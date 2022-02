Furtivos tras el cangrejo azul de Ibiza

Mientras en Mallorca es legal capturar cangrejos azules (Callinectes sapidus), aunque sólo para consumo particular, en Ibiza está totalmente prohibida la pesca de esta especie invasora… algo que se están saltando algunos en esta isla. Los responsables del Parque Natural de ses Salines (que trabajan junto al Cofib, la UIB y el Consell en su erradicación) han detectado prácticas furtivas asociadas a este crustáceo tras comprobar cómo algunas de la trampas que tiene instaladas en ese paraje protegido para controlar su población habían sido manipuladas o bien habían desaparecido. No obstante, tienen referencias de que esas capturas han ido a parar a guisos domésticos, no a otros usos comerciales, como sí ha ocurrido en Mallorca y en Cataluña, donde algunas mafias los pescaban masivamente para luego sacar rendimientos económicos de ese trapicheo.

El cangrejo azul fue detectado por primera vez en las Pitiusas en el año 2018. Se han hallado individuos en el río de Santa Eulària, es Cavallet, s’Estany des Peix (Formentera) y, sobre todo, en ses Salines de Ibiza, en la zona más próxima a es Codolar. Siempre ocupan zonas húmedas o costeras. En todos esos lugares hay instaladas trampas que sirven tanto para controlar su número y amortiguar su expansión, como para detectar su presencia y si ya han traspasado algunos límites. Algunas han sido manipuladas o han desaparecido por obra de furtivos, aseguran desde el Parque Natural: «Tenemos constancia de que se capturan de manera irregular», comenta Vicent Forteza, técnico de esa zona protegida, a quien preocupa no tanto el hecho del furtivismo como que se practique en un área tan sensible. Porque, precisamente, donde hay más cangrejos azules es en las zonas «más valiosas» del parque, aquellos estanques donde la salinidad no es extrema, donde es cercana a la del mar.

Si bien este tipo de crustáceo tiene «una tolerancia muy amplia» a la salinidad de casi todos los recovecos del Parque Natural, prefiere la moderación. De hecho, según cuenta Forteza, el pasado año se produjo una elevada mortandad de Callinectes sapidus como consecuencia de un incremento súbito de la salinidad. Salinera removió unos fondos de las zonas donde cosecha la sal y aquella agua híper salina acabó desembocando en sus hábitats: «Murieron por shock. No soportaron aquel cambio brusco». De hábitos nocturnos, las capturas suelen producirse de noche (algo que facilita el furtivismo) y buena parte del tiempo permanecen enterrados, de ahí que se detectara fácilmente aquellas muertes masivas.

Salinera removió unos fondos de las zonas donde cosecha la sal y aquella agua híper salina acabó desembocando en sus hábitats: «Murieron por shock. No soportaron aquel cambio brusco»

Durante el pasado año, entre septiembre de 2020 y octubre de 2021, se capturaron 414 cangrejos azules en el Parque Natural (221 en es Codolar; 28 en es Cavallet; 125 en s’Estany des Peix, y 49 en Santa Eulària), de los que 301 eran machos. La proporción suele ser de tres machos por cada hembra. Son 90 más que en 2018, pero Forteza advierte de que las cifras no son comparables porque los métodos y sistemas para atraparlos, así como los objetivos, han variado. Para 2022, el objetivo será «más capturas con menos esfuerzo para lograr un mayor impacto». Las campañas suelen empezar en abril o mayo y acabar en septiembre, pues con el frío están poco activos, algo que han descubierto con la experiencia acumulada estos años, como que no les gusta las aguas estancadas: «Deben tener circulación».

Forteza muestra su satisfacción por que el control ha servido, de momento, para frenar su expansión y para «reducir su talla». Se han «eliminado los más grandes, que son los más activos». En la Península llegan a pesar 500 gramos. Los más grandes de las Pitiusas, en torno a los 400 gramos.

Adquieren conocimientos de ese bicho invasor, de sus patrones de comportamiento, pero siguen perplejos tanto con algunas de sus costumbres como con sus misteriosas desapariciones, como el Guadiana, en algunas zonas. Por ejemplo, hubo un año en que prácticamente no se encontraron en Santa Eulària, para regresar al siguiente. El técnico también avisa al respecto de que su extinción es prácticamente imposible porque al estar presentes en el mar (algunos han sido capturados por arrastreros) no hay manera de detener la entrada de nuevos individuos o de sus larvas. El objetivo es evitar una proliferación como la que hay en Mallorca: «Hay que mantener baja su población para que no desarrolle todo su potencial».

Hasta ahora no han podido comprobar si la presencia de este invasor ha causado estragos en ese ecosistema. En 2018 sí observaron que «competía» y que llegó a «desplazar» al cangrejo zapatero. Y de algo debe vivir: seguramente se come pequeños moluscos o caracoles, apunta Forteza. «Pero no tenemos referencias de lo que había antes en las zonas donde ahora habitan», advierte.

¿Sería viable permitir su pesca en Ibiza como ya se hace en Mallorca». No, subraya el técnico, por la simple razón de que son hábitats muy sensibles en los que hay que evitar a toda costa la presencia humana: «Su pesca no encaja en este ámbito del Parque Natural de ses Salines».

Con los grandes, las garcillas lo tienen más difícil: son «bestias» de 400 gramos muy agresivas que no dudan en atacar cuando se ven acorraladas.

En busca de un posible depredador

Se saben pocas cosas del cangrejo azul. Y una de las que más curiosidad despierta es conocer si tiene depredadores en estas costas, algo que es esencial para detener su expansión. El picudo rojo, por ejemplo, no lo tiene. Las culebras de herradura y de escalera, tampoco, de ahí que campen a sus anchas por este archipiélago. Pero quizás el Callinectes sapidus sí lo tenga. En el Parque Natural quieren comprobar si las garzas, la garcilla bueyera o la garcilla cangrejera se alimentan de ellos. No hay que descartarlo, señala Vicent Forteza, pues tienen dificultades para capturar en sus trampas ejemplares pequeños, los juveniles. Es posible que no los atrapen porque esas garcillas ya los han añadido a su menú. Con los grandes lo tienen más difícil: son «bestias» de 400 gramos muy agresivas que no dudan en atacar cuando se ven acorraladas. No son pocos los agentes que trabajan en el Parque Natural que han acabado con cortes sangrantes en sus manos al intentar cogerlos.

Saber si esas aves se los comen, eso sí, «es complicado», señala el técnico del Parque Natural. No es descartable que las doradas, los pulpos y las morenas se los zampen.