El Consell de Ibiza tendrá una Cartera de Servicios Sociales este año

El Consell de Ibiza está ultimando la Cartera de Servicios Sociales que, aseguran, "está muy avanzada y muy trabajada", por lo que será una realidad "en breve". Se trata de un catálogo que recoge las prestaciones que el Consell debe garantizar a los ciudadanos en situaciones de necesidad social, que permite hacer contrataciones al margen de la ley general de contratación con una serie de beneficios.

Cabe recordar que el anterior equipo de gobierno realizó un borrador en 2017 para crear una cartera, que no contó con el visto bueno del Govern balear; de hecho, no llegó a aprobarse al carecer de un estudio «que valorase el impacto económico y presupuestario de esa cartera». Con el relevo de gobierno en 2019, se empezó a trabajar desde cero. "Decidimos que era más práctico volver a empezar", reconoce la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell.

La aprobación de este catálogo supone un paso más en las relaciones entre el Consell y las entidades sociosanitarias, ya que permitirá contratar los servicios que ofrecen a través de conciertos durante un periodo de cuatro años en vez de financiarlas a través de subvenciones anuales, como hasta ahora. "Esto permitirá dar estabilidad a las entidades y a nosotros, como administración, nos permite llevar un seguimiento adecuado", subraya Escandell.

En este sentido, la consellera reconoce que los conciertos que están pendientes de renovación con Amadiba y Aemif, desde julio de 2021, "están prácticamente resueltos". Con la cartera, este proceso no tendrá que repetirse cada año y supondrá un balón de oxígeno para las entidades. Pero no todas pueden concertar. "La concertación es adecuada para ciertas entidades que prestan servicios a personas, pero implica que cumplan con unos estándares de calidad en las instalaciones, tengan unas ratios de personal, un seguimiento... No todo el mundo tiene la capacidad o no todo el mundo quiere concertar", apunta Escandell. De hecho, dice que de las entidades de Eivissa, podrán entrar en la cartera siete u ocho, relacionadas con el sector de la discapacidad, la protección de menores o la violencia de género.