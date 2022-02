El presidente del Consell de Ibiza y uno de los ocho vicepresidentes del PP ibicenco, Vicent Marí, ha querido mantenerse al margen de la guerra fraticida que está desgarrando a la formación conservadora entre ‘casadistas’ y ‘ayusistas’. «Como presidente del Consell estoy centrado en trabajar y resolver los problemas que tenemos en la isla», ha declarado este viernes, y ha marcado distancia con el ruido de sables mediático procedente de la península: «No me despistaré con las disputas internas que se producen en Madrid». Vicent Marí ha repetido también la que está siendo, hasta ahora, la consigna del PP balear, de que los dirigentes del partido «nos debemos a nuestros votantes y afiliados», palabras que también ha escrito la presidenta del partido en Baleares, Marga Prohens, en su cuenta de Twitter. El presidente ibicenco no ha tomado partido por ningún bando y ha asegurado que su deber es «trabajar para todos los ciudadanos de Ibiza».