La Feria del Disco de Ibiza: Un edén para los adictos al vinilo

«Vengo a arruinarme». Con esa concisa y contundente respuesta Carlos Serra, de Sant Jordi, deja claras sus intenciones cuando se le pregunta por el presupuesto que piensa invertir en la compra de vinilos en la Fira del Disc d’Eivissa. Ha llegado hace diez minutos al Passeig de ses Fonts, en Sant Antoni, y lo primero que ha hecho es felicitar por esta iniciativa a los vendedores participantes y a José Ramón Planells, Pep Pilot, el presidente de la Asociación Músico Cultural Retro y uno de los promotores del evento junto al Ayuntamiento de Sant Antoni.

«Que se haga en Ibiza una feria de discos es algo importantísimo», remarca Serra mientras curiosea entre los vinilos de los expositores. Este melómano de Sant Jordi no se ha perdido ni una edición de la Fira del Disc d’Eivissa. «En la cita anterior, la de 2020, llegué a Sant Antoni con un presupuesto en mente para los dos días que dura el evento y me lo gasté en tres horas», asegura. Todo apunta a que esta vez le va a pasar lo mismo, aunque todavía es temprano, hace quince minutos que llegó a la feria, y la bolsa de tela que lleva consigo está vacía. Tiene en la mano el disco ‘A Single Man’, de Elton John. Pregunta el precio y si es una edición original. Se fija en la fecha, 1978, el año en el que se lanzó este álbum. Serra empezó a comprar música «en serio» en los 90, primero compact discs y hace ocho años, discos. Tiene ya 4.000 CDs y pronto llegará a 1.000 vinilos. Como en Ibiza no hay opciones, adquiere la mayoría por internet y también hace viajes aposta a Barcelona y Madrid. «El desastre más grande que pasó en la isla es que nos quedáramos sin tiendas de discos», asegura.

En el puesto contiguo está curioseando Roberto Rossi. Vive en Sant Josep y se ha desplazado a Sant Antoni expresamente para visitar la Fira del Disc d’Eivissa. En su casa, explica, tiene una colección de 300 vinilos, «poco en comparación a lo que tienen otras personas». Es la primera vez que acude a esta feria, ha llegado justo un poco antes de las once, la hora programada para la apertura. «Hay que venir a primera hora porque si no, lo mejor desaparece», explica. Rossi no tiene claro todavía qué se va a llevar. «No busco nada concreto. Estoy esperando a que algo aparezca y me llame la atención», comenta justo cuando le acaba de echar el ojo a un disco de la banda de rock argentina Soda Stereo que sostiene en la mano Marcelo Martín Pérez, otro visitante de la feria. Este hispano argentino residente en Sant Antoni es «coleccionista de tango, fanático de la música de los 70 y los 80 y amante de los discos». «Me crié con los vinilos que ponía mi padre en el Wincofón, uno de los tocadiscos más famosos de aquella época», rememora con nostalgia Martín, que ahora se dedica a pinchar música. Acaba de comprar cuatro discos, dos de The Beatles, uno de Alfredo Zitarrosa, otro de The Rolling Stones y el de Soda Stereo. Antes de seguir curioseando por los puestos de la feria comenta: «Esto te hace feliz». Una alegría empañada, añade, por «la tristeza» que le ha provocado que «incendiaran» la carpa del Passeig de ses Fonts, que era el lugar que tendría que haber albergado el evento si no se hubiera quemado el pasado jueves.

«Hemos salvado los muebles. Esta ubicación (delante de la parada de taxis) era nuestro plan B, pero si hubiera llovido no sé qué habríamos hecho. Confiemos en que el tiempo siga acompañando», comenta el primer teniente de alcalde y concejal de Comercio de Sant Antoni, Joan Torres.

Efectos del incendio de la carpa

El no haber podido hacer la feria en la carpa, explica el responsable de Comercio, tiene sus inconvenientes porque los vendedores esta noche tendrán que desmontar sus tenderetes y mañana (por hoy) tendrán que volver a colocar todo. Además, sin carpa, se ha tenido que suprimir la exposición de libros musicales de diferentes grupos y cantantes que había programado Pep Pilot, que también iba a mostrar al público los 50 elepés que más le han marcado y los primeros discos que compró. La muestra la dejará para la cuarta edición.

El presidente de la Asociación Retro confía en que se vuelva a repetir el éxito de 2020. De hecho, afirma, está bastante satisfecho con la afluencia de visitantes habiendo el mediodía. «Parte del éxito se debe a los primeros espadas que vienen de la península», asegura. Se refiere a Ángel Querol, Pere Lluís Terrassa y Joan Carles Ramos.

Querol, que organiza Firadisc en las Cotxeres de Sants de Barcelona, visita por segunda vez la feria ibicenca. «Hay mucha cultura del vinilo aquí en Ibiza», comenta satisfecho. Se le ve contento con la respuesta del público local y tampoco considera un inconveniente el no haber podido hacer uso de la carpa. «Al aire libre es mucho mejor, además, estamos en un sitio precioso», dice. En su puesto tiene cerca de 6.000 vinilos con precios que rondan entre uno y 80 euros; unos 1.000 CD; y pósteres de grupos, películas y dibujos animados. De momento, lo que más tira, asegura, es «la música negra y el rock». «He vendido hasta un CD de María del Monte», explica.

Querol comenta que «es la gente joven la que en la actualidad compra más discos». Echando un vistazo alrededor y si se acepta como juventud también a los de 50, esta afirmación de Querol se está cumpliendo en la primera jornada de la Fira del Disc d’Eivissa. Joven es la pareja que está concentrada mirando portadas de vinilos en el puesto de Joan Carles Ramos. Son Jennifer González, de 34 años, y Borja García, de 28. Residen en Mataró, pero están pasando unos días en Sant Antoni para visitar a la familia. Él hace cuatro años le regaló un tocadiscos a ella y desde entonces se han aficionado a los vinilos, que emplean, además, como objeto de decoración. Ramos, muy cerca de ellos, no para de atender gente. Tiene una tienda en Olot (Girona) y es un destacado coleccionista. Participa con frecuencia en ferias de discos por el norte de Francia y España. En Ibiza ya estuvo en 2020. En su puesto se pueden encontrar vinilos de primera y segunda mano entre uno y 100 euros.

Casi en frente está uno de los puestos más fotografiados por los visitantes, el de Juan Carlos Arteaga, que vende «pósteres de Pacha, Destino y Space y cuadros de madera reciclada del mar». Es la primera vez que participa en esta feria del disco.

Vinilo versus CD

En el expositor contiguo está Pere Lluís Terrassa, un mallorquín que organiza la Fira del Disc de Barcelona en la Estació Nord, la más importante en el ámbito nacional, además de las de Bilbao, Madrid y Mallorca. En su puesto tiene unos 4.500 elepés y 1.000 CD. Los vinilos más baratos están a cinco euros y los más caros a 70. «Lo que encarece un disco es que sea una edición original, es decir, de primera tirada», explica.

«Ahora los vinilos son más caros que los CD. Los primeros, los más baratos, rondan los 20 euros, mientas que los segundos, hasta siendo nuevos, no superan los diez», asegura. Cuando se le pregunta qué formato suena mejor, contesta: «Siempre he defendido el vinilo, pero, siendo objetivo, hoy en día la calidad de los CD ha mejorado mucho con respecto a los 90 y en cuanto a sonido están muy equiparados».

Minutos después aparece en el puesto de Terrassa Carlos Serra. Después de una hora en la feria, lleva ya seis vinilos en su bolsa, y lo que queda.