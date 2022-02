El Ayuntamiento de Ibiza duplicará las zonas de aparcamiento de pago

Distintas tarifas según se sea residente o no residente en el muicipio de Ibiza, y la casi duplicación de las actuales plazas de aparcamiento regulado con su expansión a nuevos barrios de la ciudad. El plan de explotación de la ORA [Ordenanza Reguladora de Aparcamiento] que el Ayuntamiento de Ibiza pretende aprobar en el próximo pleno del mes de marzo presenta muchas novedades y supondrá un cambio total en la forma en la que hasta ahora se ha gestionado la zona azul en el municipio.

La principal novedad será la creación de «zonas de preferencia residencial» con la distinción entre plazas de zona azul y zona verde. La verde supone que se priorizará la condición de vecino a la hora de pagar por aparcar. Así, las nuevas tarifas establecerán dos baremos, según se sea residente o no en el municipio.

Los no residentes en Vila deberán pagar más por aparcar —aproximadamente, un 25%, según fuentes del Ayuntamiento—, mientras que los residentes disfrutarán de la tarifa mínima. El abono anual que pagan los residentes por aparcar en un sector, y que actualmente es de 90 euros, también se reducirá significativamente y, aunque desde la concejalía de Movilidad no se quieren facilitar cifras exactas hasta que no se apruebe el plan de explotación, la reducción podría estar muy cerda de la mitad.

«Es una regulación de la ORA en la que se prioriza la condición de vecino de la zona regulada, y lo hace con beneficios respecto a los que no viven ahí», señala el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Ibiza, Aitor Morrás. Este sistema ya hace años que funciona en la mayoría de capitales de provincia del país, recalca.

Las plazas verdes supondrán el 75% del estacionamiento regulado en las zonas residenciales de la ciudad, excluyendo Es Pratet, s’Alamera y Marina Botafoch. Además, también se establece un sistema de rotación cada dos horas, con lo que pasado este periodo de tiempo habrá que mover el vehículo obligatoriamente.

«Se facilitará la rotación de los vehículos y a las dos horas se tendrá que cambiar de área. Los residentes podrán aparcar todo el tiempo que quieran, tanto en las azules como las verdes, siempre que sea en su sector», explica Morrás.

Ampliación de la zona azul

Otro de los cambios significativos del nuevo plan de explotación es la ampliación de las áreas de estacionamiento regulado, que incluirán barrios que ahora son de libre aparcamiento, como sa Colomina, es Viver-Platja d’en Bossa, y la zona de Puig des Molins no incluída en la zona Acire (Área de Circulación Restringida). También se incorpora Marina Botafoch, aunque solo será de pago durante la temporada turística. Quedan fuera los barrios de Talamanca, Can Misses, Ca n’Escandell, Cas Serres y es Gorg. Esta ampliación provocará que el número de plazas de aparcamiento regulado pase de las 3.030 actuales a 5.919.

Dentro del ámbito a regular se distinguen tres tipos de zonas: A, B y C, con distintas características cada una de ellas. En las zonas A se incluyen los sectores que tienen un uso más residencial, en las B las que presentan un carácter mixto residencial, comercial y turístico —Es Pratet y s’Alamera—, mientras que Marina Botafoch se incluye en una zona C que tendrá características especiales: será la única área donde se tendrá que pagar por aparcar de noche (entre las 22 horas y las 6 de la mañana) y solo será de aparcamiento gratuito entre las 6 y las 9 de la mañana. Las tarifas serán más altas y el aparcamiento de pago únicamente estará operativo durante la temporada turística. En esta zona C los residentes mantendrán los mismos beneficios que tienen en las otras áreas, especifican desde el Consistorio.

El nuevo plan de explotación incluye también una renovación completa de los aparatos de cobro y se modernizará el sistema de control de la zona regulada.