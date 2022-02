Sigue la pandemia del coronavirus en Ibiza y Formentera.

El número de hospitalizados por coronavirus de las Pitiusas se ha reducido un 8,6% en apenas 24 horas, según los últimos datos de la pandemia publicados por la conselleria balear de Salud.

En estos momentos hay 64 personas ingresadas tratando de recuperarse del covid, la cifra más reducida registrada en los últimos siete días. Son, además, seis menos que ayer. Toda la reducción de los pacientes graves como consecuencia del virus se concentra entre los que están en planta, que son 55, ya que se mantiene, por tercer día consecutivo, el número de ingresados en unidades de críticos. Éstos son nueve, todos ellos en centros sanitarios de Ibiza a excepción de un paciente de Formentera, de 55 años, que se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde se le trasladó hace casi dos meses.

En las últimas 24 horas, los laboratorios privados y el de Microbiología del Hospital Can Misses han detectado un total de 21 positivos, todos ellos en Ibiza. Se cumplen ya tres días consecutivos con menos de 50 nuevos contagios confirmados en una jornada. Desde principios de diciembre no se registraba un número tan bajo de nuevos casos resultantes de pruebas realizadas en un día no festivo.

Entre estos nuevos casos y las altas dadas por los médicos la cifra de contagios activos está a punto de bajan del medio millar. Ahora mismo hay 522 personas con un contagio de covid confirmado por la conselleria balear de Salud. Es el menor número de contagios activos desde el puente de la Constitución, la primera semana de diciembre. Esta cifra se ha reducido un 8,4% en apenas 24 horas y un 42,4% respecto al pasado sábado.

En sus casas, en estado leve o asintomático hay 455 personas afectadas por el virus: 426 en Ibiza y 29 en Formentera.

Incidencia

Las incidencias continúan desplomándose en las Pitiusas. Ibiza registra 660 casos por cien mil habitantes a dos semanas, la mitad que hace exactamente una semana. Una cifra muy similar a la que contabiliza Formentera, 680,4, cuya caída se está produciendo a un ritmo más lento. Ahora mismo todos los municipios de las Pitiusas tienen menos de 850 casos por cien mil habitantes a dos semanas y, además, sus incidencias a una semana siguen augurando un a caída en picado para los próximos días.

Sant Antoni es el término con la mayor afectación del virus, al registrar 821,2 casos por cien mil habitantes a dos semanas, mientras que Sant Joan es el que tiene los indicadores más reducidos: 288,9 afectados a catorce días y 45,6 a siete.

El brote que ha desencadenado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 se originó en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro de China. Desde allí, el Covid-19 se ha extendido por todo el mundo.