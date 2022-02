«Es sorprendente que el Consell de Ibiza ni siquiera contestara con un documento por escrito a los borradores que le enviamos»

Desde que el Consell de Govern aprobó de súbito el decreto ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Balears, el conseller balear de Turismo, Modelo Económico y Trabajo, Iago Negueruela, se embarcó en una especie de gira por las Pitiusas para intentar apaciguar los ánimos, pues la medida originó un cabreo monumental entre empresarios hoteleros, así como en el Consell de Ibiza y en parte del de Formentera. El conseller logró el martes encauzar el diálogo con la patronal, pero la reunión del miércoles con el Consell no le salió tan bien, pues su presidente, Vicent Marí, no dudó en reprocharle, desde el primer minuto del encuentro, que «el Govern se saltara» a Ibiza en la negociación: «No se ha tenido en cuenta la voz de los ibicencos», asegura Marí. Esta entrevista tuvo lugar el miércoles en la sede de Diario de Ibiza minutos antes de la tensa reunión que Negueruela mantuvo con Marí, los dos vicepresidentes ibicencos (Mariano Juan y Javier Torres) y el director insular de Turismo, Juan Miguel Costa.

Está dedicando esta semana a limar asperezas con la patronal hotelera [primero y el martes], con el Consell de Formentera [mañana del miércoles] y [tarde del miércoles] con el Consell de Ibiza. De momento no ha tenido que hacer lo mismo en el caso de Mallorca o de Menorca. ¿A qué cree que se debe?

Lo que hicimos ayer [por el martes] fue, sobre todo, aclarar lo que habíamos hablado [con la patronal], lo que habíamos trabajado. Lo positivo fue explicar qué puntos se habían aceptado de sus alegaciones, que son muchas. Lo que vi en esa reunión fue, sobre todo, un nuevo encuentro cordial, como todos los que había habido, y por tanto poder mantener ese clima de entendimiento con las federaciones que habíamos tenido hasta ahora. Pero igual que con la de Mallorca, igual que con la de Menorca. Y con los consells ha habido siempre una relación. Nos tenemos que ver también con el Consell de Ibiza ahora [en breves minutos]. Hemos estado con el Consell de Formentera, con el que creo que siempre ha habido buena disposición; hemos escuchado las manifestaciones de la presidenta [Ana Juan] y de la vicepresidenta [Alejandra Ferrer]. Hoy, sobre todo, había que explicar a la comisión que integran allí todas las organizaciones qué se había aceptado exactamente, qué aspectos que afectan a Formentera se han introducido, qué aspectos pueden mejorar, pero nosotros tenemos la tranquilidad de haber hecho todo el trabajo previo.

Vicent Marí, presidente del Consell de Ibiza, dice que, en la práctica, ustedes realmente sólo han negociado en Mallorca. ¿Es así?

No. Creo que queda claro que no cuando ayer [el martes] se reconoce por parte de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza…

Es positivo que prácticamente todas las federaciones hoteleras de las islas digan que está prácticamente acordado todo en la ley turística. Que las organizaciones sindicales digan que está todo acordado, es positivo.

Me refiero a institucionalmente.

Es positivo que prácticamente todas las federaciones hoteleras de las islas digan que está prácticamente acordado todo en la ley turística. Que las organizaciones sindicales digan que está todo acordado, es positivo. En ese sentido se ha hecho un progreso muy importante. Lo único que puedo lamentar en el caso del Consell de Ibiza es que [mientras] con las federaciones hoteleras ha habido intercambio de información permanente, bidireccional (mandábamos documentos y se nos contestaba con documentos), y lo mismo con las organizaciones sindicales y con los demás consells insulares, no ocurriera lo mismo con el ibicenco, que en más de un mes no hizo ni siquiera un documento mínimo. Es sorprendente que el Consell ni siquiera mandara un documento por escrito de contestación a los borradores que se le fueron enviando. Nosotros trasladamos información y recibimos información para poder avanzar. Es importante conocer cómo se negocia. Llevo muchos años trabajando desde el diálogo social. Se trasladó la información a los consells y esperábamos una recepción de información.

El sábado 12 febrero, Josep Marí Ribas, Agustinet, miembro de su gabinete, conseller de Movilidad y Vivienda, dijo: «Por lo que sé, no se hicieron prácticamente aportaciones en las reuniones en las que se pretendía que se hiciesen estas aportaciones desde el Consell, no tuvimos el placer de que presentase ninguna». Según Vicent Marí, presidente del Consell, en la reunión celebrada el 4 de febrero con Rosana Morillo se expusieron varias propuestas, que ella, según aseguran varias fuentes del Consell presentes en esa reunión, anotó debidamente. Según usted, la culpa la tiene la institución insular por no trasladar ningún documento por escrito, negro sobre blanco. ¿No vale pues exponerlo verbalmente, sobre todo cuando se supone que hay cierto clima de confianza?

Hay clima de confianza, igual que con Menorca y Mallorca. E intercambiamos información con ellos. Sobre todo con las federaciones hoteleras, con las que tenemos confianza y mandaron documentación de manera permanente. Además, dijeron [desde el Consell de Ibiza] que aportarían sus propuestas. Está claro que las hicieron, pero verbalmente, no lo he negado. Está bien: voy a una reunión, me dicen sus propuestas y las escribo. Ahora, son cinco propuestas. Por tanto, si aparte de esas cinco propuestas con el resto están de acuerdo, pues eso está muy bien. Estoy entonces contento de que podamos decir que, en algún caso, las propuestas del Consell de Ibiza han sido satisfechas. La promoción del producto primario (que era una de sus propuestas) forma parte de la ley. La primera de las propuestas era que la ley no fuese obligatoria, pero eso es difícil: las leyes, normalmente, son obligatorias; no conozco leyes que no lo sean. Es intentar decir que se promocione, que no se obligue. Hay medidas que incorporamos que están consensuadas, incluso siendo obligatorias. Incluimos una parte de apoyo económico [otra de las propuestas de Ibiza] para poder realizar las inversiones de modernización previstas. Y creo que quedan dos propuestas más que no recuerdo de memoria [repasa sus papeles]… es lo que pasa cuando no te las envían por escrito. Las medidas que pidieron contra el intrusismo, que es una competencia de los consells, se trabajan en otros ámbitos, no sólo en el turístico. Sobre el régimen de declaración responsable para establecimientos fuera de ordenación se da una salida que deberá ser el Consell el que la tenga que dar. El plan de circularidad reducida para empresas pequeñas, otra de sus peticiones, también está introducido porque permitimos una autoevaluación. Respecto a las declaración de reformas hoteleras, también fue admitida. De todas las solicitudes, pues, que se nos trasladaron de manera verbal, prácticamente todas están incorporadas en el texto legal.

¿Falló la comunicación? ¿Se rompió esa comunicación del jueves 10 de febrero al viernes 11?

No lo veo así. Recogimos todas las alegaciones y se dio prácticamente por cerrado el documento. Tuve distintas reuniones a lo largo de la semana pasada, tanto yo como mi equipo, y con cada uno de los que hablamos fuimos cerrando los puntos. Lo que habría que ver, porque parece que la carga de la prueba se invierte, es lo que se ha incluido de las últimas alegaciones. Así se verá el resultado final. El resultado final se ve el viernes [con el decreto ley], donde prácticamente se aprecia que se ha aceptado casi todo, menos puntos que ayer [el martes] quedó claro que no negociaríamos y que la propia Federación Hotelera de Ibiza reconoció.

10 horas y 22 minutos del 11 de febrero: usted llama al presidente del Consell de Ibiza para decirle que acaban de aprobar (una hora antes) el texto por decreto ley. ¿Por qué no le avisó antes? ¿Desconfía del Consell de Ibiza y del de Formentera?

Efectivamente, le comunico a Vicent Marí que el Consell de Govern aprueba un bloqueo de plazas en el que no se le retiran las competencias. Tras muchos años en los que no se ha modificado el Plan Territorial Insular (PTI) y desde el Consell se ha trasladado el problema de las viviendas vacacionales, pensamos que había llegado el momento de ordenar, con transparencia y dando un plazo de años [cuatro], sin quitar las competencias. El resto de aspectos de la ley se habían trasladado [informado de la conselleria balear de Turismo al Consell]. Un gobierno hace así las moratorias, siempre se hacen así. Es normal, porque queríamos evitar un efecto llamada.

Pensamos que había llegado el momento de ordenar, con transparencia y dando un plazo de años [cuatro], sin quitar las competencias.

En principio, usted anunció que sería un anteproyecto de ley. ¿Cuándo y por qué decidió transformarlo en decreto ley?

Nunca pronuncié la palabra anteproyecto de ley en ninguna entrevista.

Aparece en varios artículos de prensa esa mención desde que se conoció que preparaban la Ley Turística y, además, Patricia Guasp, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, asegura que usted anunció el 1 de febrero en sede parlamentaria que el Ejecutivo presentaría un anteproyecto de ley, ahora convertido en decreto ley.

Siempre hemos dicho proyecto. Es un proyecto de ley, y que se tramitaría como proyecto de ley. Que sepa, nunca he utilizado esa palabra.

Fondo y formas. Usted hace hincapié desde hace unos días (igual que desde todo el PSOE) en que desde Ibiza no se ha dado explícitamente apoyo al fondo del decreto ley. Aún no he oído a nadie, ni a la patronal ni a las instituciones ibicencas, quejarse del fondo del decreto ley. Sí de la manera en que han llevado a cabo las negociaciones y su aprobación.

Entonces tenemos una ley consensuada, si no lo has oído.

Creo que se hace más ruido en la forma por parte de algunos para intentar que no se hable de las medidas de fondo.

Sobre las mejoras medioambientales, por ejemplo, nadie se queja. Están de acuerdo. Otra cosa son los plazos y algunos matices. Desde el PP de aquí y desde la institución insular.

Si es así, perfecto, hay consenso. Pero hoy creo que no ha sido así lo que dices. Hoy hemos escuchado al Partido Popular [balear] entrar en una gran parte de las materias. Se nos puede acusar de muchas cosas, pero durante estos últimos siete años nos hemos reunido muchísimas veces con las organizaciones empresariales y sindicales. El fondo se ha pactado. Y la forma es la de un decreto ley que se tramita como proyecto de ley. No se blinda, no se ha buscado que no se tramite porque queremos que se presenten enmiendas. Creo que se hace más ruido en la forma por parte de algunos para intentar que no se hable de las medidas de fondo. Y en eso no sitúo ni a las patronales ni a los sindicatos, pues hemos tenido un trabajo muy serio durante meses con ellos.

(Se refiere Iago Neguruela a las manifestaciones de Marga Prohens, presidenta del PP de Balears, realizadas esa misma mañana en las que si bien avisó de que derogará la Ley Turística en caso de gobernar las islas y acusó al Govern de «ignorar a todo el mundo» al aprobarla por decreto, dijo estar a favor de la modernización de la planta hotelera balear, de las mejoras laborales y de la sostenibilidad que incluye esa nueva legislación. Prohens propuso que en vez de obligaciones haya «incentivos, facilidades normativas y ayudas»).

La patronal ibicenca estaba disgustada el viernes.

Y ayer [martes] no. Todo el mundo tiene sus plazos, sus escenificaciones. Si al final el resultado es que aspectos que se solicitaban, como lo de las calderas [salvedades por motivos técnicos o arquitectónicos] o lo de las camas elevables [la ampliación de plazos], están incluidos y que lo que queda sin recoger es muy pequeño, pues es una ley que nace muy consensuada. Y con las organizaciones empresariales y sindicales. A veces no se habla de esta última parte de la ecuación, pero es importante porque se introduce la parte social en la norma turística. Es la primera vez que eso sucede. Ya que hablamos de las formas, es la primera vez que se escucha a todas las partes que integran la industria turística. Uno de los principales valores de esta ley es que se ha escuchado a todos. Nunca había sucedido antes en Balears. Ninguna ley del PP escuchó nunca a la parte social. Los trabajadores nunca entraron en el Consolat de Mar, cuando aportan la mano de obra y son el principal capital.

Más sobre las formas. 13 horas del 11 de febrero: cita en el Museo Monográfico para la presentación de ‘los ejes del nuevo modelo turístico de Balears’. Con la prensa, con hoteleros y con el Consell, que acaban de saber que se ha aprobado por decreto. Supongo que en las reuniones del martes y de esta mañana [miércoles], posiblemente en la de esta tarde, le pidieron explicaciones por no haber sido más claros.

Nadie nos ha trasladado ninguna queja de ese acto.

El Consell pensaba que se le convocaba para presentar lo mismo que en Fitur.

Las federaciones [hoteleras], en ningún momento, nos han trasladado eso. Nunca. Se presentaron los ejes de una ley que se acababa de aprobar. No era lo mismo que en Fitur. Ayer [martes] nadie nos dijo nada al respecto.

Pues se quejaban, desde el Consell y desde la patronal, de que se les invitaba a un acto que no era lo que se anunciaba.

Nadie ha trasladado esa queja. Creo que ayer [martes] ya fue respondido eso de forma clara. Aclaro cosas ahora que ya aclaré ayer con ellos. La propia federación ha reconocido cosas que a lo mejor el viernes no dijo tan claramente. Hoy estamos en una situación distinta a la del viernes, no creo que tengamos que profundizar más en eso.

(Durante el encuentro posterior con el Consell, su presidente, Vicent Marí, fue muy crítico con esta y otras «formas» de la conselleria balear de Turismo durante la negociación y la aprobación inesperada del decreto ley).

La incorporación de camas elevables en todos los hoteles es, por su defensa, una de las banderas de este decreto ley. Las kellys dicen que no pidieron eso y que temen que los problemas en la espalda se trasladen a los hombros, por la manera de hacerlas que supondrá ese nuevo sistema. ¿Han estudiado ese aspecto?

La asociación principal de la kellys de Balears ha estado hoy en el Consolat de la Mar valorando la medida. Las dos grandes organizaciones sindicales, CCOO y UGT, han defendido la medida. Los gabinetes de salud laboral más sólidos de este país han defendido la medida. Los de CCOO y UGT, también.

Las 'kellys' de la CG no tienen ni siquiera representación en el sector de la hostelería. Nosotros nos sentamos a negociar con los que han obtenido la representación mayoritaria en las elecciones sindicales.

¿Han hablado con las camareras de piso de la CGT?

No tienen ni siquiera representación en el sector de la hostelería. Nosotros nos sentamos a negociar con los que han obtenido la representación mayoritaria en las elecciones sindicales.

Me imaginaba que me diría eso. Le he traído este dossier con artículos y reportajes sobre las kellys de Ibiza. Como verá, las que han llevado el peso de sus reivindicaciones son de la CGT, y a su cabeza, Milagros Carreño. Ese sindicato consiguió que 600 camareras de piso se manifestaran en Ibiza. En el 1 de mayo en Ibiza, pocas veces los sindicatos CCOO y UGT son capaces de convocar a más de dos centenares.

Nos reunimos con movimientos de camareras de piso, pero pactamos con quienes tienen la representatividad. Lo que es indiscutible es que es una medida pionera, muy avanzada y que técnicamente nadie ha discutido. Hubo en un determinado momento un interés en desacreditar la medida para intentar no tener que asumir el coste que supone. Con los estudios aportados queda claro que es una medida muy importante. Es uno de los grandes avances de la ley. Ha costado muchos años impulsarlo. Llevan 20 años evolucionando este tipo de camas sin haber conseguido incorporarlas plenamente, mientras en otras industrias se han incluido ya soluciones que protegen la salud de los trabajadores.

Los hoteleros, a través de su gerente, Manuel Sendino, detallan que entre las peticiones no atendidas en el decreto se encuentran las salvedades a las adaptaciones por motivos financieros debidamente justificados. ¿Por qué?

Se incorporaron [las salvaguardas por los motivos] técnicos y arquitectónicos en materia de calderas. Y en materia de camas se dijo que se daría un séptimo año de plazo si el actual no era bueno, económicamente.

Pero no por motivos financieros.

Ir caso a caso para explicar, justificar, entendíamos que no era posible. Ayer [martes] quedó zanjado ese punto de las camas.

Tampoco que los menores de 18 años se puedan alojar con sus padres. ¿Por qué?

En su momento hablamos con la Federación Hotelera de Ibiza, y con las de Mallorca y Menorca, cuando hicimos el decreto ley 8/2020, en el que se pasó de 12 a 15 años, cosa que no se había hecho en Balears nunca. Se pactó entonces con ellos que lo ampliábamos a los 15 años. Ahora es de forma indefinida, cuando era un decreto ley temporal [por la pandemia]. Recogió una reivindicación histórica de ellos. En ese momento dijimos que quedaba zanjado y que en esta legislatura no moveríamos ese aspecto. Ayer [el martes] se recordó esta conversación.

La patronal se pregunta por qué cuatro años de moratoria de plazas, no dos u ocho.

Creemos que con cuatro años es suficiente para desarrollar los PTI y los PIAT (Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos). Son plazos razonables para que los consells articulen los mecanismos de ordenación del territorio. Más es demasiado tiempo para un bloqueo. Con menos se entra en dificultades técnicas para poder hacerlos. Son instrumentos complejos.

Creemos que con cuatro años es suficiente para desarrollar los PTI y los PIAT. Son plazos razonables para que los consells articulen los mecanismos de ordenación del territorio. Más es demasiado para un bloqueo. Con menos se entra en dificultades técnicas.

Asegura que se incluyeron las peticiones del Consell sobre productos Km0. Pero el Consell quiere que, aparte de figurar el marisco, el pescado y los productos baleares con denominación de origen en los menús, también se «obligue» a la industria turística a «tirar del sector agrario», el que crea paisaje. ¿Recogerá algo más al respecto la ley?

Todo el producto agrario aparece en la parte promocional y en la parte de clasificación hotelera. Entiendo que es como quería el Consell, pues lo primero que dijo es que no quería un marco obligatorio, sino promocional. Por eso se introdujo en esa parte promocional y de clasificación la potenciación de todo el producto primario.

Otra propuesta sobre la que el Consell no ha tenido explicación y esa institución dice que no se recoge: el «contrasentido» de que se obligue a ejecutar obras e instalaciones, pero la Ley de Urbanismo no permita ejecutarlas en las zonas fuera de ordenación de esos hoteles.

La norma contempla qué son las instalaciones indispensables para acomodarse a los planes de circularidad y el procedimiento que debe articular el Consell para poder otorgar esa declaración responsable. Creo que eso soluciona lo que pedía el Consell.

¿Se aceptará, como pide el Consell, que los hoteles no tengan que pasar por la Comisión de Turismo para que se compruebe que cumplen con asuntos como la eficiencia hídrica y energética y que sean los ayuntamientos, los que deben dar la licencia para las mejoras y reformas, los que en ese mismo trámite den el visto bueno a las inversiones de mejoras? Dicen que así se acortarían plazos que duran meses.

La reforma hotelera está regulada como lo estaba en las últimas ocasiones, introduciendo únicamente la reducción de plazas [5%] a cambio de crecer un poco más la superficie de edificabilidad. Gracias a eso tienen un procedimiento especial para poder acogerse en los términos en que se venían realizando en los últimos años para hacerse lo más rápido posible. Ese instrumento ha funcionado. Es una concesión importante [reducir un 5% las plazas a cambio] porque es importante mejorar la calidad de los establecimientos ahora que se habla de bloquear la cantidad y no seguir creciendo. Tenemos que introducir mejoras reales en la reforma. Precisamente, esa parte ha sido bien acogida por parte de todo el sector. No hemos recibido ninguna crítica al respecto. De los cuatro ejes que hemos presentado, tres están absolutamente consensuados, y del cuarto, el bloqueo, tampoco hemos escuchado críticas del sector, de momento, salvo desde Menorca.

Camas y circularidad: ¿Qué harán con las 300.000 camas que deben renovarse? ¿Y con las calderas? ¿Cómo se completará en ese caso el círculo de la circularidad?

Con la renovación de las bases de las camas se intenta mejora la salud de las trabajadoras. Yo no haría bromas con la circularidad y las camas. La circularidad es una cosa y la mejora de la salud laboral es otra. A los que hacen bromas sobre qué hacemos con eso deberían ver cómo trabajan las mujeres de estas islas en la limpieza de las habitaciones, y entenderían por qué, cuanto antes se cambien, mejor.

Yo no estoy bromeando con ese tema. Sólo pregunto qué ocurrirá con esas 300.000 camas. Son residuos.

Ha habido mucha ironía en redes, no lo digo por usted.

Cambiar una caldera de gasoil tiene un retorno de inversión de cuatro o cinco años, por el ahorro que supone cambiar la fuente energética. Por eso tampoco se ha discutido tanto la medida. Son medidas lógicas y razonables.

Pues ni sabía que se había bromeado con eso. Yo lo pregunto por una cuestión mediambiental. ¿Qué sucederá con esas 300.000 camas?

Las camas no, las bases. Lo importante en este caso es que es una medida que mejora la salud de las trabajadoras. Respecto a las calderas de gasoil, el hecho de que no se queme evita elevar a la atmósfera miles de toneladas de CO2. Hablamos de reciclar los materiales que las conforman, menos gravoso para el medio ambiente que las toneladas de CO2 que emiten. Cambiar una caldera de gasoil tiene un retorno de inversión de cuatro o cinco años, por el ahorro que supone cambiar la fuente energética. Por eso tampoco se ha discutido tanto la medida. Son medidas lógicas y razonables.

¿Los plazos para renovar camas y calderas son inamovibles?

Habrá que ver qué dicen los grupos en el Parlament. Pero espero que en aquellos temas donde hay acuerdos con los agentes sociales, estos se respeten.