuatro años

Las consultas más atendidas en 2021 por el Centro de Estudio y Prevención de Conductas Adictivas (Cepca) están relacionadas con el consumo de cannabis y la dependencia a las nuevas tecnologías. Respecto a esta última, la responsable del servicio, Belén Alvite, alerta de un aumento «importante» entre los más pequeños; de hecho, dice que han recibido peticiones de centros escolares de Ibiza para abordar la problemática en niños de cuatro años. «Se han dado varios casos y seguimos recibiendo más, pero en estas situaciones no hay que hacer una intervención con el menor, sino con la familia, que es quien tiene que poner los límites», subraya.

Alvite explica que hay «desconocimiento» entre los padres e indica que el problema está en que «se ha normalizado el uso de los aparatos tecnológicos como forma de entretener al niño». Sin embargo, esto tiene efectos adversos que interfieren en el desarrollo del menor. «Los expertos ya han alertado de que un consumo excesivo de pantallas a edades tempranas afecta a la construcción neuronal», apunta.

De hecho, un estudio publicado hace tres años por la psicóloga e investigadora de la Universidad de Calgary, Sheri Madigan, constata que este «abuso» deriva en que los niños tarden más en realizar determinadas tareas, como decir una frase de cuatro palabras o meter cuentas en una cuerda.

En esta línea, la responsable del servicio recuerda que son pioneros en las aulas de Balears con el programa Controla’t, que ya se ha extendido al resto de las islas, que tiene como objetivo el uso seguro de internet, teléfono móvil y videojuegos, y que está dirigido a alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.

Esta adicción también se extiende a los preadolescentes, sobre todo mujeres, que hacen un «uso abusivo» de las redes sociales, indica Alvite. Por ello, desde el Cepca insisten a las familias sobre la importancia de controlar el acceso a internet. «Si el uso es excesivo, se activan los mismos mecanismos en la persona que los que desarrollamos cuando tenemos una adicción». Ante esta situación, pide pasar tiempo con los chavales para cubrir una «demanda emocional» que es difícil, dice, de afrontar en los centros educativos. «Los orientadores están todo el día apagando fuegos y no se llega a todo», lamenta.

Explica que el «impacto de la vida digital» ha desbordado a todas las partes, alumnos y centros, y «estamos viendo continuamente a chicos que llegan cansados a clase, con falta de motivación, que lo único que quieren saber es lo que dicen de ellos en las redes», añade Alvite.

Jóvenes de 12 a 18 años

El Cepca se encuentra, en este momento, recabando datos para poder presentar en abril el ‘Estudio sobre consumo de drogas en la población escolar de Ibiza’ (el último se presentó en 2018). Para ello, explica Alvite, se ha elaborado un cuestionario con 88 preguntas que se está repartiendo entre los estudiantes de Secundaria de todos los institutos de Ibiza, de 12 a 18 años. Habla de cerca de 8.000 alumnos en esta etapa formativa, por lo que «necesitamos que unos 3.000 participen para tener una muestra representativa».

El cuestionario está dividido en varios bloques: uno está dedicado a la familia, para dibujar el perfil social del alumno, donde se le pregunta por cuestiones relacionadas con el dinero que tienen para salir o el horario de llegada a casa, entre otras. Otro apartado se ha destinado al consumo de tabaco, del propio alumno y de su familia; también hay preguntas sobre el alcohol y el consumo de los menores en botellones, así como qué percepciones de riesgo ven o los efectos que buscan en su consumo.

El cuarto bloque habla del cannabis, si sus padres saben que lo consumen o no, además de haber alguna pregunta relacionada con el CBD; finalmente, y por primera vez, se ha incluido un bloque sobre las benzodiacepinas, ya que el consumo de psicotrópicos está en aumento entre los jóvenes, lo que conlleva un mayor riesgo de consumo, abuso y dependencia.

En este apartado se les pregunta por el nombre concreto de varias pastillas para saber si las conocen.

Por otra parte, en este cuestionario el Cepca se busca averiguar qué recuerdan los alumnos sobre las charlas preventivas que han impartido en los centros. El objetivo no es otro que «analizar si lo que hacemos en las aulas les deja algún poso», indica Alvite.

Tras dos años de pandemia

Sin embargo, y a pesar de arrastrar dos años de pandemia, no se les pregunta por ello. Se centran, una vez más, en las adiciones. «Aunque todavía no tenemos ningún resultado, sí que confiamos en que los datos demuestren que los chicos se inician en el alcohol más tarde que antes. Todos los inicios precoces, de 12, 13 y 14 años, durante el año de pandemia no pudieron beber, por lo que confiamos en que consuman más tarde», dice.

Por el contrario, considera que el consumo de benzodiacepinas «puede aparecer en más cantidad de lo que pensamos».

En el último estudio, en el que participaron casi 3.130 alumnos, el alcohol fue la sustancia más consumida por los estudiantes de secundaria de Ibiza (67%), seguido por el tabaco y el cannabis.