Medio millón de euros para los ‘jardineros del paisaje’ de Ibiza

342 agricultores ibicencos se han beneficiado este último año de una ayuda financiada por el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que ha ascendido a 514.845 euros. El Consell de Ibiza ha sido el encargado de diseñar y definir los criterios de esta ayuda, que se ha centrado en la recuperación, el mantenimiento y la consolidación de fincas agrarias de secano. La convocatoria de esta subvención ha sido todo un éxito, según informó el Consell ibicenco, y se ha entregado el total de la ayuda prevista, que ha revertido sobre un total de 2.810 hectáreas agrarias.

Esta línea de ayudas al sector primario ha permitido bonificar la puesta en siembra de 905 hectáreas y el mantenimiento de 2.212 cabezas de ganado ovino y caprino. «Se subvenciona la plantación de árboles frutales de secano como el algarrobo, la higuera y el almendro. Si se siembra cereal se aumenta la ayuda, y también se incrementa si hay cabezas de ganado, con una ayuda máxima de 3.000 euros por explotación», explicó ayer el director insular de Medio Rural y Marino del Consell, Joan Marí, durante la presentación de estas ayudas en la finca de Can Sunyer, en Sant Josep.

Marí detalló que las fincas de secano hasta ahora «solo recibían una ayuda de la PAC [Política Agraria Común de la Unión Europea] de 92 euros por hectárea», y valoró el papel de estos agricultores, a quienes calificó como «quienes cuidan esta isla, que es como un jardín».

Can Sunyer

El copropietario de la finca de Can Sunyer, Dani Tur, señaló la importancia de este estímulo económico para animarse a poner en marcha tierras de secano abandonadas: «Tienen un rendimiento bajo, y más si son propiedades tan pequeñas. No se trata de ganar dinero, sino de no perderlo y de que el campo sea autosuficiente, y para eso es imprescindible esta ayuda que es como un empujón inicial».

En el caso de Can Sunyer, Tur señaló que la subvención del Consell financiada por el ITS le ha permitido limpiar los bancales y arrancar los árboles muertos. Además, también aprovecharon otra subvención para plantar 300 almendros: «Hay que adquirir los brotes, contratar a quien te haga el trabajo con una retroexcavadora. Es toda una inversión y por eso optamos a la ayuda».

Este proyecto de recuperación y mantenimiento de fincas agrícolas de secano tiene un plazo de ejecución de cinco años, se financia a cargo del ITS con 2,6 millones de euros y para la convocatoria del año 2022 el Consell ya ha consignado una cantidad de 685.000 euros. En la primera convocatoria -la de 2019-2020- se beneficiaron de ella 191 agricultores. La convocatoria de 2020-2021, con un aumento del presupuesto de un 44%, ha supuesto un aumento de las solicitudes de ayuda de un 79%, lo que prueba su difusión y popularidad entre los sectores interesados.

A la presentación de los resultados de esta convocatoria en Can Sunyer también asistió el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, quien aseguró que «la recuperación de fincas es bueno para la isla y para los propietarios de estos terrenos, que han conseguido poner en valor zonas que estaban en estado de abandono, recuperando el paisaje». Y reiteró su apuesta para impulsar el sector primario «y el producto local de kilómetro cero».