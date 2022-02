Miquel Costa Tur: «El Consell tiene que dar un paso más en la promoción de Ibiza como destino cultural»

Mejorar el patrimonio de la isla es una de las prioridades del departamento que dirige Sara Ramón en el Consell de Ibiza. Pero no es la única, también son importantes «la programación cultural» y promocionar en el exterior la cultura y el patrimonio de Ibiza, según el director insular de Educación, Cultura y Patrimonio. Miquel Costa Tur (Santa Gertrudis, 1959) lo explica en una entrevista a Diario de Ibiza en la que demuestra que le «apasiona» hablar de cultura, un área a la que este pedagogo lleva veinte años dedicado, primero como concejal y técnico en Sant Antoni y luego como director insular.

Después de dos años de covid, la actividad cultural en Ibiza empieza a resucitar, aunque la variante ómicron ha frenado un poco ese resurgimiento. ¿Qué tiene en mente el Consell en estos momentos para conseguir relanzar definitivamente el sector?

La cultura es un sector que se ha resentido muchísimo con la pandemia, pero entre 2021 y este año estamos viviendo un renacimiento espectacular de proyectos culturales porque, aunque estuviéramos encerrados, la gente ha seguido creando y ha tenido tiempo de desarrollar ideas y proyectos que son mucho más serios, realistas, sostenibles y trabajados que antes. Ahora hay que dar salida a todas estas producciones muy potentes e interesantes que nos están llegando. El gran problema que tenemos en la isla es la distribución, me refiero a la promoción exterior porque el Consell y los ayuntamientos tenemos una gran variedad de espacios y salas para exponer o donde llevar a cabo espectáculos y conciertos, pero salir fuera cuesta mucho si no eres ya alguien con renombre. Al igual que en sectores como la agricultura se ha potenciado el producto de kilómetro 0, nosotros también queremos hacer un esfuerzo para poner en valor la economía cultural y creativa de la isla. En Ibiza hay mucho talento y viene mucha gente a crear. Hay que apoyar a los creadores, primero dándoles posibilidades para producir, para eso están las ayudas al sector cultural, y luego facilitándoles la distribución de sus proyectos tanto dentro de la isla como en el exterior.

Destáqueme un proyecto ambicioso en el que estén trabajando para potenciar el talento local.

Uno de nuestros objetivos más importantes es poner en marcha la Feria de las Artes. La idea de este evento, que seguramente será bianual, es reunir en el Recinto Ferial a todos los sectores de la cultura de la isla, englobando artes visuales, artesanía, artes escénicas, música, edición y mundo del libro, medios audiovisuales e industria multimedia, patrimonio y centros de interpretación, diseño y servicios avanzados. La feria dispondrá de varias áreas, por ejemplo, habrá una destinada a work in progress. En ella se podrá ver a los artistas visuales trabajando en sus obras. Habrá también una zona oscura para conciertos, monólogos, danza y otros espectáculos. Además, los creadores contarán con un espacio para mostrar sus producciones a empresas o empresarios interesados y se dedicará un apartado al micromecenazgo para que cualquier persona o entidad interesada pueda apoyar producciones locales. La intención es que la feria se ponga en marcha a principios de 2023. La íbamos a hacer a finales de 2022, pero en ese periodo tendremos el X Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos.

¿La Feria de las Artes estará abierta a propuestas de fuera de Ibiza?

Llegará un día en que la feria acogerá proyectos de fuera, pero en la primera edición queremos poner en valor la producción local.

La consellera Sara Ramón afirmó que el patrimonio es una prioridad para su departamento. ¿Lo es también la programación cultural, como lo fue para David Ribas el mandato pasado?

Sí, absolutamente, la programación cultural es tan prioritaria como el patrimonio. Para que un evento cultural arraigue se requiere entre cinco y siete años así que nosotros hemos seguido apostando por mantener proyectos que se pusieron en marcha en el anterior mandato como Nits de Tànit o el ciclo Dies Musicals, por respeto a los que han trabajado antes y porque de la cultura no hay que hacer colores.

¿El Consell tiene pensado aumentar el apoyo económico a eventos como Sueños de Libertad, Ibiza Light Festival, Ibicine o Ibizacinefest?

Ya se ha aumentado el apoyo económico a todas estas producciones. De cara a las próximas ediciones, en algunos casos las subvenciones se aumentarán y en otros, se mantendrán como hasta ahora, siempre y cuando los proyectos que se presenten sean de calidad, como lo han sido hasta ahora. Una de las cosas que hemos puesto en marcha en este mandato en nuestra conselleria y en otros departamentos como Deportes, es la posibilidad de avanzar, mediante convenio, hasta un 75% del presupuesto para que los organizadores puedan tener cierta solvencia económica desde un comienzo para poder llevar a cabo sus proyectos.

Antes ha comentado que al Consell han llegado últimamente muchos proyectos culturales nuevos. ¿Puede avanzar alguno que la institución vaya a respaldar este año?

Estamos estudiándolos. Tengo una docena de proyectos sobre la mesa, desde producciones de cine mudo a festivales musicales, pasando por iniciativas de arte urbano.

¿La conselleria tiene pensado poner en marcha alguna nueva ayuda próximamente?

Este año vamos a poner en marcha una nueva línea de ayudas específica para el sector musical. En 2021, además, lanzamos una línea de ayudas para editoriales de Ibiza. Por otra parte, las ayudas a estudiantes se incrementaron de 2020 a 2021 pasando de 600.000 a 700.000 euros por parte del Consell y lo que se ha acordado en pleno este año es pedir al Govern una mayor aportación económica y que sus ayudas seas compatibles con las nuestras.

Hablemos ahora de infraestructuras. El Consell adquirió recientemente Can Ros. ¿Qué cambios supone eso para el Museo Etnográfico?

Apenas cambia nada en lo que se refiere a la organización y los usos del museo porque el Consell ya lo gestionaba antes y todo el material que hay en Can Ros ya era de su propiedad. En lo que se refiere a recursos humanos puede haber algún pequeño cambio porque una parte del personal era de contratación externa y ahora intentaremos incorporar a personal del Consell.

¿Hay alguna novedad con respecto al Museo del Mar, uno de los proyectos estrella de la conselleria?

La parte administrativa sigue su curso. El Ayuntamiento de Ibiza ya ha dado los pasos para hacer la cesión del uso del edificio, se hicieron las catas correspondientes para que el proyecto se pueda llevar a cabo y se han hecho también gestiones con Autoridad Portuaria. Esperemos que en 2023 se puedan ver cosas más tangibles, pero no creo que el Museo del Mar esté listo para este mandato.

¿El Consell se ha planteado buscar nuevos espacios expositivos que complementen al de Sa Nostra Sala, que no es de su propiedad?

Tenemos un contrato de arrendamiento con la Fundación Sa Nostra que ahora renovamos. Pero si me pregunta si ese espacio es suficiente te respondo que no, con matices. Esta sala tiene un nombre y está posicionada, probablemente, no solo como la más longeva sino como la que tiene más prestigio de la isla. Eso hay que seguir conservándolo. Es verdad que nos gustaría que tuviera más metros y que hemos estado mirando dentro del mercado inmobiliario del municipio de Ibiza otros espacios para ampliar o sustituir al de Sa Nostra Sala, pero de momento renovamos el contrato con ella y seguimos gestionándola ofreciendo una programación de calidad.

¿Cree que se le saca suficiente partido al auditorio de Cas Serres?

Si el auditorio estuviera en el centro de Ibiza se le sacaría más provecho, seguramente. A veces somos un poco perezosos para desplazarnos, pero este edificio no deja de tener su interés como espacio polivalente que alberga, además de la biblioteca y las salas donde se pueden hacer talleres, cursos y actividades, un auditorio en el que se ha hecho una inversión importante desde hace años para mejorar su calidad y los recursos técnicos que hay allí. Una novedad es que el auditorio de Cas Serres ha entrado dentro del circuito nacional Danza a Escena, desarrollado por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales. Hemos traído espectáculos de mucha calidad y nivel e incluso en los peores momentos de la pandemia hemos colgado el cartel de ‘no quedan entradas’. Ahora estamos trabajando para que Cas Serres se incorpore también a Platea, que es el programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas.

¿Qué se está haciendo para promocionar Ibiza como destino cultural?

Es verdad que, a nivel de masas, el ocio nocturno eclipsa todo lo demás y es muy difícil luchar contra eso. Pero a ciertos niveles Ibiza sigue siendo muy atractiva culturalmente y hay artistas que cuando les propones venir a la isla cambian incluso los cachés por la visibilidad y el nombre que les da asociarse a una marca como la nuestra. De hecho, empieza a haber producciones exteriores que tienen interés en instalarse aquí de forma temporal. Nuestra intención en próximas ferias turísticas y eventos promocionales es hacer lo mismo que se ha hecho en Fitur para consolidar la imagen de Ibiza como destino de turismo deportivo. Ya tenemos unos actos concretos programados en este sentido. Es decir, vamos a promocionar y poner en valor nuestra cultura y nuestro patrimonio en ferias y en congresos, igual que se ha hecho con el deporte. El Consell tiene que dar un paso más en este sentido, igual que traemos a un campeón del mundo para hacer una prueba de atletismo, tenemos que poder traer a un campeón del mundo en arte, en cultura, en conocimiento. No nos podemos ir sin haber dado ese paso y tengo la palabra del presidente del Consell [Vicent Marí] de que eso se va a apoyar, porque lo merecen la isla y el sector.

¿Es buena la relación con los ayuntamientos de la isla?

Fantástica, hay muy buena comunicación y sintonía con todos ellos. Tenemos hasta un grupo de WhatsApp. Nos respetamos unos a otros y evitamos contraprogramar. No hay celos, ni envidias, ni guerras absurdas.

¿Qué opinión tiene de la evolución cultural que ha tenido la isla en las últimas décadas?

Lo que sí es cierto es que estos últimos años la globalidad nos ha eclipsado y nos ha hecho perder cierta identidad. Hay que volverse a posicionar y poner en valor lo que realmente nos identifica para seguir siendo una isla innovadora, creativa y puntera. Ibiza a lo largo del siglo XX ha sido no solo un mito turístico sino una utopía en Occidente, además de, en muchos aspectos, un laboratorio de novedades o un centro experimental de creatividad. El paso por aquí de una serie de intelectuales y artistas nacionales e internacionales en los años 30 y a partir de los 50 ha dejado un legado, un caldo de cultivo, dentro de la isla y al mismo tiempo ha tenido una repercusión en el exterior; esos nombres ilustres han quedado asociados al de la isla. Ibiza, a pesar de sus sombras, que las tiene, sigue siendo una isla de vanguardia, de cultura y contracultura. Tenemos que evitar que se nos trague la fama, evitar que nos coma el ocio nocturno y el turismo de masas. Si no, nos podemos morir de éxito.