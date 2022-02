Paciente de cáncer en Ibiza: «Tengo que pedir la minusvalía y necesito ver antes al oncólogo»

«En septiembre me dijo mi oncólogo que dejaba su plaza, pero que iba a dejar pedidas todas las citas para que me llamaran en diciembre para hacerme las pruebas, que es cuando se cumplía un año desde que me extirparon el tumor». Sin embargo, nadie la llamó. Mercedes Hidalgo sufrió un cáncer de mama que, a día de hoy, sigue teniendo consecuencias.

«Me duele el pecho desde que me dieron la segunda radioterapia, tengo el brazo inflamado y me ahogo andando», lamenta. «Y a esta angustia se sumó que nadie me llamó en diciembre».

Así que se presentó hasta tres veces en Atención al Paciente del Hospital Can Misses. «Me dijeron que había lista de espera, pero ya la última vez me dieron cita para el 14 de febrero», apunta.

Se lo apuntó, pero no se acordó hasta ese mismo día de que tenía cita, y lo hizo 15 minutos tarde. «Llamé y me dijeron que tenía que volver a entrar en lista de espera», explica. Lo que hizo que, directamente, se presentara en la Policlínica para costearse las pruebas. «Me encuentro mal y no puedo esperar más, así que mi hermana me ha hecho una transferencia para pagarlas, que no han sido muy caras».

Ahora, dice, podrá pedir cita con su oncólogo -el tercero en un año que lleva su enfermedad- para que valore el resultado de las pruebas. «Me urge. Espero que sea más pronto que tarde porque necesito pedir la minusvalía, ya que no puedo trabajar y la Inspección Médica me ha dicho que me llamarán en abril», indica.