El PP urge al Govern a impulsar las viviendas de la Comisaría de Ibiza

La diputada del PP, Virginia Marí, urgió ayer al Govern a desbloquear la construcción de 120 viviendas públicas en el solar de la Comisaría de la Policía Nacional y criticó que, tres años después de la firma de un protocolo, este aún no se ha perfilado en un proyecto y que solo falta un año para que caduque ese acuerdo.

En su réplica parlamentaria, el conseller de Vivienda, el ibicenco Josep Marí Ribas, Agustinet, defendió las actuaciones de su departamento y señaló que el Consell de Ibiza también tiene culpa de los retrasos, ya que aún no ha concretado la aportación económica a la que se comprometió hace tres años.

El Govern balear, el Consell de Ibiza y el Ministerio del Interior firmaron la declaración de intenciones, en febrero de 2019, para construir las VPO en el solar colindante a la Comisaría, propiedad del Estado.

«Han sido anunciadas en diversas ocasiones y ahora están en peligro de caducar», lamentaron ayer los populares.

«Sorprende que, a lo largo de 2019 y 2020, el Ibavi (Instituto balear de la vivienda) no respondiera a ninguna de las solicitudes del Gobierno para elevar este protocolo a convenio», criticó Virginia Marí.

La diputada del PP mostró su temor a que la reciente oferta del Govern balear para construir nuevas casas a los propietarios del edificio Don Pepe corra la misma suerte. «¿Se van a construir estas viviendas necesarias o va a quedar en una foto?», subrayó.

Réplica

Por su parte, Agustinet apuntó que, desde a su llegada a la conselleria de Vivienda, en febrero del año pasado, ha llevado a cabo «diferentes conversaciones con la dirección general de Patrimonio del Ministerio de Defensa» para impulsar el proyecto. En este sentido, informó que el Ministerio propuso unos cambios para que las VPO fueran de menor tamaño y que «aún no se han llegado a concretar».

En su intervención, Marí Ribas también recriminó a la diputada del PP por no pedir explicaciones al Consell de Ibiza por este protocolo, ya que es una de las tres partes implicadas y se comprometió a aportar una cantidad económica «que no se ha llegado a concretar nunca». «En verano hablé con el Consell y me dio la impresión de que no tenían la voluntad de aportar dinero», criticó.