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Two-year-old girl in serious condition after being rescued unconscious from hotel pool in Cala Tarida

The child, a French tourist, was rushed to Can Misses Hospital

Stock image of ambulances.

Stock image of ambulances. / Vicent Marí

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

A two-year-old French girl has been taken to Can Misses Hospital in a serious condition after being rescued unconscious from the swimming pool of a hotel in Cala Tarida, Ibiza.

The SAMU 061 emergency service received the alert at 11.16am on Monday.

According to the emergency service, hotel lifeguards pulled the child from the pool and, finding her unconscious, began basic life-support measures until medical teams arrived.

The SAMU 061 medical team treated and stabilised the girl before rushing her to Can Misses Hospital in a serious condition.

The Guardia Civil activated a “green alert” to facilitate the urgent transfer to the hospital, according to a statement from 061.

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Two ambulances were deployed to the emergency: one advanced life-support ambulance and one basic life-support ambulance.

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